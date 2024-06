circonflexe prêt-pour-bouger : vers du prêt d'équipement sportif, récréatif et adapté accessible à tous•tes, partout au Québec!

VARENNES, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Le Réseau des Unités régionales de loisir et de sport du Québec (Réseau des URLS), la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest et des dizaines de partenaires œuvrant dans le domaine du loisir et du sport, se sont réunis aujourd'hui au Polydôme de Varennes afin de souligner l'avancement du projet circonflexe prêt-pour-bouger et de célébrer les partenariats significatifs qui se déploient graduellement dans l'ensemble du Québec. Tous unis par un même objectif : accentuez les occasions de bouger!

circonflexe - prêt-pour-bouger - est un projet provincial piloté par le Réseau des URLS, les URLS ainsi que leurs partenaires, visant à rendre accessible gratuitement à la population québécoise, des équipements sportifs, récréatifs et adaptés et ainsi diminuer les freins à la pratique de sport et de loisir.

Point de départ du projet

Mai 2022 marque l'annonce d'un financement d'envergure de 40,7 millions de dollars sur cinq ans, par le gouvernement du Québec, qui viendra changer le portrait de la pratique libre de sport et de loisir au Québec en réinventant le modèle d'accès aux équipements sportifs, récréatifs et adaptés. Pour le Réseau des URLS et les URLS à qui on octroie ce mandat, c'est le point de départ d'un grand projet québécois qui uni, amplifie, voire accentue le mouvement et les efforts de centaines de partenaires pour permettre à la population québécoise d'être active.

« Depuis mon arrivée en poste, j'ai fait de l'accessibilité à la pratique d'activités sportives et de loisir ma priorité. Trop souvent la disponibilité de l'équipement et les coûts qui y sont reliés peuvent représenter un frein important. Il est primordial que toutes et tous puissent y avoir accès. Évidemment, ça passe par toutes sortes de moyens et la mise en œuvre des centrales d'équipements du projet circonflexe - Prêt-pour-bouger est une façon innovante de démocratiser l'accès aux activités sportives, récréatives et adaptées! Je salue le dynamisme du Réseau des Unités régionales de loisir et de sport du Québec et tous les partenaires qui sont mobilisés à la grandeur du territoire. » - Mme. Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Un projet rendu possible grâce à la force des 17 URLS

En ce 10 juin 2024, circonflexe prêt-pour-bouger célèbre l'ensemble des énergies investies et des initiatives déployées, ainsi que celles qui sont en cours de réalisation, tout en soulignant la force mobilisatrice des 17 URLS. Cette annonce relève une étape marquante dans le développement du projet circonflexe qui se poursuivra jusqu'en 2027. C'est en effet un premier pas nous menant vers une approche populationnelle tournée vers l'usager.

« Les partenaires de partout au Québec se mobilisent actuellement à trouver leur couleur, leur modèle, pour rendre accessibles les équipements à leur communauté. À preuve, tout près de 400 sites ont vu le jour un peu partout au Québec en seulement un an et ce n'est que le début. Ensemble, on est à installer une culture de partage et d'entraide pour faire en sorte que tous puissent bouger librement et spontanément grâce aux équipements gratuits mis à leur disposition.» - M Steeve Ager, Directeur général du Réseau des URLS

Des chiffres significatifs

Cette initiative panquébécoise mobilise actuellement un peu plus de 500 partenaires tant au niveau local, régional que provincial et atteindra bientôt plus de 400 points de service partout au Québec! Les URLS sont des organisations dévouées, qui accompagnent les acteurs•trices de leur région respective pour mettre en place des points de service circonflexe qui reflètent les besoins et respectent les réalités du milieu assurant ainsi la pérennité du projet.

Qu'est-ce qu'un point de service circonflexe?

Un point de service circonflexe peut prendre différentes formes : comptoir de prêt, casier connecté en libre-service et unité-mobile. Le comptoir de prêt peut se retrouver à l'intérieur d'un établissement comme un centre sportif ou encore une bibliothèque. L'unité-mobile permet de rapprocher les équipements de la population et prend la forme d'une remorque ou d'un camion qui transporte les équipements. Le casier connecté libre-service est un système innovant et autonome de mise à disposition de matériel. Les initiatives de prêt d'équipement impliquent des acteurs•trices de toutes sortes : de villes, d'organismes communautaires, de plein air, des centres de loisirs, des parcs régionaux, etc.

Restez à l'affût pour trouver un des points de service bientôt disponible dans votre région. Visitez le circonflexe.ca pour tout savoir sur le projet!

circonflexe - prêt-pour-bouger - c'est du prêt d'équipement sportif, récréatif et adapté gratuit, partout au Québec. C'est une invitation à converger vers un mode de vie actif, ou du moins de s'en rapprocher à son rythme. Avec circonflexe nous sommes prêt-pour-bouger, en toute spontanéité. Accentuer le mouvement au Québec, c'est l'objectif que se donne circonflexe !

Le Réseau des URLS - met en valeur le rôle et l'action de ses membres, représente leurs intérêts collectifs, les accompagne dans la réalisation de leur mandat - améliorer l'offre publique en loisir, en sport, en activité physique, en plein air et en loisir culturel - en stimulant le codéveloppement et la synergie avec ses partenaires.

SOURCE Réseau URLS

Renseignements: Source : Marie-Eve Fleury | Gestionnaire de projets, [email protected]; Myriana Côté | Relations de presse, [email protected], 418-880-0844; Mathieu Durocher | Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, [email protected], 418-805-0233