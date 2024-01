CHADDS FORD, Pennsylvanie, le 29 janv. 2024 /CNW/ -- ClariMed, Inc., le premier partenaire de services de technologie médicale de bout en bout à accorder la priorité à la convivialité comme élément central de son approche intégrée et centrée sur l'être humain en matière de développement de produits médicaux, a annoncé aujourd'hui la nomination stratégique de Mme Liz Wellwood au poste de responsable de la qualité, renforçant son engagement à l'égard de l'excellence et soulignant l'expansion de son offre de services.

Liz Wellwood est une professionnelle accomplie qui compte plus de 15 ans d'expérience dans les domaines de la gestion de la qualité et de l'exploitation, principalement dans le secteur des appareils médicaux. Liz dirigera les initiatives de qualité de ClariMed et pilotera le développement de nouvelles offres de services de l'équipe responsable de la qualité.

ClariMed présente également une gamme de services d'assurance de la qualité qui concernent chaque étape du développement d'appareils médicaux dans le respect de normes de qualité rigoureuses tout en améliorant la convivialité et l'expérience de l'utilisateur. Ces services comprennent :

Contrôle des documents : Simplification des procédures relatives au cycle de vie des documents pour assurer la conformité et l'efficacité.

Simplification des procédures relatives au cycle de vie des documents pour assurer la conformité et l'efficacité. Contrôle de la conception : Aider les clients à valider l'innocuité des produits médicaux et pharmaceutiques et les besoins des utilisateurs au moyen de pratiques de conception efficaces.

Aider les clients à valider l'innocuité des produits médicaux et pharmaceutiques et les besoins des utilisateurs au moyen de pratiques de conception efficaces. Audits : Effectuer des audits internes et audits des fournisseurs pour renforcer les systèmes de gestion de la qualité et respecter les normes réglementaires.

Effectuer des audits internes et audits des fournisseurs pour renforcer les systèmes de gestion de la qualité et respecter les normes réglementaires. Gestion de risques : Harmonisation avec les normes ISO 14971, ISO 9001: 2015 et ISO 13485:2016 pour planifier et concevoir de façon proactive des systèmes de gestion de la qualité tolérant les risques.

Harmonisation avec les normes ISO 14971, ISO 9001: ISO 13485:2016 pour planifier et concevoir de façon proactive des systèmes de gestion de la qualité tolérant les risques. Contrôle de la production : Mettre en œuvre des contrôles de processus pour garantir la sécurité et l'efficacité des produits et atténuer les frais cachés.

Mettre en œuvre des contrôles de processus pour garantir la sécurité et l'efficacité des produits et atténuer les frais cachés. Gestion des plaintes : Créer des systèmes efficaces pour le traitement des plaintes des clients et la réponse à celles-ci, conformément aux normes relatives aux rapports sur les appareils médicaux.

Créer des systèmes efficaces pour le traitement des plaintes des clients et la réponse à celles-ci, conformément aux normes relatives aux rapports sur les appareils médicaux. Entretien permanent du système de gestion de la qualité (SGQ) : Entretenir en permanence des systèmes de gestion de la qualité dans des domaines comme l'analyse du soutien logistique pour le contrôle des fournisseurs, le suivi des mesures correctives ou préventives et des rapports sur le matériel non conforme, et préparer la documentation et les statistiques pour les examens de gestion périodiques.

Liz Wellwood a déclaré : « Je me réjouis à l'idée de faire croître la pratique de qualité de ClariMed et de continuer à harmoniser nos services d'assurance de la qualité avec les facteurs humains dans le développement d'appareils médicaux. Cette approche intégrée est essentielle pour offrir des produits pratiques, conviviaux et de grande qualité. »

« Nous sommes ravis que Liz se joigne à notre équipe », a déclaré Kelley Kendle, cheffe de la direction de ClariMed. « La qualité en tant que service renforce notre mantra : la qualité par la conception. On ne peut pas intégrer la qualité à la fin du processus, il faut le faire en cours de route. »

À propos de ClariMed

ClariMed est un cabinet de développement et de réglementation axée sur l'être humain pour les produits médicaux mis au point par les fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Nos services professionnels de première catégorie favorisent l'innovation tout en assurant l'utilisation sécuritaire et efficace des produits médicaux. Visitez-nous à www.Clarimed.com.

