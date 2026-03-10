Des experts et des chefs de file du secteur de la santé se réuniront le 24 mars lors du Sommet de BMO sur la santé métabolique 2026 pour examiner les perspectives et les tendances en matière de maladies métaboliques et de thérapies médicamenteuses

NEW YORK, le 10 mars 2026 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux organisera son Sommet sur la santé métabolique 2026, la nouvelle édition de son ancien Sommet sur l'obésité, à New York le 24 mars 2026. Ce sommet reflète les progrès rapides de la science métabolique, cardiovasculaire et cardiométabolique, notamment l'impact considérable et croissant des traitements à base de GLP-1 sur l'obésité, le diabète, l'insuffisance cardiaque et la santé rénale. Le sommet réunira des innovateurs, des experts et des investisseurs de premier plan du secteur biopharmaceutique pour une journée complète de tables rondes, de discussions informelles avec des dirigeants d'entreprise et de réunions en petits groupes ou en tête-à-tête afin d'explorer l'avenir de l'innovation en matière de santé métabolique.

Quoi? Sommet de BMO sur la santé métabolique 2026

Animé et modéré par Evan Seigerman,

Chef, Recherche, Soins de santé, BMO Marchés des capitaux



Qui? Innovateurs, experts et investisseurs de premier plan dans le secteur biopharmaceutique



Quand? Mardi 24 mars 2026, de 7 h 30 à 16 h 30 (HE)



Où? Westin Grand Central - 3e étage

212 E 42nd St, New York, NY 10017

Événement en personne seulement (sans webdiffusion)

Le Sommet de BMO sur la santé métabolique proposera un leadership éclairé et des perspectives de gestion d'entreprise sous diverses formes, telles que des discussions informelles, des tables rondes d'experts et des présentations :

Des discussions avec des entreprises de premier plan du secteur des sciences de la vie, animées par des analystes de BMO, dont Aardvark Therapeutics, Amgen, Ascletis Pharma, Biomea Fusion, Corbus Pharmaceuticals, Eli Lilly & Co., Novo Nordisk, Pfizer et Structure Therapeutics.

Obésité 103 avec Katherine Saunders, M.D., médecin spécialiste de l'obésité et cofondatrice de FlyteHealth.

Une discussion sur l'état de la médecine de l'obésité en 2026 avec le Dr Louis J. Aronne, M.D., Sanford I. Weill Professor of Metabolic Research (professeur de recherche métabolique), Weill Cornell Medical College.

Des tables rondes sur la prestation des soins, les technologies émergentes, la couverture et l'accès : WeightWatchers, Metaphore Biotechnologies, Nuevocor Therapeutics, Pro Care Rx, Ro Health, Superluminal Medicines et Virta Health.

Des points de vue de patients sous thérapie GLP-1.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour demander un entretien avec l'un des analystes de recherche sur les actions de BMO, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias de BMO en utilisant les coordonnées ci-dessous. Remarque : L'accès des médias à certaines présentations peut faire l'objet de restrictions.

Ressources pour l'événement : Programme, Entreprises participantes

