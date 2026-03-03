MONTRÉAL, le 3 mars 2026 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (« BMOII »), le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui des changements au niveau des gestionnaires de portefeuille et des sous-conseillers pour certains fonds, des modifications à son offre de produits et des propositions de fusions de fonds.

Changement de gestionnaire de portefeuille et de sous-conseiller

En vigueur à la fermeture des bureaux le ou vers le 5 mars 2026, BMO Gestion d'actifs inc. remplacera Guardian Capital LP en tant que gestionnaire de portefeuille unique du Fonds concentré mondial équilibré BMO et en tant que gestionnaire de portefeuille du Fonds concentré d'actions mondiales BMO, et GuardCap Asset Management Limited cessera d'agir à titre de sous-conseiller des deux fonds.

L'équipe Actions mondiales de BMO Gestion d'actifs assumera les responsabilités de gestionnaire de portefeuille des participations mondiales en actions du Fonds concentré d'actions mondiales BMO et du Fonds concentré mondial équilibré BMO. L'équipe suivra le même processus d'investissement que celui utilisé dans le Fonds mondial d'actions BMO et le Fonds mondial de revenu et de croissance BMO, deux fonds très bien cotés, chacun noté cinq étoiles par Morningstar. Ces mandats primés de BMO ont également été récemment récompensés lors de la remise des Trophées FundGrade A+® de Fundata 2025.

Fundata a examiné les données de rendement au 31 décembre 2025 afin de déterminer les lauréats des Trophées FundGrade A+® 2025.

Nom du fonds Catégorie CIFSC1 Nombre de fonds2 Date de début du calcul de la note3 Fonds mondial d'actions BMO Actions mondiales 314 31/12/2015 Fonds mondial de revenu et de croissance BMO Équilibré mondial neutre 226 31/12/2022

1 Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC) 2 Nombre de pairs par catégorie. 3 La date de fin du calcul du FundGrade est le 31 décembre 2025.

Changements de stratégies d'investissement

À la suite des changements apportés au gestionnaire de portefeuille et au sous-conseiller décrits ci-dessus, les stratégies de placement du Fonds concentré mondial équilibré BMO et du Fonds concentré d'actions mondiales BMO changeront pour refléter l'approche de BMO Gestion d'actifs à titre de gestionnaire de portefeuille de ces fonds.

Admissibilité de la série F (couverte) et de la série Conseiller (couverte)

Les titres de série F (couverte) et de série Conseiller (couverte) de chacun du Fonds mondial d'actions BMO et du Fonds mondial de revenu et de croissance BMO devraient être admissibles à la distribution, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités de réglementation des valeurs mobilières.

Modification des frais de gestion

Les réductions suivantes des frais de gestion payés par le Fonds concentré d'actions mondiales BMO prendront effet à la fermeture des bureaux le ou vers le 5 mars 2026.

Séries de titres du Fonds concentré d'actions mondiales BMO Frais de gestion annuels actuels Nouveaux frais de gestion annuels Série A 1,80 % 1,75 % Série T6 1,80 % 1,75 % Série F 0,80 % 0,75 % Série F (couverte) 0,80 % 0,75 % Série F6 0,80 % 0,75 % Série Conseiller 1,80 % 1,75 % Série Conseiller (couverte) 1,80 % 1,75 %

Option d'achat en dollars américains

Avec prise d'effet le 3 mars 2026, une option d'achat en dollars américains pour la série T6 du Fonds mondial de revenu et de croissance BMO sera créée.

Fusions proposées

BMOII, le gestionnaire du Fonds concentré mondial équilibré BMO et du Fonds concentré d'actions mondiales BMO (chacun, un « fonds dissous » et, ensemble, les « fonds dissous »), a annoncé aujourd'hui que chaque Fonds dissous sera fusionné avec le fonds d'investissement correspondant indiqué dans le tableau suivant (chacun étant un « fonds maintenu » et, ensemble, les « fonds maintenus »).

Fonds dissous Fonds maintenus Fonds concentré mondial équilibré BMO Fonds mondial de revenu et de croissance BMO Fonds concentré d'actions mondiales BMO Fonds mondial d'actions BMO

Chacune des fusions sera mise en œuvre avec report d'impôt, avec prise d'effet après la fermeture des bureaux le ou vers le 15 mai 2026 (la « date d'entrée en vigueur de la fusion »). Chaque fonds dissous sera liquidé dès que cela sera raisonnablement possible après sa fusion.

Le comité d'examen indépendant des fonds dissous et des fonds maintenus a examiné les questions de conflit d'intérêts potentiel liées à chacune des fusions proposées et a approuvé ces fusions après avoir déterminé que les fusions proposées, si elles étaient mises en œuvre, aboutiraient à un résultat juste et raisonnable pour chacun de ces fonds.

Un avis écrit sera envoyé aux investisseurs de chaque fonds dissous au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur de la fusion.

Les achats et les substitutions de titres de chaque fonds dissous seront suspendus à la fermeture des bureaux le troisième jour ouvrable précédant la date d'entrée en vigueur de la fusion, sauf dans le cas des achats effectués pour des programmes d'épargne continue préétablis, où ils seront suspendus à la fermeture des bureaux le cinquième jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur de la fusion.

Les porteurs de titres d'un fonds dissous auront le droit de racheter les titres du fonds dissous ou d'y effectuer des substitutions jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur de la fusion.

À la suite des fusions, tous les programmes facultatifs, y compris les programmes d'épargne continue et les programmes de retraits systématiques, qui ont été établis à l'égard d'un fonds dissous seront maintenus à l'égard du fonds maintenu correspondant. Les investisseurs doivent contacter leur courtier ou leur conseiller financier au sujet de leurs programmes facultatifs.

Les changements décrits ci-dessus n'auront aucune incidence sur les objectifs de placement fondamentaux ni sur la cote de risque de placement de ces fonds d'investissement BMO.

Pour de plus amples renseignements sur les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter le site www.bmo.com/investissements/fonds/.

Déclaration relative à FundGrade

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.fundgradeawards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Rendement du Fonds mondial d'actions BMO (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 16,74 %; 3 ans, 22,22 %; 5 ans, 15,33 %; 10 ans, 11,07 %; depuis sa création, 11,38 % (2015-04-17).

Rendement du Fonds mondial de revenu et de croissance BMO (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 12,87 %; 3 ans, 14,63 %; depuis sa création, 15,04 % (2022-11-03).

Déclaration relative à Morningstar

La cote MorningstarMC des fonds, ou « cote étoile », est calculée en s'appuyant sur une mesure du rendement corrigé du risque qui tient compte des variations du rendement mensuel d'un fonds, en mettant l'accent sur les variations à la baisse et en récompensant les rendements constants. Les fonds d'investissement à capital variable et les fonds négociés en bourse sont considérés comme un seul et même groupe pour les besoins de la comparaison. Les cotes sont calculées pour les fonds dont l'historique est d'au moins trois ans. La cote globale est établie à partir d'une moyenne pondérée de critères mesurés sur trois, cinq et dix ans, selon le cas, en excluant les frais d'acquisition et en incluant les frais et les dépenses. ©2026 Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu. Ils ne peuvent être ni reproduits ni distribués, et peuvent ne pas être exacts, exhaustifs ou à jour. Morningstar et ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou de tout préjudice résultant de l'utilisation de ces renseignements. Le rendement passé ne garantit pas le rendement futur. Les fonds figurant dans la tranche supérieure de 10 % d'une catégorie obtiennent cinq étoiles, puis ceux qui se classent dans les tranches suivantes de 22,5 %, de 35 %, de 22,5 % et la tranche inférieure de 10 % reçoivent respectivement quatre, trois, deux étoiles et une étoile. Les cotes peuvent varier d'un mois à l'autre. Si les frais n'avaient pas été annulés ou si les dépenses n'avaient pas été remboursées actuellement ou dans le passé, la cote Morningstar aurait été inférieure. Les cotes des autres catégories d'actions peuvent différer en raison des différentes caractéristiques de rendement.

Les cotes étoiles et le nombre de fonds d'actions mondiales Fonds mondial de revenu et de croissance BMO pour chaque période sont en date du 31 janvier 2026 et sont les suivants : dans l'ensemble, cinq étoiles (1 637 fonds) et pour trois ans, cinq étoiles (1 461 fonds). La cote Morningstar vise uniquement les parts de la série F; les autres catégories de titres peuvent avoir des caractéristiques de rendement différentes.

Les cotes étoiles et le nombre de fonds d'actions mondiales du Fonds mondial d'actions BMO pour chaque période sont en date du 31 janvier 2026 sont les suivants : dans l'ensemble, cinq étoiles (1 925 fonds), pour trois ans, cinq étoiles (1 603 fonds), pour cinq ans, cinq étoiles (1 339 fonds), pour dix ans, cinq étoiles (731 fonds). La cote Morningstar vise uniquement les parts de la série F; les autres catégories de titres peuvent avoir des caractéristiques de rendement différentes.

Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d'incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L'investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l'investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus simplifié.

Cette communication peut contenir des liens vers d'autres sites dont BMO Gestion mondiale d'actifs n'est pas le propriétaire ni l'exploitant. BMO Gestion mondiale d'actifs ne révise pas et n'approuve pas le contenu tiré de sites Web de tiers ni les liens menant vers les sites Web de tiers. L'utilisation de sites Web externes ou de contenu de tiers par les investisseurs est à leurs risques. Par conséquent, BMO Gestion mondiale d'actifs décline toute responsabilité à leur égard.

Les parts de série F ne sont offertes qu'aux investisseurs qui participent à des programmes intégrés ou à des comptes à frais fixes admissibles auprès de leur courtier inscrit ayant conclu une entente de série F avec BMO Investissements Inc.

La présente communication constitue une source générale d'information. Elle n'est pas conçue comme une source de conseils juridiques, fiscaux ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués. Il est préférable, en toute circonstance, d'obtenir l'avis de professionnels.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais (s'il y a lieu). Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux pour la période mentionnée; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des ventes, des rachats, des distributions, ou des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416 867-3996