CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ANNONCE QUE SACHIKO NAKAJIMA EST LA LAURÉATE DES PRIX « POWER OF RADIANCE 2025 »

La récompense rend hommage à la fondatrice et cheffe de la direction de steAm, Inc., pianiste de jazz, mathématicienne et productrice des projets thématiques de l'Expo 2025 qui s'associera à Clé de Peau Beauté pour inspirer la prochaine génération de filles par l'entremise des sciences, des technologies, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques (STIAM).

TOKYO, 10 octobre 2024 /CNW/ - Clé de Peau Beauté, la marque de luxe de produits de maquillage et de soins de la peau, a l'honneur d'annoncer que Sachiko Nakajima est la lauréate des prix « Power of Radiance 2025 » pour ses efforts inlassables visant à faire progresser l'éducation dans les domaines des STIAM. Mme Nakajima s'est d'abord démarquée dans les STIAM en tant que première femme japonaise à remporter une médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques pendant ses études secondaires. Pianiste de jazz, elle dirige également Kurage Band Vida: Concerto of Five Senses, un groupe de musiciens qui donnent vie aux STIAM à travers les cinq sens. Son expérience au sein des STIAM l'a amenée à fonder steAm, Inc. en 2017, une organisation qui se consacre à offrir de l'éducation dans les STIAM et à libérer le potentiel créatif des individus.

Sachiko Nakajima, lauréate des prix « Power of Radiance 2025 » Sachiko Nakajima reçoit les prix « Power of Radiance 2025 » de Clé de Peau Beauté

Les prix annuels « Power of Radiance » reconnaissent et célèbrent les femmes qui œuvrent en faveur de l'éducation des filles dans leur communauté. Fondés en 2019, les prix reposent sur une conviction de Clé de Peau Beauté : la clé d'un monde meilleur consiste à donner aux filles la possibilité de développer leur plein potentiel, surtout grâce à l'éducation dans les domaines des STIAM.

Le travail de Mme Nakajima incarne cette conviction et correspond parfaitement à la mission de Clé de Peau Beauté qui consiste à autonomiser les filles grâce à l'éducation et, en fin de compte, à combler l'écart persistant entre les genres dans les STIAM, favorisant ainsi un avenir meilleur pour tout le monde. Le « Global Gender Gap Report 2024 » du Forum économique mondial classe le Japon au 118e rang sur 146 pays en matière d'égalité entre les genres, soulignant des disparités importantes dans des domaines comme les STIM[1]. Malgré la position du Japon qui figure parmi les plus grandes économies du monde et l'excellence des filles japonaises dans les mathématiques et les sciences à l'échelle internationale[2], seulement 16 % des personnes diplômées en STIM au Japon sont des femmes[3]. Les efforts de Mme Nakajima visent à remédier à cette disparité en démantelant les obstacles qui empêchent traditionnellement les femmes et les filles de poursuivre des études et des carrières dans les STIM.

Clé de Peau Beauté s'appuie sur les prix « Power of Radiance » afin de bâtir une communauté mondiale de femmes qui prennent les devants pour générer des changements positifs. Mme Nakajima a rencontré Reshma Saujani, lauréate des prix « Power of Radiance 2024 » et fondatrice de Girls Who Code et de Moms First, lors d'un événement organisé par Clé de Peau Beauté pour célébrer la Journée internationale de la fille à New York. Au cours de l'événement, Mme Saujani et d'autres personnes militant pour l'égalité entre les genres ont évoqué des idées sur la façon dont les femmes peuvent s'entraider pour autonomiser la prochaine génération de filles dans les STIAM. Lauréate des prix « Power of Radiance 2025 », Mme Nakajima poursuivra les efforts et l'héritage des lauréates avant elle, y compris Mme Saujani, en appliquant ces perspectives mondiales à son travail au Japon.

Les prix « Power of Radiance 2025 » permettent à Mme Nakajima de bénéficier d'une subvention qui renforcera ses efforts et élargira l'impact de son travail et de sa mission visant à inspirer les filles et les femmes à s'intéresser aux STIAM.

Cela comprend son engagement auprès de la Asia Foundation, où elle travaille sur le projet STEM ConnectHER. Cette initiative vise à bâtir un réseau régional de femmes dans les domaines des STIM dans la région de l'Asie-Pacifique, en offrant du mentorat et du soutien aux étudiantes à l'université et aux professionnelles. Par ailleurs, Mme Nakajima participe activement au programme Suri-Joshi, qui organise des ateliers et crée du contenu en ligne pour encourager les filles et leurs mères à explorer les joies des mathématiques. L'initiative vise à éliminer les stéréotypes et à rendre les mathématiques plus accessibles et plus agréables pour les jeunes femmes, en particulier dans les régions où les modèles féminins en STIM sont rares.

Mme Nakajima participe également à des activités dans le cadre de l'Expo 2025, où elle est productrice des projets thématiques pour le Playground of Life: Jellyfish Pavilion (« Le terrain de jeu de la vie : Pavillon Méduse »). En s'appuyant sur son expertise multidisciplinaire et sa forte conviction que chaque personne peut contribuer au changement, elle créera un espace collaboratif et inclusif où les gens partageront la joie et le plaisir de vivre ensemble grâce à l'apprentissage, à l'art et plus encore.

« C'est un honneur de recevoir le prix "Power of Radiance" de Clé de Peau Beauté, qui a joué un rôle déterminant dans l'autonomisation de la prochaine génération de filles et dans la lutte contre la disparité entre les genres dans l'éducation des STIAM partout dans le monde. L'éducation et les carrières dans ces domaines sont dominées par les hommes, mais le genre n'a aucune incidence sur la créativité et l'innovation. Grâce à ces prix, j'ai hâte de travailler avec Clé de Peau Beauté pour réécrire le récit selon lequel les STIAM ne sont pas pour les filles et les femmes. J'estime que l'égalité entre les genres et toutes les formes d'inclusion dans les STIAM sont non seulement bénéfiques, mais aussi essentielles à une société progressiste », a déclaré Mme Nakajima.

« Depuis 2019, les prix "Power of Radiance" sont un pilier de notre engagement philanthropique, rendant hommage aux femmes qui mènent des changements positifs partout dans le monde grâce à l'éducation. Nous nous réjouissons d'approfondir notre engagement envers l'égalité entre les genres et l'autonomisation des filles au cours de l'année à venir grâce à notre collaboration avec Mme Nakajima et steAm, Inc. », a déclaré Mme Mizuki Hashimoto, directrice de marque de Clé de Peau Beauté.

Clé de Peau Beauté estime que chaque personne peut apporter des changements positifs en puisant dans son éclat intérieur. C'est pourquoi la marque a sélectionné l'un de ses produits emblématiques de première étape, Le Sérum, et qu'une part de ses ventes est consacrée à cette mission. Grâce à ses prix « Power of Radiance », Clé de Peau Beauté cherche à donner aux filles et aux femmes les moyens de créer un avenir meilleur pour elles-mêmes et leur communauté.

À propos de Sachiko Nakajima

Sachiko Nakajima est musicienne, mathématicienne, enseignante en STIAM et artiste en arts médiatiques. Elle est la fondatrice et cheffe de la direction de steAm, Inc., directrice représentante de la steAm BAND Association et productrice des projets thématiques dans le cadre de l'Expo 2025, à Osaka, dans la région du Kansai, au Japon (pavillon Signature Playground of Life: Jellyfish Pavilion (« Le terrain de jeu de la vie : Pavillon Méduse »). Active dans les domaines de la musique, des mathématiques, de l'éducation dans les STIAM et des arts médiatiques au Japon et à l'échelle internationale, elle estime que chaque personne possède un potentiel de créativité, peu importe ses origines, son genre ou son âge. Elle voit l'éducation ludique dans les STIAM comme un moyen d'aider les individus à surmonter les défis sociaux et personnels, en cultivant leurs intérêts uniques et leur créativité pour façonner la société de demain. Au Japon, Mme Nakajima a été nommée Ambassadrice des filles dans les STIM pour le bureau du Cabinet. Elle a également été membre de divers comités des ministères de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie et de divers gouvernements régionaux. Enfin, elle a été boursière Fulbright à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York. Elle a notamment l'honneur d'être la première femme japonaise à remporter une médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques. Elle est également la mère d'une jeune fille de 18 ans.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, marque mondiale de luxe de Shiseido Ltd., a été fondée en 1982 et est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté est la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à libérer la puissance de l'éclat en exploitant des technologies de maquillage et de soins avancés de la peau venus du monde entier. Guidée depuis toujours par une intelligence et une sensibilité esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté donne à ses produits la modernité, l'enchantement et le dynamisme qui lui permettent de se distinguer en tant que chef de file de l'industrie, offrant un éclat si remarquable qu'il semble émaner de l'intérieur. Ses produits sont offerts dans 26 pays et régions des quatre coins monde.

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2025.html

Instagram officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

[1] Global Gender Gap Report 2024 : https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/in-full/benchmarking-gender-gaps-2024-2e5f5cd886/ [2] How Japan is encouraging more women into STEM : https://www.weforum.org/agenda/2023/07/japan-encouraging-women-into-stem/#:~:text=Japan%20ranks%20last%20among%20wealthy,science%2C%20according%20to%20the%20OECD [3] How Japan is encouraging more women into STEM : https://www.weforum.org/agenda/2023/07/japan-encouraging-women-into-stem/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2525780/NO_1125_mari_claire_SHISEIDO_06956_ar3_tr1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2525781/NO_1125_mari_claire_SHISEIDO_06892_ar4_tr1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], +81 (0)3 6218 5833