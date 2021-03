clance sa nouvelle application mobile Omni

Une application moderne qui permet aux employés

d'accéder à leurs régimes d'assurance et d'épargne-retraite collectives Desjardins

LÉVIS, QC, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que Desjardins lance sa nouvelle application mobile Omni qui offre une expérience simplifiée de gestion des régimes d'assurance collective et d'épargne-retraite collective Desjardins.

Omni Desjardins, disponible sur iOS et Android, réunit les applications Réclamation 360° et Votre Parcours en un seul endroit. Elle permet aux utilisateurs de soumettre rapidement leurs réclamations de soins de santé, d'effectuer toutes leurs transactions d'épargne-retraite et d'accéder à des outils et ressources utiles directement sur leur appareil mobile.

« Chez Desjardins, nous travaillons toujours dans l'intérêt des membres et des clients qui sont à l'affût de solutions numériques adaptées à leur réalité, a mentionné Josée Dixon, vice-présidente principale, Assurance pour les groupes et les entreprises. L'application Omni offrira à nos adhérents une expérience simplifiée et améliorée tout en leur donnant les ressources pour prendre en main leur santé et leur mieux-être financier. »

« Pouvoir accéder à ses régimes d'épargne-retraite et d'assurance collectives dans une même application représente une valeur ajoutée pour nos clients, qui veillent au mieux-être global de leurs employés, a déclaré David Charbonneau, vice-président principal, Épargne-retraite collective. Avec Omni, nos participants pourront désormais planifier leurs projets d'épargne à même leur appareil mobile. »

Fonctionnalités pour les comptes d'épargne-retraite collective

En plus d'avoir accès aux renseignements relatifs à leur programme d'épargne-retraite collective, les participants pourront :

adhérer et cotiser à leur régime;

modifier leurs directives de placement;

désigner leurs bénéficiaires;

établir leurs objectifs de retraite;

profiter d'outils et d'astuces pour prendre leurs finances en main;

s'inscrire à des webinaires sur différents sujets comme le budget ou l'investissement;

consulter leurs taux de rendement;

télécharger leurs relevés électroniques.

Fonctionnalités pour les dossiers d'assurance collective

Dans la section Assurance collective, les adhérents pourront, entre autres, bénéficier des fonctionnalités suivantes :

soumettre une réclamation en quelques secondes;

afficher leur carte de paiement pour la présenter à un professionnel de la santé;

accéder au service de télémédecine ou à la plateforme À votre santé 360° (si inclus dans leur régime);

consulter l'historique de leurs réclamations;

vérifier le solde de leur compte de dépenses de frais de santé;

gérer leur liste de professionnels de la santé;

adhérer au dépôt direct.

La connexion à l'application Omni bénéficie des plus récentes avancées technologiques comme l'authentification par reconnaissance faciale ou par empreinte digitale, qui s'ajoute à la connexion par mot de passe.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et le cinquième au monde, avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

