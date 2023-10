Après un déploiement réussi au Royaume-Uni, CisionOne arrive aux États-Unis avec une technologie révolutionnaire et un partenariat exclusif avec Dow Jones

CHICAGO, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Cision, une plateforme de communication et de renseignements sur les consommateurs et les médias de bout en bout, a annoncé aujourd'hui le lancement aux États-Unis de CisionOne, une solution entièrement intégrée de veille médiatique et de communication avec les journalistes qui offre des renseignements en temps réel. Cette annonce fait suite à un premier lancement réussi au Royaume-Uni en juillet 2023 avec des plans d'expansion vers d'autres marchés mondiaux en 2024.

CisionOne révolutionne la façon dont les professionnels en communication naviguent dans le paysage médiatique en constante évolution et au rythme rapide. Il s'agit d'une solution révolutionnaire qui donne aux professionnels des relations publiques et des communications les renseignements détaillés et en temps réel dont ils ont besoin pour prendre des décisions stratégiques en toute confiance et qui les jumelle aux bons journalistes et influenceurs pour raconter leur histoire.

De plus, les utilisateurs de CisionOne profiteront d'un accès exclusif et sans précédent au contenu payant de Dow Jones, y compris The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch, Investor's Business Daily, The New York Times et Dow Jones Newswires.

« Après le succès obtenu au Royaume-Uni, nous avons décidé de lancer CisionOne aux États-Unis dans le cadre d'un partenariat exclusif révolutionnaire avec Dow Jones » , a déclaré Elgar Welch, vice-président principal de CisionOne. En donnant aux professionnels en communication un accès en temps réel aux médias les plus importants du monde, combiné à des renseignements alimentés par l'IA, nous fixons la barre pour l'industrie et nous reflétons notre mission de renforcer l'autonomie des professionnels en communication pendant ce moment charnière pour l'ensemble de l'écosystème médiatique. »

Grâce aux modèles exclusifs d'intelligence artificielle (IA) de Cision qui ont été entraînés sur l'ensemble de données le plus complet et le plus respecté de l'industrie, CisionOne a la capacité de dénicher les histoires qui ont une incidence sur les marques et de révéler l'intention véritable derrière les mots employés par les gens, afin de permettre aux professionnels de prendre des décisions rapides et précises tout en simplifiant le processus de communication avec les journalistes. CisionOne transforme les flux de production de l'industrie en libérant du temps précieux afin que les professionnels puissent se concentrent sur ce qui compte : élaborer des stratégies de marque et des histoires qui ne cadrent pas seulement dans le présent, mais qui façonnent aussi l'avenir.

Principales fonctionnalités de CisionOne :

Cote de risque de la marque : Cet outil met instantanément en valeur une gamme de contenus médiatiques potentiellement nuisibles dans des domaines comme les discours haineux, les fausses nouvelles, la controverse, le sarcasme et les pourriels.

Cet outil met instantanément en valeur une gamme de contenus médiatiques potentiellement nuisibles dans des domaines comme les discours haineux, les fausses nouvelles, la controverse, le sarcasme et les pourriels. Suivi du récit : Réunit les médias sociaux et les médias acquis en un seul point de vue stratégique de la couverture médiatique façonnant l'opinion publique, ainsi que les influenceurs produisant le contenu (disponible à la fin de 2023).

Réunit les médias sociaux et les médias acquis en un seul point de vue stratégique de la couverture médiatique façonnant l'opinion publique, ainsi que les influenceurs produisant le contenu (disponible à la fin de 2023). Position : La solution de rechange exclusive la plus puissante à l'analyse des opinions exprimées met en contexte les conversations sur les médias sociaux et traditionnels et révèle la véritable intention derrière les mots employés sur les sujets, les marques, les entreprises et les personnes (disponible au début de 2024).

: La solution de rechange exclusive la plus puissante à l'analyse des opinions exprimées met en contexte les conversations sur les médias sociaux et traditionnels et révèle la véritable intention derrière les mots employés sur les sujets, les marques, les entreprises et les personnes (disponible au début de 2024). Communication : Parmi les fonctionnalités de la plateforme, mentionnons la première base de données sur les médias qui combine des méthodologies de recherche validées par l'IA et les humains, permettant aux utilisateurs de communiquer facilement avec les journalistes et les influenceurs qui raconteront le mieux leur histoire.

: Parmi les fonctionnalités de la plateforme, mentionnons la première base de données sur les médias qui combine des méthodologies de recherche validées par l'IA et les humains, permettant aux utilisateurs de communiquer facilement avec les journalistes et les influenceurs qui raconteront le mieux leur histoire. Solutions complètes de mesure du rendement : Mesure de la campagne facilement accessible au moyen de tableaux de bord personnalisés et de rapports prêts à présenter à la direction.

« CisionOne est une plateforme puissante qui fournit aux professionnels en communication des renseignements exploitables sur les médias en temps opportun, permettant à ces derniers de prendre des décisions éclairées qui stimulent la valeur de la marque et de l'organisation, a déclaré M. Welch. En s'appuyant sur son héritage de chef de file, Cision s'engage à offrir à ses clients la meilleure technologie et une expertise approfondie afin de les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques. »

Pour en savoir plus sur les puissantes capacités de CisionOne, cliquez ici .

À propos de Cision

Cision est une plateforme complète de renseignements et de communications sur les consommateurs et les médias qui permet aux professionnels en relations publiques, en marketing et en communication du monde entier de comprendre leur histoire, de la faire évoluer et d'accroître son impact. À titre de chef de file du marché, Cision permet à la prochaine génération de dirigeants d'exercer leurs activités dans le paysage médiatique moderne où la réussite d'une entreprise est directement influencée par l'opinion publique. Cision possède des bureaux dans 24 pays à l'échelle de l'Amérique, ainsi que dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et celle de l'Asie-Pacifique, et offre une gamme de solutions de premier ordre, notamment PR Newswire, Brandwatch, CisionOne et Cision Insights. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.cision.com et suivez Cision sur Twitter.

