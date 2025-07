L'actrice et productrice hollywoodienne primée et acclamée par la critique rejoint la marque de beauté de luxe, incarnant sa philosophie de l'éclat

TOKYO, 24 juillet 2025 /CNW/ - Clé de Peau Beauté, marque mondiale de soins de la peau et de maquillage de luxe, est fière d'annoncer l'arrivée de Nicole Kidman en tant que nouvelle ambassadrice mondiale. Réputée pour sa présence imposante à l'écran comme dans la vie, ainsi que pour son engagement passionné en faveur des causes féministes, Nicole Kidman incarne parfaitement la vision de Clé de Peau Beauté, où intelligence, art et détermination se marient pour créer l'éclat. Sa nomination marque un moment important dans l'histoire de la marque.

Nicole Kidman, nouvelle ambassadrice mondiale de Clé de Peau Beauté

La carrière acclamée de Nicole Kidman reflète les valeurs fondamentales de la marque : intelligence, raffinement et intransigeance, façonnées par des choix conscients et une passion inébranlable. À travers chacun de ses rôles, elle redéfinit les conventions et brise les stéréotypes avec un dévouement qui n'a jamais faibli au cours de ses plus de 40 ans de carrière. Son élégance et son engagement en faveur d'un changement positif font d'elle une ambassadrice exceptionnelle, qui incarne une vision intemporelle et transformatrice de la beauté et de l'éclat.

« Nous sommes ravis d'accueillir Nicole dans la famille Clé de Peau Beauté, a déclaré Mizuki Hashimoto, directrice de la marque Clé de Peau Beauté. Pour nous, l'éclat est plus qu'une simple apparence, c'est une force intérieure qui est source de changements positifs. Nicole incarne cette conviction à travers son parcours inspirant, qui montre comment la passion et la détermination libèrent un éclat qui donne du pouvoir aux autres. »

Au-delà de ses réalisations artistiques, Nicole Kidman a eu une influence profonde en tant qu'ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies pour les femmes, où elle défend l'autonomisation des femmes et des filles par l'éducation, l'accès à des opportunités économiques et la lutte contre les violences sexistes. Son travail philanthropique correspond parfaitement à la mission de Clé de Peau Beauté, qui consiste à cultiver une beauté qui inspire confiance et changement significatif.

« Je suis ravie de rejoindre la famille Clé de Peau Beauté, a commenté Nicole Kidman. Je suis inspirée par l'engagement de la marque à célébrer la beauté individuelle dans tous les aspects de la vie d'une personne. J'ai hâte de voir ce que nous pourrons créer ensemble. »

Engagée à raconter des histoires diverses, Nicole Kidman a incarné des rôles très variés, repoussant sans cesse les limites pour amplifier les voix sous-représentées dans l'industrie cinématographique. Ses choix audacieux reflètent son engagement à insuffler un sens à son art, en accord avec la vision de l'éclat comme source d'émancipation.

Véritable symbole de l'éclat, Nicole Kidman incarne l'idée que le véritable éclat se cultive à travers des objectifs et des actions positives. Son parcours met en évidence le pouvoir transformateur de la beauté, inspirant les autres à embrasser leur propre beauté et leur propre lumière.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, une marque de luxe de Shiseido Co., Ltd., a été créée en 1982, symbole d'élégance et de science. Son nom est évocateur. La marque estime que le véritable éclat vient de l'intérieur, motivé par des intentions et des actions positives. En utilisant des technologies de pointe et des ingrédients soigneusement sélectionnés, Clé de Peau Beauté crée des soins et des produits de maquillage haut de gamme qui renforcent l'intelligence et l'éclat naturels de la peau. En mettant l'accent sur un savoir-faire exceptionnel et la science, la marque s'impose comme un leader dans le domaine des soins et des cosmétiques de luxe.Clé de Peau Beauté est la clé pour obtenir une peau magnifique.

Disponible dans 26 pays et régions à travers le monde, Clé de Peau Beauté s'engage à autonomiser les femmes et les filles grâce à des initiatives telles que les prix Clé de Peau Beauté Power of Radiance et à son partenariat mondial continu avec l'UNICEF.

L'UNICEF ne fait la promotion d'aucune marque, d'aucun produit, ni d'aucun service.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cledepeau-beaute.com/global/nicolekidman.html

Instagram officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Tiktok officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.tiktok.com/@cledepeaubeaute

