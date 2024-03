TORONTO, le 7 mars 2024 /CNW/ - Le document « Avis de convocation à la 192e assemblée annuelle des actionnaires et circulaire de la direction sollicitant des procurations » de la Banque Scotia est maintenant disponible sur le site de la Banque, à l'adresse banquescotia.com/assembleeannuelle.

L'assemblée annuelle aura lieu le mardi 9 avril 2024 à 9 h (heure de l'Est). Les actionnaires pourront y participer en personne à Toronto (Ontario), ou par voie de webdiffusion en direct. Les autres invités pourront regarder la webdiffusion en direct. Tous les détails seront fournis d'avance au banquescotia.com/assembleeannuelle.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

