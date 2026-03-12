Reconnaissance un défenseur mondial de l'autonomisation des filles grâce à l'éducation STEAM et révélons leur potentiel pour créer un avenir plus radieux.

TOKYO, le 12 mars 2026 /CNW/ - Clé de Peau Beauté est heureuse d'annoncer que la Dre Anne-Marie Imafidon, PDG et cofondatrice de Stemettes, a reçu les Power of Radiance Awards 2026. Ce prix, qui en est à sa huitième année, reconnaît les femmes dont la défense des intérêts, le leadership et les réalisations ont fait progresser l'éducation des filles et ouvert des possibilités aux générations futures. Cette initiative témoigne de l'engagement à long terme de Clé de Peau Beauté à soutenir l'éducation des filles, la reconnaissant comme l'une des forces les plus puissantes pour révéler le potentiel et créer un avenir plus radieux pour les communautés du monde entier.

La Dre Imafidon est reconnue à l'échelle mondiale pour son dévouement à transformer le paysage STEAM pour les filles et les personnes non binaires. Grâce à Stemettes, elle a bâti un écosystème inspirant et inclusif qui fait entrer les jeunes esprits dans des environnements STEAM concrets, qu'il s'agisse de marathons de programmation pratiques ou d'académies de certification liées à l'industrie, de cercles de mentorat ou de rencontres modèles. Son approche met l'accent sur la joie, la visibilité et l'appartenance, faisant en sorte que chaque jeune puisse voir une place pour lui-même dans des domaines où les femmes et les personnes non binaires demeurent sous-représentées. Plus de 70 000[1] jeunes ont participé à des programmes Stemettes partout dans le monde, et bon nombre d'entre eux citent cette expérience comme un tournant dans leur confiance et leurs aspirations.

« Les filles méritent la chance non seulement d'apprendre, mais de diriger », a déclaré le Dr Imafidon. « Lorsqu'on leur donne l'opportunité d'être curieuses, créatives et fidèles à elles-mêmes, on voit des choses extraordinaires se produire. C'est un privilège d'accompagner cette relève dans la découverte de son pouvoir, et je suis reconnaissant à Clé de Peau Beauté de reconnaître l'importance de créer ces opportunités.»

Née à Londres de parents nigérians, la Dre Imafidon a fait preuve de capacités académiques exceptionnelles dès son jeune âge, réussissant ses premiers GCSE à dix ans. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en mathématiques et en informatique de l'Université d'Oxford, devenant l'une des plus jeunes femmes à obtenir la qualification. Consciente des obstacles auxquels font face les filles et les personnes non binaires dans les domaines techniques, elle a cofondé Stemettes en 2013 pour leur offrir des expériences pratiques STEAM, du mentorat et une communauté solidaire. Aujourd'hui, elle est une voix de premier plan qui redessine le récit des membres de STEAM : franche, avant-gardiste et déterminée à encourager les jeunes à imaginer un avenir au-delà des frontières traditionnelles.

Le travail de M. Imafidon reflète la philosophie des Power of Radiance Awards : que l'éducation est la clé pour libérer l'éclat intérieur de chaque fille, lui permettant de façonner un avenir meilleur pour elle-même et sa communauté.

« Les Power of Radiance Awards récompensent les femmes qui ouvrent la voie aux autres par leur contribution à l'autonomisation des filles dans les domaines STEAM, et la Dre Anne-Marie Imafidon est un exemple exceptionnel de cet esprit », a déclaré Naomi Kawanishi, Présidente mondiale de la marque Clé de Peau Beauté. « Son travail avec Stemettes redessine ce que les jeunes voient comme possible pour eux-mêmes. Sa confiance, sa clarté et son engagement nous inspirent à continuer de soutenir le potentiel illimité de chaque fille. Nous sommes vraiment honorés de reconnaître son impact et de soutenir ses efforts continus pour créer un avenir plus radieux pour tous. »

Les Power of Radiance Awards s'inscrivent dans l'engagement mondial de Clé de Peau Beauté à promouvoir l'éducation en tant que force de transformation. Au cœur de cette mission se trouve The Serum, le produit emblématique de la marque, conçu pour éveiller l'intelligence de la peau - la capacité innée de la peau à distinguer les stimuli positifs et négatifs - tout en activant la source de vitalité et d'éclat.

Signe de la conviction qu'un changement significatif commence par une première étape, Clé de Peau Beauté a désigné The Serum à cette initiative et a engagé une partie de son chiffre d'affaires dans la poursuite de sa mission.

Chaque année, le prix rend hommage à une femme inspirante dont le travail a eu un impact significatif et mesurable pour les filles grâce à l'éducation, au mentorat et à l'autonomisation communautaire. La Dre Imafidon se joint à d'anciennes lauréates dont le leadership continue de renforcer les parcours des filles partout dans le monde.

Grâce au Prix 2026, Clé de Peau Beauté soutiendra les Dres Imafidon et Stemettes dans l'expansion de programmes qui offrent aux jeunes l'accès à des occasions d'apprentissage enrichissantes, à des ateliers expérientiels et à du mentorat guidé, favorisant la curiosité, la confiance et la résilience qui ouvrent la voie à un avenir radieux.

À propos de la Dre Anne-Marie Imafidon

Dre Anne-Marie Imafidon MBE est une informaticienne, mathématicienne et entrepreneure sociale pionnière. Elle est PDG et cofondatrice de Stemettes, une initiative sociale primée qui vise à inspirer et à soutenir les filles et les personnes non binaires de STEAM. Reconnue à l'échelle mondiale pour sa promotion de la diversité et de l'accès équitable aux possibilités, elle est souvent conférencière principale, auteure et conseillère auprès de grandes organisations. Reconnue pour son point de vue audacieux et énergisant, la Dre Imafidon encourage les filles à aller au-delà des frontières traditionnelles et à exploiter leur potentiel avec confiance. Elle a été nommée membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) pour les services aux jeunes femmes et aux secteurs STEAM.

À propos de Stemettes

Fondée en 2013, Stemettes est une entreprise sociale basée au Royaume-Uni qui offre aux filles et aux personnes non binaires un accès gratuit et expérientiel à STEAM grâce à des académies, du mentorat, des ateliers et des événements. Avec pour mission de s'assurer qu'ils peuvent se reconnaître dans des rôles STEAM, Stemettes combine l'apprentissage pratique avec des modèles de soutien et des occasions de tisser des liens avec l'industrie. L'organisme a atteint plus de 70 000[1] jeunes à ce jour.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque mondiale de soins de la peau et de maquillage de luxe de Shiseido Co., Ltd., a été fondée en 1982 comme l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté signifie « la clé de la beauté de la peau ». Guidée par une exquise sensibilité esthétique japonaise et une intelligence, la marque allie la science de pointe à la modernité et à l'enchantement. Disponible dans 27 pays et régions du monde, Clé de Peau Beauté a pour mission de révéler le pouvoir de l'éclat de chaque femme.

