Cisco lance l'infrastructure critique souveraine au Canada - Le gouvernement et les organisations obtiennent plus de choix et de contrôle

L'infrastructure critique souveraine de Cisco peut être configurée pour être déployée sur place et de façon isolée, au besoin, ce qui donne aux organisations canadiennes ce dont elles ont besoin pour construire et exploiter leur propre infrastructure souveraine.

Le gouvernement, les institutions financières, les soins de santé et les autres fournisseurs d'infrastructure critique ont plus de choix quant à la façon dont ils peuvent exercer leur contrôle et leur souveraineté et se conformer.

Cisco collabore avec des partenaires de partout au pays pour aider les organisations à planifier, à déployer et à gérer leur architecture souveraine.

TORONTO, le 25 août 2026 /CNW/ -- Cisco a lancé aujourd'hui son portefeuille d'infrastructure critique souveraine au Canada, donnant au gouvernement, aux institutions financières, aux fournisseurs de soins de santé et aux autres fournisseurs d'infrastructure critique plus de contrôle et de choix sur la façon dont ils utilisent leur technologie.

Les clients canadiens ont maintenant accès à un portefeuille entièrement configurable qu'ils peuvent exploiter dans leur propre environnement physique « isolé » et « sur place », c'est-à-dire des systèmes qui se trouvent dans des installations qu'ils possèdent et exploitent sans connexion Internet extérieure. Il couvre les principales gammes de produits de Cisco, depuis le routage, la commutation et le sans-fil, jusqu'à la collaboration et à certains dispositifs de terminaux, améliorés par les solutions de sécurité et d'observabilité de Cisco et de Splunk.

Pour les gouvernements, cela permet de s'assurer que les systèmes essentiels à la mission continuent de fonctionner sous leur propre contrôle, sans dépendre d'une connexion constante au nuage. Les institutions financières, les organisations de soins de santé et les autres fournisseurs d'infrastructure critique peuvent maintenir le fonctionnement de leurs systèmes de la même façon, même lorsque la connectivité ou les fournisseurs externes ne sont pas disponibles.

Alors que le Canada accélère sa stratégie « L'IA pour tous », les organisations doivent prendre des décisions cruciales sur l'endroit et la façon dont leurs systèmes et données les plus sensibles sont gérés. Le portefeuille d'infrastructure critique souveraine de Cisco offre une nouvelle voie à suivre, permettant aux organisations d'avoir plus de contrôle, de sécurité et de confiance tout en leur permettant de déployer l'IA et les technologies numériques selon leurs propres conditions.

« Chaque organisation a des besoins différents en matière de contrôle et de choix de son infrastructure », a déclaré Raj Juneja, président de Cisco Canada. « L'infrastructure critique souveraine offre aux organisations canadiennes une nouvelle façon de répondre à ces besoins, en s'appuyant sur les trois décennies de travail de Cisco Canada pour aider ces mêmes organisations à relever leurs défis technologiques les plus complexes. »

Voici l'infrastructure critique souveraine de Cisco pour le Canada

Portefeuille complet : Les principales familles de produits de Cisco dans les domaines de la mise en réseau, de la sécurité, de l'informatique, de la collaboration et de Splunk, configurées pour une utilisation sur place et isolée.

Les principales familles de produits de Cisco dans les domaines de la mise en réseau, de la sécurité, de l'informatique, de la collaboration et de Splunk, configurées pour une utilisation sur place et isolée. Licences isolées fondées sur la confiance : Le portefeuille d'infrastructure critique souveraine de Cisco est configuré pour fonctionner dans un environnement isolé. Il permet le contrôle de l'accès aux systèmes et aux données, et l'autonomie quant à l'infrastructure numérique. Cisco ne peut pas exécuter, contrôler ou désactiver à distance les produits, ni y accéder - tout est entièrement confié aux clients. Cela met le contrôle entre les mains des clients.

Le portefeuille d'infrastructure critique souveraine de Cisco est configuré pour fonctionner dans un environnement isolé. Il permet le contrôle de l'accès aux systèmes et aux données, et l'autonomie quant à l'infrastructure numérique. Cisco ne peut pas exécuter, contrôler ou désactiver à distance les produits, ni y accéder - tout est entièrement confié aux clients. Cela met le contrôle entre les mains des clients. Attestations : La majorité de notre portefeuille sur place est compatible avec IPv6, certifiée FIPS 140-2/3 et certifiée selon les Critères communs, tous des repères mondiaux pour une sécurité rigoureuse. L'infrastructure critique souveraine de Cisco est conçue pour s'aligner sur des cadres canadiens particuliers comme les Conseils en matière de sécurité des technologies de l'information no 33, fournissant les contrôles de sécurité fondamentaux nécessaires pour obtenir l'autorisation d'exploiter pour les services essentiels à la mission.

« L'infrastructure souveraine devient de plus en plus importante au moment où les organisations canadiennes cherchent à adopter l'IA de façon sécuritaire et à grande échelle. Les clients ont besoin de plus de choix et de contrôle sur l'endroit où les systèmes et les données critiques sont hébergés, sécurisés et gérés. Le portefeuille d'infrastructure critique souveraine de Cisco est un ajout significatif à l'écosystème d'infrastructure numérique du Canada et reflète le genre de capacité pratique dont nos clients communs ont besoin pour aider à faire passer l'IA de l'ambition à un élément adopté avec confiance. » John Watson, président du groupe, Marchés affaires, Bell Cyber, Réseau d'IA tissé et Ateko chez Bell

« La souveraineté numérique est devenue une priorité pour les organisations canadiennes au niveau du conseil d'administration, et les recherches d'IDC montrent que plus de la moitié d'entre elles examinent de plus près les fournisseurs derrière leurs systèmes les plus critiques. Le problème le plus difficile, c'est l'exécution, parce que l'intention est bien en avance sur le déploiement, et les dirigeants des banques, des soins de santé et du gouvernement ont besoin d'une infrastructure qu'ils peuvent exploiter et contrôler directement sans ralentir leurs plans d'IA. Les solutions offertes par des partenaires canadiens qui possèdent des compétences dans le pays et qui comprennent le contexte réglementaire et opérationnel local offrent à ces organisations un moyen crédible de combler cet écart selon leurs propres conditions. » Tony Olvet, vice-président du groupe, haute direction et recherche sur les acheteurs, IDC

L'infrastructure critique souveraine peut maintenant être commandée au Canada par Cisco et ses partenaires.

Investir localement au Canada

Depuis trois décennies, Cisco investit dans l'infrastructure technologique et le talent du Canada, un engagement qui façonne directement son approche à l'égard de l'infrastructure souveraine. Cisco Canada investit des millions de dollars chaque année dans la recherche et développement, avec six sites de R‑D et environ 1 300 ingénieurs qui favorisent l'innovation dans les domaines de la sécurité, de la collaboration et du réseautage, ce qui représente environ 5 % des dépôts de brevets mondiaux de Cisco chaque année. Le Bureau d'impact numérique de Cisco Canada appuie l'innovation, l'investissement et les compétences numériques au Canada par l'entremise du programme national pour l'accélération de la transformation numérique de Cisco et des plus de 450 000 étudiants depuis sa création qui ont été servis par les Cisco Networking Academies du Canada. Le Toronto Innovation Centre de Cisco appuie la collaboration pratique avec les innovateurs canadiens, notamment par l'entremise de la récente vitrine du Centre des opérations de sécurité (COS) alimenté par l'IA.

À propos de Cisco

Cisco (NASDAQ : CSCO) est le chef de file technologique mondial qui révolutionne la façon dont les organisations se connectent et se protègent à l'ère de l'IA. Depuis plus de 40 ans, Cisco relie le monde en toute sécurité. Grâce à ses solutions et services de pointe axés sur l'IA, Cisco permet à ses clients, à ses partenaires et à ses collectivités de favoriser l'innovation, d'améliorer la productivité et de renforcer la résilience numérique. Fidèle à son objectif principal, Cisco demeure déterminée à créer un avenir plus connecté et inclusif pour tous. Pour en savoir plus, consultez la page The Newsroom et suivez @Cisco sur X.

SOURCE Cisco

Personne-ressource pour les médias: Lena Knight, Chef des communications, Cisco Canada, [email protected]