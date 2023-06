CLÉ DE PEAU BEAUTÉ CÉLÈBRE LA SCIENCE DE L'INTELLIGENCE DE LA PEAU

La science révolutionnaire des soins de la peau de Clé de Peau Beauté est mise à l'honneur lors d'un événement mondial de trois jours qui présente également l'installation artistique immersive d'IA « Unseen Intelligence » de Refik Anadol.

TOKYO, 27 juin 2023 /CNW/ - Clé de peau Beauté, la marque mondiale de soins et de maquillage de luxe du Groupe SHISEIDO, a organisé un événement mondial à Tokyo, au Japon, du 26 au 28 juin 2023. Célébrant et révélant son approche révolutionnaire de la science des soins de la peau, l'événement de trois jours « L'intelligence de la peau » a plongé les invités dans l'engagement inébranlable de la marque envers l'innovation et l'approche scientifique de la beauté. Des invités de plus de 18 pays se sont joints à deux ambassadrices de la marque mondiale Clé de peau Beauté, Ella Balinska et Diana Silvers. Le Centre mondial d'innovation de Shiseido à Yokohama a été le théâtre du dévoilement exclusif et mondial du réseau génétique de la peau, présenté pour la toute première fois. Ce réseau est composé d'un collectif interne qui fonctionne indépendamment du réseau neuronal qui alimente le cerveau. L'événement a également donné lieu à une collaboration visionnaire avec l'artiste multimédia de renom Refik Anadol. L'installation immersive « Unseen Intelligence » d'Anadol est située dans le centre commercial Tokyo Midtown, dans le district de Roppongi. Anadol met à profit son approche inédite des récits basés sur des données pour donner vie au monde caché de Skin Intelligence.

Mme Mizuki Hashimoto, chef de la marque chez Clé de Peau Beauté, accompagnée de Diana Silvers et d’Ella Balinska, ambassadrices mondiales de la marque, et de Refik Anadol, artiste en arts médiatiques de renommée internationale, à l’occasion du dévoilement de son installation artistique sur mesure à Tokyo : Unseen Intelligence, inspiré de Clé de Peau Beauté : Skin Intelligence. La collection Key Radiance Care de Clé de Peau Beauté, formulée avec Skin Empowering Illuminator pour stimuler « l’intelligence de la peau », la capacité innée de la peau à reconnaître la différence entre les stimuli positifs et négatifs, et à obtenir un éclat optimal de la peau. Kiyoshi Sato, chef des technologies de Clé de Peau Beauté, et Shinobu Nakanishi, chercheur au laboratoire de Clé de Peau Beauté, présentent la première visualisation du réseau génétique de la peau, montrant la peau comme un « organe intelligent » qui fonctionne indépendamment du cerveau.

Depuis le lancement de la marque en 1982, Clé de peau Beauté s'est engagée à approfondir sa compréhension de l'intelligence de la peau; cette capacité innée de la peau à distinguer les stimuli positifs des stimuli négatifs afin de maintenir une condition optimale au niveau de l'épiderme. Clé de Peau Beauté développe de nouvelles technologies qui soutiennent la peau en tant qu'organe « intelligent », en stimulant ses capacités de réparation et de défense pour renforcer sa capacité innée à prendre soin d'elle-même : c'est le catalyseur le plus puissant pour obtenir un éclat optimal de la peau.

Mme Mizuki Hashimoto, chef de la marque chez Clé de peau Beauté, a déclaré : « Je suis fière de présenter aux experts en beauté du monde entier notre engagement inébranlable en matière d'innovation grâce à « Skin Intelligence ». Notre approche unique des soins de la peau nous a permis de consolider notre position de pionniers de l'industrie, redéfinissant l'avenir des soins de la peau. Je me réjouis des possibilités illimitées qui s'offrent à nous pour un avenir plus radieux ».

Kiyoshi Sato, chef de la technologie de Clé de Peau Beauté, a déclaré : « Ce fut un privilège pour nous d'accueillir autant d'experts en beauté du monde entier dans nos laboratoires, où nous avons dévoilé pour la première fois une représentation visuelle très réussie du réseau de gènes de la peau, ce qui a considérablement amélioré notre compréhension de l'intelligence naturelle de la peau. Pour commémorer cette réalisation scientifique, nous avons ensuite fourni l'ensemble de données à Refik Anadol, qui lui a donné vie grâce à son talent artistique. Ensemble, nous avons pu faire découvrir un monde dont nous connaissons l'existence et que nous avons cherché à entrevoir pendant si longtemps. »

La collaboration entre Refik Anadol et Clé de Peau Beauté est née de l'ambition de la marque de donner vie au système invisible et autonome de Skin Intelligence et de créer une expérience mémorable qui éduque et inspire les publics du monde entier.

Commentaire de l'artiste collaborateur Refik Anadol : « La collaboration de Refik Anadol Studio avec Clé de peau Beauté repose sur une analogie unique entre l'intelligence de la peau et l'intelligence artificielle du point de vue de « rendre visible l'invisible » - une vision que nous poursuivons depuis notre fondation. Les chercheurs de Clé de Peau Beauté étudient les forces vitales non visibles, les réseaux cachés de la peau, cet organe intelligent. »

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, marque mondiale de luxe de Shiseido Ltd., a été fondée en 1982 et est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté est la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à libérer la puissance de l'éclat d'une personne en exploitant des technologies de maquillage et la science révolutionnaire des soins de la peau. Guidée depuis toujours par une sensibilité esthétique exquise et un engagement en faveur de l'innovation, Clé de Peau Beauté donne à ses produits la modernité, la science avancée et le dynamisme qui lui permettent de se distinguer en tant que chef de file de l'industrie, offrant un éclat si remarquable qu'il semble émaner de l'intérieur. Ses produits sont offerts dans 23 pays et régions du monde entier.

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Instagram officiel de Clé de Peau Beauté : instagram.com/cledepeaubeaute

À propos de Refik Anadol

Le travail de Refik Anadol utilise les données comme matière première et nous pousse à repenser notre engagement dans le monde physique, les réseaux décentralisés, l'expérience collective et le potentiel créatif des machines. Les sculptures de données d'IA propres au site, les performances audiovisuelles en direct et les installations environnementales de Refik Anadol sont inégalées dans leur domaine et ont été exposées dans des lieux prestigieux du monde entier, notamment au Centre Pompidou-Metz, à la Biennale d'architecture de Venise et au Museum of Modern Art de New York.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2142154/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2142155/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2142156/image_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], +81 (0)3 6218 5833