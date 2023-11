Cisco décerne à Converge Technology Solutions la spécialisation Master Collaboration et le titre de Partenaire de l'année en matière d'expérience client pour la zone centrale des États-Unis en 2023

TORONTO et GATINEAU, QC, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, est heureuse d'annoncer qu'elle a renouvelé sa spécialisation Cisco Master Collaboration aux États-Unis. La Société est également fière d'annoncer que Cisco lui a décerné le titre de Partenaire de l'année en matière d'expérience client pour la zone centrale des États-Unis en 2023.

Les spécialisations Master Collaboration font partie du Programme destiné aux partenaires de l'organisation et du niveau le plus élevé et le plus exclusif de certification des collaborateurs de Cisco, attestant que Converge a investi beaucoup de temps et de ressources pour démontrer sa capacité à fournir des solutions Cisco sophistiquées et à valeur ajoutée grâce à ses capacités de vente approfondies, à ses compétences technologiques et à son offre de services aux États-Unis. Le programme destiné aux partenaires de Cisco donne aux partenaires la formation nécessaire pour acquérir des compétences en matière de vente, de technologies et de services tout au long du cycle de vie de Cisco, puis valide leurs compétences au moyen d'un audit par un tiers. Les certifications des partenaires de Cisco représentent également une maîtrise accrue des compétences dans les technologies clés et la capacité d'un partenaire à fournir des solutions de réseautage intégrées. Les spécialisations Master de Cisco donnent à l'infrastructure accès à des services complets de vente, de technologies et de soutien tout au long du cycle de vie, ainsi qu'à la formation de Cisco.

En plus de renouveler le statut de Master Collaboration de la Société, Converge a également reçu le titre de Partenaire de l'année en matière d'expérience client pour la zone centrale des États-Unis en 2023, en raison de l'innovation, de l'expertise et de l'engagement démontrés de la Société envers ses clients. Converge était l'une des 19 organisations à avoir l'honneur de recevoir le titre dans cette région. C'est la deuxième année que Converge est reconnue au Sommet annuel des partenaires de Cisco, remportant le prix du Partenaire de l'année dans plusieurs régions de Cisco en 2022. Les lauréats des prix du Sommet des partenaires de Cisco sont des partenaires très performants qui ont introduit des processus novateurs, saisi de nouvelles occasions et adopté des approches de vente qui produisent des résultats commerciaux importants pour les clients. Les prix récompensent les partenaires pour leurs réalisations dans des catégories technologiques et des marchés précis partout dans le monde. Les lauréats sont sélectionnés par un groupe de cadres représentant les organisations de vente partenaires mondiales et régionales de Cisco.

« Converge est fière d'avoir obtenu une fois de plus la spécialisation Master Collaboration de Cisco aux États-Unis et d'avoir reçu le titre de Partenaire de l'année au Sommet des partenaires de Cisco », a déclaré Greg Berard, chef de la direction mondiale et président de Converge. « En plus d'être un partenaire Gold de Cisco, notre stratégie s'harmonise bien avec celle de Cisco, et nous avons investi dans des experts techniques dans l'ensemble du portefeuille. Avec l'acquisition imminente de Splunk par Cisco, Converge est extrêmement bien placée pour tirer parti des avantages de cette combinaison en offrant à nos clients des solutions de cybersécurité, d'infrastructure numérique et d'IA de prochaine génération. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre solide partenariat en 2024. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

