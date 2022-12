CHICAGO, 17 décembre 2022 /CNW/ - Cision, une plateforme de communication complète et globale, est fière d'annoncer qu'elle a reçu la récompense « Adoption Hero » pour 2022, dans le cadre de la troisième édition annuelle des prix ChurnHero de ChurnZero. Ces prix récompensent les entreprises qui utilisent la plateforme de ChurnZero pour devenir des exemples et faire évoluer les meilleures pratiques en matière de réussite client, et ce, avec des résultats remarquables.

« Fournir une expérience client de premier ordre est notre priorité absolue à Cision, tant du point de vue des produits que des services. Le paysage des communications étant en constante évolution, il est plus important que jamais pour nos clients de recevoir la meilleure qualité de service pour que les relations publiques jouent un rôle de premier plan dans leur succès, a déclaré Jay Webster, directeur des produits et de la technologie Cision et président de la plateforme Cision Communications Cloud. Ce prix met vraiment en exergue notre engagement à saisir les objectifs de nos clients et à leur donner les meilleures recommandations quant à la façon d'utiliser nos produits et services pour les satisfaire. »

La plateforme Cision Communications Cloud permet aux professionnels en communication de se connecter à un réseau de plus de 1,1 milliard de médias et d'influenceurs. Elle permet de facilement cibler, joindre et interagir avec ces professionnels à l'aide de campagnes de communication, de surveiller la couverture et de mesurer leur incidence sur les résultats de l'entreprise. Cliquez ici pour en savoir plus.

« Cette année, nous nous sommes associés à ChurnZero et nous avons tiré parti de leur plateforme, de leur capacité d'analyse et de leur expertise du service à la clientèle pour mieux comprendre nos propres utilisateurs, a déclaré Amy Gorham, vice-présidente, Expérience client, à Cision. Ces informations stratégiques permettent à nos équipes de partager les pratiques exemplaires avec nos clients tout au long de leur parcours et leur permettent d'atteindre les résultats commerciaux souhaités. »

Les prix ChurnHero de cette année récompensent des entreprises dans cinq catégories, chacune représentant un objectif fondamental du service à la clientèle : l'intégration, l'adoption, le renouvellement et l'expansion, la promotion du client et l'innovation. Les sociétés ont soumis une étude de cas de leurs réalisations qui a été évaluée par ChurnZero pour savoir à quel point elles étaient innovatrices, centrées sur le client, et pour déterminer la qualité de leur processus décisionnel axé sur les données. Pour en savoir plus sur les prix ChurnHero, cliquez ici.

À propos de ChurnZero

ChurnZero est un chef de file reconnu dans le domaine de la réussite client qui se consacre à aider les entreprises qui proposent des abonnements afin qu'elles atteignent des succès à grande échelle. La société est reconnue pour sa plateforme de succès client de premier plan dédiée aux entreprises et pour son partenariat continu avec ses clients afin de s'assurer qu'ils obtiennent tout ce dont ils ont besoin pour améliorer leur efficacité et leur rentabilité et qu'ils offrent la meilleure expérience client possible. Grâce à cette plateforme, les équipes de réussite client peuvent repérer rapidement les risques de roulement de la clientèle ainsi que de déterminer les occasions de renouvellement et d'expansion de celle-ci. Grâce à une automatisation et une communication au sein de l'application optimales, il est facile de communiquer avec les clients et de leur apporter de la valeur ajoutée.

À propos de Cision

Cision est une plateforme de communication complète qui permet à plus de 100 000 spécialistes des relations publiques et du marketing du monde entier de comprendre leur histoire, de la faire évoluer et d'accroître son impact. À titre de chef de file du marché, Cision permet à la prochaine génération de spécialistes de la communication d'exercer leurs activités dans le paysage médiatique moderne où la réussite d'une entreprise est directement influencée par l'opinion publique. Cision possède des bureaux dans 24 pays à l'échelle de l'Amérique et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et celle de l'Asie-Pacifique, et offre une gamme de solutions de premier ordre, notamment PR Newswire, MultiVu, Brandwatch, Cision Communications CloudMC et Cision Insights. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.cision.com et suivez @Cision sur Twitter.

Personne-ressource :

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Relations publiques de Cision

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1970539/Cision_ChurnHero_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1536983/Cision_Logo.jpg

SOURCE Cision