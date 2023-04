Cision dévoile son produit de Placement garanti payant qui offre aux clients une visibilité et un contrôle inégalés sur l’histoire de leur marque

CHICAGO, 1 avril 2023 /CNW/ -- PR Newswire, une Cision entreprise cheffe de file mondial spécialisée dans les solutions logicielles de relations publiques et de marketing, a annoncé aujourd'hui le lancement de son produit de Placement garanti payant (Guaranteed Paid Placement), une version améliorée de sa solution de marketing de contenu (Sponsored Placement). Cette offre innovante, alimentée par Nativo, permet aux clients d'utiliser simultanément des opportunités d'intervention médiatique payantes et non payantes en transformant harmonieusement leurs communiqués de presse en articles natifs qui peuvent être stratégiquement placés dans les principales publications en ligne, leur permettant d'atteindre et de mobiliser leur public cible plus efficacement.

Depuis son lancement en mars 2022, le contenu des milliers de clients de PR Newswire a généré 400 millions d'impressions et plus de 2 millions de clics par le biais du Placement garanti payant.

Grâce aux dernières améliorations, PR Newswire est désormais en mesure d'intégrer les publications haut de gamme plus rapidement que jamais, lui permettant d'élargir son inventaire de sites de premier plan et d'offrir à ses clients une meilleure visibilité sur les sites de prestige. Parmi les autres améliorations, mentionnons l'amélioration des formats de rapport, qui comprennent désormais des captures d'écran des placements importants, afin de permettre aux clients de mieux comprendre la portée et l'impact de leur histoire.

« PR Newswire s'engage à proposer en continu à ses clients des innovations de pointe », a affirmé Nicole Guillot, directrice de l'exploitation de Cision et présidente de PR Newswire. « La portée et la capacité accrues du Placement garanti payant sont un excellent exemple de la façon dont les solutions de PR Newswire permettent à nos clients d'accroître leur visibilité auprès des bons publics et dans les publications les plus reconnues. »

PR Newswire soutient les clients ayant opté pour le Placement garanti payant en optimisant leur contenu au moyen d'essais quantitatifs continus dans des milliers de campagnes. Cette approche distinctive axée sur les données permet aux clients d'optimiser l'engagement du public, d'amplifier l'incidence de leur article et de maximiser le retour sur investissement.

« Chez Nativo, nous sommes ravis de nous associer à PR Newswire pour assurer cette transformation du Placement garanti payant. Leur approche novatrice visant à offrir aux marques un moyen garanti d'atteindre leur public cible constitue un véritable facteur de différenciation dans la distribution des fils de presse », a confié pour sa part Justin Choi, fondateur et PDG de Nativo. « En combinant l'expertise en relations publiques et en marketing de PR Newswire avec la technologie de pointe de Nativo, nous sommes convaincus que cette offre améliorée établira une nouvelle norme en matière de visibilité et d'engagement des marques. Nous sommes fiers de travailler avec PR Newswire pour offrir une solution complète permettant aux marques de prendre le contrôle de leur histoire et d'atteindre leur public désiré. »

Le Placement payant garanti est offert exclusivement par l'entremise de PR Newswire, et il s'intègre harmonieusement au fil d'actualités d'un éditeur en harmonisant la conception visuelle et en ciblant les publics pertinents. Une fois cliquée, l'annonce native dirige le lecteur vers le contenu sponsorisé au sein du site de l'éditeur. Pour de plus amples renseignements sur le Placement garanti payant, veuillez consulter le site Web de PR Newswire .

À propos de Nativo

Nativo est la plateforme d'accroche narrative où les marques et les éditeurs peuvent diffuser des histoires de marque à grande échelle tout en acquérant encore plus de connaissances sur leur contenu que n'importe où ailleurs. Pour les marques, Nativo offre une accroche narrative à grande échelle avec la plus grande portée native, et elle révèle des informations qui favorisent le retour sur contenu. Pour les éditeurs, Nativo enrichit la monétisation avec la plateforme la plus complète pour les formats publicitaires de nouvelle génération en utilisant une technologie révolutionnaire qui accélère le chargement des pages Web. La mission de Nativo est de mettre la publicité à l'heure du contenu, d'améliorer l'expérience Web et de créer des liens importants pour le consommateur numérique d'aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nativo.com .

À propos de Cision

Cision est une plateforme de communication complète qui permet à plus de 100 000 spécialistes des relations publiques et du marketing du monde entier de comprendre, d'influencer et d'accroître leurs histoires. À titre de chef de file du marché, Cision permet à la prochaine génération de spécialistes de la communication d'exercer leurs activités dans le paysage médiatique moderne où la réussite d'une entreprise est directement influencée par l'opinion publique. Cision possède des bureaux dans 24 pays à l'échelle de l'Amérique et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et celle de l'Asie-Pacifique, et offre toute une gamme de solutions de premier ordre, incluant notamment PR Newswire, MultiVu, Brandwatch, Cision Communications Cloud® et Cision Insights. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.cision.com et suivez @Cision sur Twitter.

