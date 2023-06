CHICAGO, 23 juin 2023 /CNW/ - Cision, une plateforme de communication et de renseignements sur les consommateurs et les médias de bout en bout, annonce la mise en place d'un nouveau code d'éthique et d'un cadre de gestion des risques complet créé spécifiquement pour guider le développement des capacités axées sur l'intelligence artificielle (IA) de l'entreprise. Cette mesure de pointe reflète les préoccupations croissantes des clients, des gouvernements, du public et des organismes de réglementation au sujet des dangers potentiels de l'IA.

« Le pouvoir transformateur de l'IA a déjà eu une incidence sur de nombreux aspects des communications, ce qui nous a permis de mieux comprendre nos auditoires, de concevoir des messages plus efficaces et d'automatiser les tâches chronophages », a affirmé Antony Cousins, directeur exécutif de la stratégie de l'IA à Cision. « Nous devons cependant reconnaître que ces avantages s'accompagnent de risques concernant l'exactitude, la vie privée, l'équité, la transparence et l'égalité. »

Les récentes percées dans le domaine de l'IA générative et le rythme accéléré du développement dans les disciplines des relations publiques, des communications et du marketing ont créé le besoin d'une approche fondée sur des principes d'utilisation de l'IA afin de s'assurer que les directives ne sont pas rapidement dépassées. Les principes de Cision comprennent les engagements suivants :

Tests rigoureux, validation et surveillance continue pour réduire au minimum les risques

Protection de la vie privée et sécurité des renseignements sur les clients

Documentation transparente et explication des objectifs de l'IA, des risques et des mesures d'atténuation

Engagement à maintenir la surveillance humaine tout en ciblant et en éliminant les préjugés dans la mesure du possible

Depuis des années, Cision est à l'avant-garde du développement de l'IA, tirant parti des technologies de pointe pour fournir à ses clients des analyses réalisables et de solides données. Elle est en outre la première dans le secteur des relations publiques et des communications à adopter une position publique sur l'utilisation responsable de l'IA.

« Nous comprenons qu'en tant que plus grande entreprise de technologie des communications au monde, nous devons nous assurer que nos solutions d'IA répondent non seulement aux besoins de tous nos clients, mais qu'elles évitent aussi toute discrimination injuste, violation de la vie privée ou amplification de la désinformation. La mise en œuvre d'un cadre robuste de gestion des risques permettra de s'assurer que les technologies d'IA de Cision respectent les normes éthiques et les meilleures pratiques, favorisant ainsi un écosystème d'IA plus équitable et responsable », a affirmé M. Cousins.

Cision travaille également activement à l'élaboration de directives gouvernementales assurant la représentation de l'industrie des communications dans les futurs règlements sur l'IA en collaborant activement avec le gouvernement du Royaume-Uni à la publication récente de son livre blanc sur la réglementation de l'IA et à la demande du gouvernement des États-Unis pour les contributions à leurs régimes de réglementation de l'IA. En outre, en tant que chef de file au sein d'associations du secteur comme le CIPR et l'AMEC, M. Cousins s'efforcera de renforcer l'engagement de l'industrie à l'égard des directives sur le développement responsable.

« Si nous n'agissons pas de façon proactive et responsable, la réglementation à venir sera trop restrictive et limitera notre capacité à maximiser l'impact positif que l'IA peut avoir pour nos clients. Nous voulons collaborer avec l'ensemble de l'industrie pour éviter ce risque et assurer de bons résultats pour nos clients et leurs intervenants », a affirmé M. Cousins. Cision invite tous les intervenants pertinents à communiquer directement avec elle s'ils souhaitent collaborer à des engagements à l'échelle de l'industrie.

Cision dispose d'un solide bassin de capacités axées sur l'IA qui tire parti du plus grand ensemble de données de l'industrie pour la formation de modèles d'IA, qu'elle continuera de mettre sur le marché grâce à sa solution de renseignements aux consommateurs Brandwatch, PR Newswire et CisionOne, la nouvelle plateforme révolutionnaire de relations publiques et de communications, qui fait ses débuts au Royaume-Uni en juillet.

