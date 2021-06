Cision conclut l'acquisition de Brandwatch

Lancement d'une application polyvalente, de Insights et croissance à grande échelle de ses activités liées aux médias sociaux

MONTREAL, 1 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Cision a annoncé la conclusion du processus d'acquisition de Brandwatch, une entreprise de veille numérique sur les consommateurs. La fusion de ces entreprises mettra en valeur l'expertise éprouvée de Cision en veille médiatique et les technologies de Brandwatch en matière d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage automatique et d'écoute approfondie des médias sociaux. Aujourd'hui marque en outre le lancement de la nouvelle application intégrée Brandwatch au sein des plateformes de Cision et de ses solutions optimisées en analyse des médias sociaux.

Dans le cadre de la conclusion de l'acquisition, Cision mettra à profit le pouvoir d'innovation collectif de Brandwatch et de Falcon.io, une entreprise de Cision reconnue pour ses capacités rigoureuses de gestion des comptes de réseaux sociaux. Ensemble, ces deux entreprises intégrées deviendront un moteur de l'industrie des médias sociaux et compteront 1 000 employés, dont la mission consistera à proposer des solutions novatrices dans un marché dynamique.

Déployée aujourd'hui dans la gamme de solutions de marketing de Falcon.io pour les réseaux sociaux, l'application intégrée Brandwatch est constituée d'une plateforme complète qui comprend plus de 100 millions de sources de données et bientôt une technologie d'IA pour la recherche (brevet en attente).

De plus, l'application Brandwatch est accessible au sein de Cision Communications Cloud et regroupe toutes les données et les analyses de Brandwatch propres aux médias sociaux, ainsi que des millions de sources d'information dont Cision effectue le suivi. En offrant un accès instantané aux conversations en ligne archivées et en temps réel, l'application permet aux organisations de facilement être à l'affût des mentions à propos de leur marque, leurs produits, leur industrie et leurs concurrents, ainsi que d'interpréter les données souvent difficiles à effectuer le suivi pour susciter plus d'engagement de leur auditoire cible.

« La fusion de nos entreprises nous permettra d'innover davantage et de fournir à nos clients des données plus exhaustives et des renseignements en temps réel, a expliqué Abel Cark, président-directeur général de Cision. Grâce à nos investissements dans la science des données et les technologies d'IA, les professionnels en communication et en marketing ainsi que les chercheurs pourront mieux comprendre les discussions sur les canaux numériques à l'échelle mondiale et tirer parti des données médiatiques en découlant pour générer de meilleurs résultats d'affaires. »

« Nous avons l'occasion de créer une entreprise exceptionnelle considérée par nos clients comme essentielle à leur réussite, a déclaré Giles Palmer président-directeur général de Brandwatch. C'est un projet stimulant que j'ai hâte de réaliser avec l'équipe de Cision au cours des prochains mois et des prochaines années. »

À propos de Brandwatch

Brandwatch est pionnière à l'échelle mondiale en solutions de veille numérique sur les consommateurs. Alimentés par l'intelligence artificielle, les produits d'écoute approfondie des médias sociaux de l'entreprise aident plus de 2 000 marques et agences parmi les plus admirées à travers le monde à prendre des décisions éclairées et fondées sur des données. Brandwatch compte dans son portefeuille la plateforme de premier plan en matière de marketing de contenu, BuzzSumo. Brandwatch compte 10 bureaux dans le monde et son siège social est situé à Brighton, au Royaume-Uni.

À propos de Falcon.io

Chef de file en solutions de gestion des médias sociaux, Falcon.io offre une plateforme intégrée - fondée sur le modèle de logiciel en tant que service (SaaS) - qui est destinée à l'écoute des médias sociaux, l'engagement, la publication de contenu organique et publicitaire ainsi qu'à l'analyse générale et comparative de données. L'entreprise permet aux clients de gérer plusieurs points de contact avec leur auditoire depuis une seule et même plateforme pour tirer parti du plein potentiel du marketing numérique. Parmi ses clients, Falcon.io compte Carlsberg, Toyota, William Grant & Sons, momondo, Panasonic et Coca-Cola.

À propos de Cision

Chef de file mondial en relations publiques, en marketing et en gestion des médias sociaux dans le domaine des technologies et des données médiatiques, Cision aide les marques et les organisations à cibler, établir des liens et interagir avec les consommateurs et les parties prenantes clés, afin de générer des résultats commerciaux. Cision offre une gamme de solutions hors pair composée d'un réseau de plus de 1,1 milliard d'influenceurs, de solutions de veille et d'analyses approfondies ainsi que de Brandwatch et Falcon.io, deux plateformes réputées en gestion de médias sociaux. Cision compte des bureaux dans 24 pays en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région de l'Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les solutions primées de Cision et sur sa plateforme Cision Communications Cloud® de Nouvelle Génération, visitez www.cision.ca et suivez @CisionCA sur Twitter.

Personnes-ressources pour les médias :





Cision Brandwatch Falcon.io Maggie Lower Victoria Miller Daniel Chessa Directrice générale du marketing V.-p. de la communication mondiale V.-p. du marketing [email protected] [email protected] [email protected]

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/467136/cision_logo.jpg

SOURCE Cision

Liens connexes

http://www.cision.ca