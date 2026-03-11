MONTRÉAL et CHICAGO, le 11 mars 2026 /CNW/ - BMO (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui qu'il avait déposé son Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2026 et circulaire de sollicitation de procurations auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières applicables. BMO a aussi publié aujourd'hui son Rapport Climat et durabilité 2025, y compris sa déclaration annuelle.

Circulaire de sollicitation de procurations

L'assemblée annuelle des actionnaires de BMO aura lieu le mercredi 15 avril 2026, à 9 h 30 (heure avancée de l'Est).

La circulaire de sollicitation de procurations contient des renseignements clés sur l'assemblée, notamment la façon de participer et les questions sur lesquelles les actionnaires seront appelés à voter.

La circulaire et le rapport annuel peuvent être consultés sur le site Web de l'assemblée annuelle de BMO à l'adresse www.bmo.com/assemblee-annuelle-des-actionnaires; sur le site Web de l'agent des transferts de BMO, la Société de fiducie Computershare du Canada à l'adresse www.envisionreports.com/BMO2026; sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov (en anglais). Les actionnaires peuvent demander une copie papier gratuitement comme il est décrit dans la circulaire et l'avis de disponibilité des documents de l'assemblée.

BMO encourage les actionnaires à voter par procuration le plus tôt possible pour s'assurer que leurs actions sont représentées à l'assemblée. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent se joindre à l'assemblée et poser des questions par le biais d'une webdiffusion en direct ou en personne, ou participer par téléconférence. Ils peuvent accéder à la plateforme de webdiffusion, aux instructions connexes et aux informations de connexion (en mode écoute seulement) sur le site Web de l'assemblée annuelle. Veuillez consulter régulièrement le site Web pour les mises à jour.

Rapport Climat et durabilité 2025

Le Rapport Climat et durabilité 2025 de BMO fournit des informations sur nos efforts en matière de gouvernance, de stratégie et de gestion des risques liés au climat et au développement durable à l'échelle de l'organisation. Dans ce rapport, nous souhaitons fournir des informations claires, fiables et utiles à la prise de décision, conformes aux principales normes internationales et aux attentes réglementaires, notamment celles de la ligne directrice B-15 du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) sur la gestion des risques climatiques.

Le rapport comprend également les déclarations annuelles de la Banque de Montréal et de ses filiales applicables : la Société hypothécaire Banque de Montréal, BMO Société d'assurance-vie et BMO Compagnie d'assurance-vie.

Le Rapport Climat et durabilité 2025 de BMO est disponible sur notre site Web à l'adresse https:/bmo.com/fr-ca/principal/a-propos-de-bmo/notre-impact/clients/durabilite/.

