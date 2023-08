Cision nomme une nouvelle équipe de direction pour rationaliser les offres de produits et améliorer l'expérience client

Cision intègre la direction mondiale et les équipes fonctionnelles au sein de Cision, Brandwatch et PR Newswire afin d'offrir une plus grande valeur de bout en bout aux clients

CHICAGO, 17 août 2023 /CNW/ - Cision, chef de file des solutions de communication et des renseignements sur les consommateurs et les médias, a récemment annoncé la formation d'une nouvelle équipe de direction dans le cadre de son plan stratégique visant à offrir une expérience client de bout en bout plus solide. Ce changement implique l'intégration des équipes dirigeantes et fonctionnelles de Cision, de Brandwatch et de PR Newswire, tout en préservant la force et l'identité de chaque marque de mise en marché. Ces changements sont destinés à apporter plus de valeur ajoutée aux clients pour la gestion de leurs marques dans le contexte en constante évolution des médias et des renseignements sur les consommateurs.

« L'intégration de nos équipes dirigeantes et fonctionnelles contribuera à créer une entreprise plus connectée et agile, bien placée pour répondre aux besoins changeants de nos clients d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Cali Tran, chef de la direction de Cision. « Notre capacité à réagir rapidement aux changements et aux possibilités du marché se traduira par l'innovation transformationnelle des produits, un accès amélioré et élargi aux données et une expérience client globale et simplifiée. »

Dans le cadre de la nouvelle structure, Cision regroupera ses équipes commerciales et dirigeantes sous l'autorité du chef de la direction, Cali Tran, et alignera ses efforts de développement et d'expansion de produits. L'équipe de direction comprend les membres nouvellement nommés suivants :

Amanda Schmidt , chef des ressources humaines

, chef des ressources humaines Michael Amsinck , chef des produits

, chef des produits Carrie Parker , chef de la direction du marketing

, chef de la direction du marketing Nabilah Irshad , chef des affaires juridiques

, chef des affaires juridiques Andy Bhojwani , chef de l'information

, chef de l'information Pehr Luedtke, vice-président principal, Contenu mondial

Cette nouvelle infrastructure permettra à Cision, Brandwatch et PR Newswire d'offrir des services plus rapides, plus efficaces et personnalisés aux petites et moyennes entreprises, aux entreprises intermédiaires et aux grandes entreprises. Ensemble, ces services représentent la couverture de médias, de marques et de consommateurs la plus complète possible sur les plateformes traditionnelles et les réseaux sociaux, qu'ils soient payés, détenus ou acquis.

Cette annonce fait suite au lancement récent de CisionOne, une solution de surveillance, d'intelligence artificielle et de diffusion entièrement intégrée au Royaume-Uni. CisionOne devrait être déployée sur d'autres marchés mondiaux cette année.

« Cision continue de mettre l'accent sur la prestation de solutions primées et d'un service à la clientèle hors pair à des milliers de clients mondiaux qui comptent chaque jour sur notre technologie et notre personnel pour gérer des fonctions critiques de marketing, de communication et de réputation, a déclaré M. Tran. Au cours de la prochaine année, nous mettrons progressivement à jour et élargirons notre gamme de produits pour nous assurer que Cision continue de répondre aux besoins des clients de façon globale et efficace. »

