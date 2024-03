Hommage à l'inspirante fondatrice de Girls Who Code, qui s'associera à Clé de Peau Beauté pour lancer la campagne « 20 Under 20 »

TOKYO, le 7 mars 2024 /CNW/ -- Clé de Peau Beauté, la marque de luxe de produits de maquillage et de soins de la peau, est fière d'annoncer la lauréate des prix « Power of Radiance 2024 » : Reshma Saujani, de New York, aux États-Unis. Les prix « Power of Radiance » récompensent les femmes qui agissent dans leur collectivité en défendant l'éducation pour les filles, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Reshma Saujani s'est consacrée à l'autonomisation des filles dans le domaine informatique en fondant Girls Who Code, une organisation internationale à but non lucratif qui œuvre à combler l'écart entre les sexes dans le domaine des technologies. Depuis sa création en 2012, Girls Who Code a œuvré à la construction du plus grand bassin de femmes informaticiennes et de personnes non binaires de l'industrie informatique au monde. Dix ans plus tard, l'organisme sans but lucratif a servi plus de 500 000 étudiants dans le cadre de ses programmes novateurs. Les anciens étudiants de l'organisme avaient sept fois plus de chances d'obtenir des diplômes en informatique et dans des domaines connexes que la moyenne nationale aux États-Unis. [1]

Clé de Peau Beauté croit que la clé d'un monde meilleur consiste à donner aux filles la possibilité de développer leur plein potentiel grâce à l'éducation dans les domaines des STIM. C'est de cette conviction qu'est né le prix annuel « Power of Radiance ». Cette même conviction sous-tend le partenariat pluriannuel de la marque avec l'UNICEF, qui s'attaque à l'inégalité entre les sexes en mettant l'accent sur les STIM dans les programmes d'éducation, d'emploi et d'autonomisation des jeunes filles. Les domaines des STIM sont essentiels à l'élaboration de solutions aux nombreux défis auxquels le monde est confronté. L'autonomisation de la moitié de la population mondiale constituée de filles et de femmes dans ces domaines assurera un avenir radieux et inclusif façonné par l'innovation et le progrès sans lien avec le genre.

Reshma Saujani et Girls Who Code se sont donné pour mission de combler l'écart entre les sexes dans les nouveaux emplois de premier échelon dans le secteur technologique d'ici 2030. Il s'agit d'un objectif ambitieux considérant que cet écart s'est creusé de 13 % par rapport à il y a près de 30 ans[2]. Avocate, politicienne et fonctionnaire, Reshma Saujani a concouru pour un siège de représentante au Congrès des États-Unis. Lors de la course, elle a visité plusieurs écoles locales et constaté que les classes d'informatique étaient remplies de garçons et comptaient peu, voire pas, de filles. C'est ce qui a éveillé en elle le besoin d'un changement de culture pour combler l'écart entre les sexes, un combat qu'elle poursuit encore aujourd'hui en tant que fondatrice et PDG de Moms First.

En tant que lauréate des prix « Power of Radiance 2024 », Reshma Saujani recevra une subvention qui servira à donner de l'élan et à élargir la portée de sa mission. Reshma Saujani sera également le fer de lance de la campagne « 20 Under 20 » menée en partenariat avec Clé de Peau Beauté. Le pays a connu la plus forte baisse du nombre de filles en informatique au collège et au secondaire[3] et cette campagne cherche à intervenir et à encourager les filles à rester sur la voie de l'enseignement supérieur et des carrières dans les domaines des STIM. La campagne offrira à 20 filles de moins de 20 ans aux États-Unis des expériences exclusives, y compris l'accès aux installations de recherche avancée de Clé de Peau Beauté, à des scientifiques, à des mentorats et à des subventions pour appuyer leurs activités dans les domaines des STIM.

Reshma Saujani commente : « Il est de la plus haute importance de montrer à ces filles la beauté des domaines des STIM et de les mettre en contact avec des personnes qui leur serviront de modèles à un moment où elles préparent leur avenir. C'est l'essence même de Girls Who Code. Après tout, on ne peut pas devenir ce qu'on ne connait pas. Aujourd'hui, seulement 28 % des emplois en informatique sont occupés par des femmes. Nous avons tous un rôle à jouer pour nous assurer d'accompagner les femmes et les filles dans leurs choix alors que nous prévoyons de combler les emplois de l'avenir. Les prix « Power of Radiance » de Clé de Peau Beauté donnent un élan au changement culturel nécessaire pour combler l'écart entre les sexes dans les domaines des STIM. »

Mme Mizuki Hashimoto, directrice de la marque chez Clé De Peau Beauté, a déclaré : « L'engagement indéfectible de Mme Saujani à l'égard de l'autonomisation des filles et des femmes grâce à Girls Who Code cadre parfaitement avec notre mission. Nous sommes déterminés à réaliser l'égalité entre les sexes dans les domaines des STIM et au-delà. La collaboration avec Girls Who Code et Mme Saujani dans le cadre de la campagne « 20 Under 20 » nous donne l'occasion de faire davantage pour faire progresser l'égalité entre les sexes et égaliser les chances pour les filles dans les domaines des STIM. »

Le pouvoir d'illuminer le monde et d'ouvrir les portes d'un changement positif est présent en chacun de nous. Par le biais des prix « Power of Radiance », Clé de Peau Beauté se tient auprès des filles et des femmes du monde entier alors qu'elles transforment le monde pour elles-mêmes et leurs sociétés. Le parcours de Clé de Peau Beauté pour la promotion de l'éducation a commencé par un rêve pour un monde meilleur. C'est pourquoi la marque a consacré à cette mission une partie de ses ventes de l'un de ses produits emblématiques de première étape, Le Sérum.

À propos de Reshma Saujani

Reshma Saujani est une militante de premier plan et la fondatrice de Girls Who Code et de Moms First, anciennement Marshall Plan for Moms. Elle-même mère de famille, elle a passé plus de dix ans à bâtir des mouvements qui défendent l'autonomisation économique des femmes et des filles, à travailler pour combler l'écart entre les sexes dans le secteur des technologies et, plus récemment, à favoriser l'adoption de politiques soutenant les mères touchées par la pandémie. Reshma est également l'auteure du livre ayant remporté un succès international « Brave, Not Perfect », et son discours TED influent, « Teach girls bravery, not perfection », compte plus de cinq millions de vues dans le monde. Reshma a commencé sa carrière comme avocate et organisatrice démocrate. En 2010, elle a fait son entrée sur la scène politique en devenant la première Amérindienne à se présenter pour un siège au Congrès des États-Unis. Au cours de la course, Reshma a visité des écoles locales et a vu de ses propres yeux l'écart entre les sexes dans les cours d'informatique, ce qui l'a amenée à lancer Girls Who Code.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, marque mondiale de luxe de Shiseido Ltd., a été fondée en 1982 et est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté est la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à libérer la puissance de l'éclat d'une femme en exploitant des technologies de maquillage et de soins avancés de la peau venus du monde entier. Guidée depuis toujours par une intelligence et une sensibilité esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté donne à ses produits la modernité, l'enchantement et le dynamisme qui lui permettent de se distinguer en tant que chef de file de l'industrie, offrant un éclat si remarquable qu'il semble émaner de l'intérieur. Ses produits sont offerts dans 26 pays et régions des quatre coins monde.

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2023.html

Instagram officiel de Clé de Peau beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

[1][2][3] Source : Girls Who Code. https://girlswhocode.com/about-us

