CHICAGO, 15 janvier 2025 /CNW/ - Cision, un leader des solutions de renseignements sur les consommateurs et les médias, a le plaisir d'annoncer la nomination de Guy Abramo au poste de chef de la direction, à compter d'aujourd'hui.

Guy Abramo se joint à Cision à titre de chef de la direction. (PRNewsfoto/Cision Ltd.)

Guy Abramo possède plus de 25 ans d'expérience de la haute direction, ayant stimulé la croissance et la transformation dans divers secteurs. Plus récemment, il a occupé le poste de chef de la direction de HireRight, où il a dirigé son PAPE en 2021 et son opération de privatisation en 2024. Auparavant, M. Abramo a occupé des postes de direction chez Experian, Ingram Micro, Exxon/Mobil et KPMG Consulting, acquérant une réputation d'innovation et d'excellence opérationnelle.

« Le leadership et la capacité de Guy à produire des résultats font de lui le choix idéal pour mener Cision vers le prochain chapitre de son histoire », a déclaré Brandon Crawley, directeur général chez Platinum Equity, qui a acquis Cision en 2021. « Nous sommes convaincus que sous sa direction, Cision continuera de renforcer sa position de partenaire de confiance auprès de nos clients tout en stimulant la croissance et l'innovation. »

Guy Abramo détient un baccalauréat en génie chimique du New Jersey Institute of Technology (NJIT) et une maîtrise en administration des affaires de Georgetown. Établi à Las Vegas, il est impatient d'interagir avec l'équipe mondiale et la clientèle de Cision.

« Cision est une entreprise dynamique qui a un solide héritage et un avenir incroyable », a déclaré Guy Abramo, chef de la direction de Cision. « Je suis honoré de me joindre à cette équipe et je me réjouis à l'idée de collaborer avec nos employés, nos clients et les intervenants pour poursuivre sur notre lancée et franchir ensemble de nouvelles étapes importantes. »

À propos de Cision

Cision est un chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notamment CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % figurent au palmarès Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

