Circulation à contresens sur l'autoroute 30 à Longueuil au cours de la fin de semaine du 17 octobre - Congestion à prévoir

LONGUEUIL, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une circulation à contresens sera requise sur l'autoroute 30, à Longueuil, afin d'effectuer des réparations aux joints de dilatation du pont d'étagement qui passe au-dessus du boulevard Kimber. La période intensive de travaux se fera du 17 au 20 octobre. Le Ministère anticipe d'importants épisodes de congestion.

Entraves et gestion de la circulation

Circulation à contresens sur l’autoroute 30 à Longueuil du 17 au 20 octobre. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Autoroute 30 entre le boulevard Grande Allée et la route 112 (chemin de Chambly)

Du vendredi 17 octobre à 23 h au lundi 20 octobre à 5 h

Fermeture d'une voie sur deux dans chaque direction.

Fermeture de la bretelle de sortie n o 73 ( Chambly/Boul. Cousineau/Chemin de Chambly) de l'autoroute 30 en direction est. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

73 ( de l'autoroute 30 en direction est.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

