CHICAGO, 14 avril 2025 /CNW/ - Cision Ltd. (« Cision »), un important fournisseur mondial de logiciels et de services de médias acquis pour les professionnels des relations publiques et des communications de marketing, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu des engagements pour 250 millions de dollars en nouveau financement qui offriront une souplesse supplémentaire à l'entreprise et faciliteront sa croissance, avec un soutien massif de la part des prêteurs et des détenteurs de billets existants. La société affiliée de Cision, Castle US Holding Corporation (la « Société »), a conclu une lettre d'engagement et documents joints (collectivement, la « lettre d'engagement »), en vertu de laquelle la société et les porteurs de plus de 90 % de la dette en cours de la société (les « parties de l'engagement ») ont accepté d'effectuer certaines transactions de financement, comme décrit ci-dessous (les « transactions »). Les parties de l'engagement comprennent environ 99 % des prêteurs en vertu de la facilité de crédit garanti de premier rang existante de la Société et environ 95 % des porteurs des billets non garantis existants de la Société (les « billets existants »). Les transactions procurent des avantages importants à la Société, notamment (i) la levée d'environ 250 millions de dollars de liquidités supplémentaires pour la Société, (ii) la réduction du capital impayé en vertu de certaines facilités de dette, et (iii) la prolongation de l'échéance des titres de créance.

« Ces transactions réitèrent le soutien des institutions de grande qualité qui composent notre base d'investisseurs par emprunt », a déclaré Guy Abramo, chef de la direction de Cision. « Après avoir obtenu des liquidités supplémentaires et prolongé l'échéance de notre dette jusqu'en 2030 et au-delà, nous sommes bien placés pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance à long terme. »

Le présent communiqué contient des renseignements importants pour les autres détenteurs de billets existants concernant une invitation à participer à l'échange de billets privés (tel que défini ci-dessous). Nous vous encourageons à lire ce communiqué de presse dans son intégralité.

Conformément aux modalités de la lettre d'engagement, les Parties de l'engagement se sont engagées à effectuer les transactions suivantes et à prendre les mesures connexes suivantes : (a) Financer, au moyen d'une combinaison de nouveaux fonds et d'échange de titres de créance existants de la Société, (i) un prêt à terme de premier rang, 'premier sorti', garanti d'un montant total de capital d'environ 250 millions de dollars en nouveaux fonds, plus les frais de transaction payés en nature (les « prêts à terme 'premier sorti' »), et (ii) un prêt à terme de premier rang, 'deuxième sorti', d'un montant total de capital égal à un montant suffisant pour faciliter l'achat de prêts à terme en vertu de la convention de crédit existante (telle que définie ci-dessous) a) à un prix convenu entre la Société et les Parties de l'engagement et les autres prêteurs participant aux transactions (les « prêts à terme de deuxième rang »), b) d'échanger (l'« échange des billets privés ») tous leurs billets existants contre de nouveaux billets de premier rang, avec privilège de troisième retrait, garantis à 10,00 % échéant en 2031 (les « billets 'troisième sorti' »), qui seront émis en vertu d'un nouvel acte de fiducie, et c) de consentir à modifier la convention de crédit existante, datée du 31 janvier 2020 (la « convention de crédit existante »), et l'acte de fiducie existant régissant les billets non garantis, daté du 5 février 2020 (l'« acte relatif aux billets existants »), notamment pour éliminer la quasi-totalité des clauses restrictives qu'elles contiennent et apporter d'autres modifications pour faciliter les transactions. La lettre d'engagement prévoit également que les prêteurs renouvelables existants échangeront, sans décaissement, en une facilité de crédit renouvelable 'premier sorti' garantie de premier rang d'un montant d'engagement total d'environ 137 millions de dollars (le « prêt renouvelable 'premier sorti' » et, collectivement, les prêts à terme 'premier sorti', les prêts à terme 'deuxième sorti' et les billets 'troisième sorti', la « dette super prioritaire »).

Les prêts à terme 'premier sorti' et les prêts renouvelables 'premier sorti' arriveront à échéance le 29 avril 2030, les prêts à terme 'deuxième sorti' arriveront à échéance le 31 mai 2030 et les billets 'troisième sorti' arriveront à échéance le 30 juin 2031. La dette super prioritaire sera garantie sur une base de premier rang, conjointement et solidairement, par les garants de la convention de crédit existante, et sera garantie sur une base de premier rang par la quasi-totalité des actifs de la Société et de ces garants.

La Société a l'intention d'utiliser la dette contractée dans le cadre des transactions et le produit net connexe pour (i) rembourser en permanence la totalité et résilier tous les engagements en cours en vertu de cette entente de crédit-relais datée du 30 janvier 2025, (ii) rembourser et résilier, ou faire en sorte que le remboursement et la résiliation complets de tous les engagements et obligations en cours soient effectués, en vertu de certaines conventions de crédit et de certains billets à ordre intersociétés, (iii) faciliter l'achat de prêts à terme en vertu de la convention de crédit existante, conformément aux modalités des transactions, (iv) financer le paiement des intérêts courus et non versés sur les billets existants qui ont été déposés aux fins d'annulation dans le cadre de l'échange de billets privés et les prêts à terme en vertu de la convention de crédit existante qui sont rachetés dans le cadre des transactions, et v) payer les frais de transaction connexes et à des fins générales et de fonds de roulement.

« Cision est un important fournisseur de communications stratégiques, qui façonne de façon proactive l'avenir des marques et des entreprises en temps réel. Les liquidités essentielles fournies par les transactions nous permettent de continuer à soutenir nos plus de 75 000 partenaires, dont 84 % figurent au palmarès Fortune 500, afin de comprendre, d'influencer et d'amplifier leurs histoires », a déclaré M. Abramo.

Houlihan Lokey a agi à titre de conseiller financier et Milbank LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Cision. Evercore a agi à titre de conseiller financier et Gibson, Dunn & Crutcher LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès des parties de l'engagement.

Échange de billets privés

La Société prévoit d'émettre des billets 'troisième sorti' aux porteurs de billets qui sont des parties de l'engagement (les « porteurs de billets engagés ») dans le cadre de l'échange de billets privés le 22 avril 2025 (la « date d'émission initiale »). Les porteurs de billets existants qui ne sont pas des porteurs de billets engagés sont invités à participer à l'échange de billets privés selon les mêmes modalités offertes aux porteurs de billets engagés au plus tard le 12 mai 2025, 20 jours ouvrables après la date des présentes. Les porteurs qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les modalités de l'échange de billets privés doivent communiquer avec Cision à [email protected]. Sous réserve à tous égards de la détermination et de la discrétion de Cision, et en ce qui concerne son droit d'acheter des billets existants au moyen de transactions sur le marché libre ou négociées à titre privé :

Billets initiaux . Les porteurs qui communiquent avec Cision au plus tard le 17 avril 2025 pourraient être admissibles à recevoir des billets 'troisième sorti' à la date d'émission initiale.

. Les porteurs qui communiquent avec Cision au plus tard le 17 avril 2025 pourraient être admissibles à recevoir des billets 'troisième sorti' à la date d'émission initiale. Billets fongibles supplémentaires . Les porteurs qui communiquent avec Cision après le 17 avril 2025, mais au plus tard le 29 avril 2025, pourraient être admissibles à recevoir des billets 'troisième sorti' le 2 mai 2025 (la « date d'émission supplémentaire »). La Société s'attend à ce que les billets 'troisième sorti' émis à la date d'émission supplémentaire soient fongibles avec les billets 'troisième sorti' émis à la date d'émission initiale.

. Les porteurs qui communiquent avec Cision après le 17 avril 2025, mais au plus tard le 29 avril 2025, pourraient être admissibles à recevoir des billets 'troisième sorti' le 2 mai 2025 (la « »). La Société s'attend à ce que les billets 'troisième sorti' émis à la date d'émission supplémentaire soient fongibles avec les billets 'troisième sorti' émis à la date d'émission initiale. Billets non fongibles supplémentaires. Les porteurs qui communiqueront avec Cision après le 29 avril 2025 pourraient être admissibles à recevoir des billets 'troisième sorti' par la suite. Cependant, les billets 'troisième sorti' émis après le 2 mai 2025 pourraient ne pas être fongibles avec les billets 'troisième sorti' émis à la date d'émission initiale ou à la date d'émission supplémentaire.

Les porteurs de billets engagés, qui détiennent collectivement environ 95 % des billets existants, se sont engagés à échanger tous leurs billets existants contre des billets 'troisième sorti'. En raison des niveaux élevés de participation engagée, les porteurs de billets existants sont avertis que la bourse des billets privés pourrait avoir des effets négatifs sur la liquidité et le prix du marché des billets existants qui ne sont pas déposés et acceptés aux termes de la bourse des billets privés.

De plus, les billets existants qui ne sont pas déposés et acceptés dans le cadre de l'échange de billets privés demeureront en circulation et seront assujettis aux modalités de l'acte relatif aux billets existants, tel qu'il a été modifié, entre autres pour éliminer presque toutes les clauses restrictives qui s'y trouvent (les « modifications proposées »). Les porteurs sont avertis que, si les modifications proposées entrent en vigueur, l'élimination ou la modification des engagements et d'autres dispositions de l'acte relatif aux billets existants envisagé dans les modifications proposées permettra à la Société et à ses filiales de prendre certaines mesures auparavant interdites par l'acte relatif aux billets existants qui pourraient accroître les risques liés au crédit pour la Société, et nuire à la liquidité, au cours du marché et à la volatilité du cours des billets existants ou nuire autrement aux intérêts des porteurs.

Les billets 'troisième sorti' n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières, et les billets 'troisième sorti' ne peuvent être offerts ou vendus qu'en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une opération non assujettie aux exigences en matière d'enregistrement de la Securities Act et de toute autre loi sur les valeurs mobilières applicable.

Le présent communiqué est fourni à titre d'information uniquement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, ou de vente de ces titres dans tout État ou province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question. Les porteurs de billets existants sont encouragés à consulter leurs propres conseillers juridiques, financiers et fiscaux au sujet de l'échange de billets privés.

À propos de Cision

Cision est un chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % font partie du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Relations publiques de Cision

[email protected]

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés liés à des événements et à des attentes futurs et qui, à ce titre, constituent des « énoncés prospectifs » au sens de ce terme dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être caractérisés par des termes comme « croire », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », « viser », « s'efforcer », « chercher », « prédire », « avoir l'intention de », « stratégie », « planifier », « peut », « pourrait », « devrait », « serait », « sera », « continuera », « aura probablement lieu », ou des variations ou conséquences négatives de ces termes, ou encore par une terminologie semblable généralement destinée à identifier les énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont des énoncés qui pourraient être considérés comme des énoncés prospectifs, notamment les énoncés qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la Société ou Cision a l'intention de réaliser ou que la Société ou Cision prévoit, projette, croit ou anticipe des événements à venir.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont actuellement prévus. Ils peuvent être touchés par des hypothèses inexactes ou par des risques et des incertitudes connus ou inconnus, dont bon nombre seront importants pour déterminer les résultats futurs réels de Cision, de la Société et de leurs filiales et sociétés affiliées. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles et sur l'environnement économique actuel, et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont difficiles à prédire. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne sont faits qu'à la date du présent communiqué de presse, et la Société n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour publiquement un énoncé prospectif si la Société apprend par la suite qu'un tel énoncé n'est pas susceptible d'être réalisé.

