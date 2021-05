Cité des Hospitalières - Montréal franchit une étape importante dans le déploiement du projet d'occupation transitoire du site de la Cité-des-Hospitalières

MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal approuvera l'octroi d'un contrat de services de gré à gré d'un montant maximal de 364 699 $, taxes incluses, à l'OBNL Atelier Entremise pour assurer le déploiement et la gestion de l'occupation transitoire de la Cité-des-Hospitalières.

« À titre de propriétaire de l'ancienne propriété des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, un site patrimonial exceptionnel, la Ville de Montréal a la responsabilité de protéger ce milieu ainsi que son patrimoine culturel et paysager. Cela passe par une requalification et la création d'un bien commun qui reflètera les valeurs partagées par les acteurs de la collectivité, tant locale que métropolitaine, et qui saura mettre en valeur les différentes composantes de la propriété en un tout intégré, vivant, comme l'a été le couvent dans le passé », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le marché immobilier traditionnel pose de nombreux défis pour la conservation des bâtiments patrimoniaux. C'est pourquoi il faut mobiliser les partenaires et trouver des solutions créatives pour protéger et mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux. L'urbanisme transitoire est un outil intéressant parce qu'il permet d'occuper le lieu, de le rendre accessible aux Montréalaises et Montréalais et ainsi d'assurer sa protection. Grâce au projet réalisé par Entremise, nous redonnons à la population montréalaise l'accès à ce site exceptionnel », a ajouté le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

« L'occupation transitoire à la Cité-des-Hospitalières permettra de bâtir une communauté d'occupants qui sauront reprendre le flambeau des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph comme gardienne des lieux. Plutôt qu'un projet défini à l'avance, le projet transitoire offrira un cadre à des artistes, des artisans, des organismes, des personnes marginalisées et des citoyen.nes pour expérimenter différents usages sans travaux majeurs, dans le plus grand respect du patrimoine. Cette expérimentation, tant matérielle qu'immatérielle, permettra donc aux Montréalais.es de se réapproprier progressivement ce site patrimonial unique tout en pavant la voie vers une vocation pérenne et collective », a ajouté le directeur général et cofondateur de l'OBNL Entremise, Philémon Gravel.

La proposition de projet a été conçue de concert avec les représentants des différents services impliqués de la Ville de Montréal, de l'OBNL Entremise, du Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal et des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. Il vise le déploiement et la gestion du projet d'occupation transitoire sur le site de la Cité-des-Hospitalières à partir du printemps 2021 et pour une durée de 28 mois.

Une démarche d'urbanisme transitoire

Rappelons qu'au cours de l'été 2017, la Ville de Montréal a acquis la propriété des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, située au pied du Mont Royal et dont la superficie est occupée à 40 % par ces dernières, en vertu d'un bail à long terme valide jusqu'en 2039.

Depuis, la Ville a entamé une démarche d'urbanisme transitoire visant à définir et à évaluer, au fur et à mesure de son évolution, le sens, la vocation et le modèle de gouvernance le plus adéquat, tout en assurant le meilleur arrimage possible entre le site, son histoire et la communauté en devenir. Parallèlement et afin de nourrir la formulation de ce projet transitoire, la Ville a réalisé plusieurs études et activités visant à consolider ses connaissances et sa compréhension du site

Soulignons que ce projet s'inscrit en cohérence avec la vision stratégique Montréal 2030 pour une métropole vibrante et rayonnante en assurant la conservation et la mise en valeur de ce site patrimonial ainsi qu'en intégrant les innovations urbaines d'ici et d'ailleurs, telles que l'urbanisme transitoire.

Prochaines étapes

Des travaux de sécurité mineurs seront réalisés à court terme afin de permettre l'accueil de projets ponctuels dès cet été. D'autres travaux de mise aux normes devront être réalisés avant de permettre l'accueil des premiers locataires sur le site.

Le projet d'occupation transitoire a été pensé pour se déployer progressivement selon l'avancement des travaux et la mise à disposition des espaces.

Dans un premier temps, et ce dès l'été 2021, un bureau de permanence ainsi qu'un hôtel à projets seront mis en place afin de rendre accessibles certaines parties du site à des projets ponctuels d'une durée d'un à 30 jours.

Par la suite, des appels de candidatures seront lancés afin de sélectionner les locataires.

Plus de détails:

Réalisons Montréal

La Cité des Hospitalières en transition

Entremise

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Mélanie Gagné, Relationniste, [email protected]