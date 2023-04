Travailler ensemble pour combler l'écart croissant en matière d'égalité entre les sexes qui s'est creusé après la crise de la COVID-19

TOKYO, 11 avril 2023 /CNW/ - La marque mondiale de luxe pour les soins de la peau et le maquillage Clé de Peau Beauté et l'UNICEF ont annoncé une prolongation de trois ans de leur partenariat consacré à la lutte contre les inégalités entre les sexes, en mettant l'accent sur l'éducation, l'emploi et les programmes d'autonomisation des filles dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Les deux partenaires travaillent ensemble depuis 2019, dans le but d'appuyer le travail de l'UNICEF pour s'attaquer aux causes profondes de l'inégalité entre les sexes. Cette prolongation vise à atteindre 5,7 millions de filles de plus dans le monde au cours des trois prochaines années, en leur fournissant les outils et les ressources dont elles ont besoin pour développer leurs compétences et réaliser leur potentiel. Cela représente près de la moitié de l'objectif global de l'UNICEF d'aider à libérer le potentiel de 11,5 millions de filles grâce à son programme Skills4Girls dans plus de 30 pays dans le monde d'ici 2025. Les progrès dans ce domaine sont plus importants que jamais, alors que le monde entre dans une ère post-COVID-19, qui voit un nombre disproportionné de jeunes femmes défavorisées et laissées pour compte dans ces domaines cruciaux.

Créer un monde meilleur en favorisant l’éducation, l’emploi et l’autonomisation des filles. #KeyToABetterWorld

Pour financer leurs efforts combinés, Clé de Peau Beauté s'est engagée à verser 8,7 millions de dollars à l'appui du Programme d'égalité des genres de l'UNICEF, la plus importante contribution mondiale du secteur privé dans ce domaine, en particulier au programme Skills4Girls. Ce programme permet aux filles d'acquérir des compétences dans des domaines comme les STIM, les technologies numériques et l'entrepreneuriat social, en plus de compétences pratiques comme la résolution de problèmes, la négociation, l'estime de soi et la communication. Il contribue également à créer un accès plus équitable aux possibilités en STIM et à améliorer la représentation et le leadership des femmes dans les disciplines des STIM partout dans le monde.

À ce jour, plus de 3,5 millions de filles ont bénéficié du partenariat entre Clé de Peau Beauté et l'UNICEF. Ces programmes essentiels ont permis de relever les défis propres à chaque région, notamment les programmes d'études et de formation axés sur le genre et les compétences, tels que le programme d'apprentissage alternatif au Bangladesh; l'amélioration des compétences en STIM et la facilitation des placements universitaires grâce au programme STEM4Girls au Kirghizstan; l'enseignement professionnel et les mentorats pour rendre les jeunes plus compétitifs sur le marché du travail grâce au programme UPSHIFT au Niger; et bien d'autres encore.

« Chez Clé de Peau Beauté, nous croyons que la clé d'un monde meilleur consiste à donner aux filles la possibilité de développer leur plein potentiel grâce à l'éducation. Cette conviction est à la base de notre engagement philanthropique à long terme, et c'est également la raison pour laquelle nous avons établi un partenariat avec l'UNICEF, explique Mizuki Hashimoto, chef de la marque de Clé de Peau Beauté. En poursuivant ce travail crucial au cours des trois prochaines années, nous visons à continuer de susciter des changements positifs en autonomisant les filles partout dans le monde. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la réalisation de cette vision commune, et en travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur. »

La prolongation du partenariat de Clé de Peau Beauté avec l'UNICEF est financée par la campagne marketing liée à une cause de la marque. En effet, pour chaque achat de Le Sérum, l'un des produits les plus emblématiques de la marque, 3 dollars américains seront reversés pour soutenir les programmes de l'UNICEF dans le monde. Ces fonds permettront de poursuivre le travail qui change des vies au Bangladesh, au Kirghizistan, en Chine, au Niger, au Pérou et au Vietnam, entre autres, et d'élargir des programmes semblables qui ont connu du succès en Indonésie, tous visant à combler l'écart persistant en matière d'égalité entre les sexes dans les STIM à la suite de la pandémie de COVID-19.

« Dans le monde, 1 fille sur 4 âgée de 15 à 19 ans n'a pas d'éducation, de formation ou d'emploi, comparativement à moins de 1 garçon sur 10 du même âge. L'investissement dans leur éducation et leur développement n'a jamais été aussi crucial, car ils sont les leaders de demain. Les défis mondiaux nécessitent des solutions mondiales et des partenariats sont essentiels pour nous aider à créer le changement. Nous sommes ravis de nous associer à Clé de Peau Beauté pendant encore trois ans pour continuer d'aider la prochaine génération de filles à accéder à des possibilités d'éducation et d'apprentissage, renforcer leurs compétences et leur offrir des possibilités de formation et d'emploi. » Carla Haddad Mardini, Directrice de la collecte de fonds et des partenariats du secteur privé à l'UNICEF.

Ensemble, Clé de Peau Beauté et l'UNICEF se sont engagés à aider à combler le fossé de l'égalité entre les sexes et à offrir aux filles et à leurs communautés dans le monde entier les possibilités d'éducation, d'emploi et d'autonomisation dans le domaine des STIM dont elles ont besoin pour créer un meilleur avenir pour elles-mêmes et pour le monde dans son ensemble au 21e siècle.

Le Sérum est disponible en magasin et en ligne. Du 1er janvier au 31 décembre 2023, Clé de Peau Beauté fera don à l'UNICEF de 3 dollars américains pour chaque achat de Le Sérum, avec une garantie minimale de 2,9 millions de dollars.

L'UNICEF ne fait la promotion d'aucune entreprise, d'aucune marque, d'aucun produit, ni d'aucun service.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, marque mondiale de luxe de Shiseido Ltd., a été fondée en 1982 et est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté est la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à libérer la puissance de l'éclat d'une femme en exploitant des technologies de maquillage et de soins avancés de la peau venus du monde entier. Guidée depuis toujours par une intelligence et une sensibilité esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté donne à ses produits la modernité, l'enchantement et le dynamisme qui lui permettent de se distinguer en tant que chef de file de l'industrie, offrant un éclat si remarquable qu'il semble émaner de l'intérieur. Ses produits sont offerts dans 23 pays et régions du monde entier.

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Page d'accueil de Clé de Peau Beauté x UNICEF : https://www.cledepeau-beaute.com/int/cpb-for-unicef.html

Page d'accueil de la campagne du produit Le Sérum : https://www.cledepeau-beaute.com/int/unlockthepowerofgirls.html

Instagram officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

#KeyToABetterWorld

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF travaille dans certains des endroits les plus difficiles du monde, pour atteindre les enfants les plus défavorisés du monde. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout dans le monde, afin de bâtir un monde meilleur pour tous. Pour en savoir plus sur l'UNICEF et son travail pour les enfants, consultez www.unicef.org . Suivez-nous sur Twitter et Facebook .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2048833/CPB_23SS_UNICEF_CRM_Key_Visual.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205/3974154/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], +81 (0)3 6218 5833 4