Clémence Briand-Racine, finaliste dans la région de l'Outaouais au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence!

GATINEAU, QC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que Madame Clémence Briand-Racine, de la Ferme aux Colibris S.E.N.C. de Ripon, est finaliste au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence! Elle a été sélectionnée parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneure, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

« Félicitations à Clémence Briand-Racine, une entrepreneure d'excellence qui s'est démarquée par ses compétences. Par ce concours, elle a fait valoir son sens du leadership, sa détermination et son sens du développement des affaires. Je suis fière que notre organisation puisse mettre en lumière ses réalisations et ses efforts. C'est une marque de reconnaissance qui stimulera sans doute encore davantage sa créativité et qui pourra également rejaillir de façon positive sur notre région. Chapeau, à toi Clémence! »

Mme Jornette Dangbedji, directrice régionale à La Financière agricole du Québec

À propos de Clémence Briand-Racine

Ferme aux Colibris S.E.N.C., Ripon

« Ce qui me distingue comme entrepreneure est la combinaison de mes expériences diverses dans le milieu agricole. J'ai toujours utilisé chaque occasion pour apprendre et me plonger dans le milieu. »

Clémence, diplômée en agronomie de l'Université McGill, a co-fondé la Ferme aux Colibris, ferme maraîchère, florale et avicole certifiée biologique. Elle gère les ventes, la planification des cultures, la certification biologique, les implantations, les semis, les récoltes et la fertilisation. Depuis 2020, elle a été créative dans la gestion de l'entreprise, notamment en mettant sur pied une coopérative de producteurs pour la mise en marché de paniers biologiques. Clémence valorise le travail collectif, la qualité des produits et les pratiques écologiques, visant à développer l'entreprise tout en bénéficiant de la complémentarité des forces de chacun.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 20 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Des prix totalisant 13 000 $ seront remis : Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $. Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable. Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 19 éditions, ce concours a permis à plus de 460 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant plus de 210 000 $.

Information :

Jornette Dangbedji

Directrice régionale au centre de services à Gatineau

(819) 986-1997, poste 2012

