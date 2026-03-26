MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - BCE Inc. (TSX : BCE) (NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui avoir déposé son avis d'assemblée générale annuelle des actionnaires 2026 et circulaire de procuration de la direction.

La circulaire contient des informations sur l'assemblée générale annuelle de BCE, qui se tiendra le jeudi 7 mai 2026 à 9 h 30 (HE). Elle détaille les points qui seront soumis au vote, notamment l'élection des administrateurs et administratrices, la nomination des auditeurs, un vote consultatif sur la rémunération de la haute direction et une proposition d'actionnaire. Elle présente également une description détaillée de l'évaluation par le conseil d'administration du rendement des membres de la haute direction visés de BCE pour 2025 et des décisions relatives à leur rémunération.

BCE utilise les « procédures de notification et d'accès » pour transmettre la circulaire et le rapport financier annuel de 2025 aux actionnaires. Ces documents sont accessibles en ligne dans la section Investisseurs de BCE.ca; à l'adresse www.documentsassemblee.com/TSXT/bce; sur SEDAR+; et sur EDGAR. Les actionnaires peuvent également demander une copie papier de ces documents, tel qu'indiqué dans la circulaire et dans l'avis de disponibilité des documents de l'assemblée, qui sera envoyé par la poste aux actionnaires.

Nous encourageons les actionnaires et les personnes intéressées à participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de BCE de 2026 à visiter notre site Web à l'adresse BCE.ca avant l'assemblée afin d'obtenir plus de détails. L'assemblée se tiendra par webdiffusion en direct, à l'adresse bce.lumiconnect.com/400-889-333-268, ainsi qu'en personne au 1050, côte du Beaver Hall, Montréal, Québec.

Les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote avant l'assemblée en utilisant les différents moyens disponibles : par téléphone, par courriel, par télécopieur ou par courrier. Vous pouvez également voter en assistant à la réunion en ligne via la webdiffusion en direct ou en personne. Vous trouverez les instructions dans la section 2.1 de la circulaire, intitulée Comment participer et voter.

Questions des actionnaires et service d'aide au vote

Les actionnaires qui ont des questions ou besoin d'un service d'aide au vote peuvent communiquer avec l'agent de sollicitation de procurations de BCE, Laurel Hill Advisory Group (Laurel Hill), en composant le 1 877-452-7184 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 1 416 304-0211 (international); en envoyant le mot « INFO » par SMS à l'un ou l'autre de ces numéros; ou par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

À propos de BCE

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________________ 1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

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Questions des investisseurs :

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SOURCE BCE inc.