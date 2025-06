Prêt gratuit d'équipement : le sport et les loisirs plus accessibles que jamais au Québec

Lancement de la saison estivale pour circonflexe - Prêt-pour-bouger

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - La plateforme web de prêt gratuit d'équipement sportif, récréatif et adapté circonflexe - Prêt-pour bouger, est disponible pour une première saison estivale à la grandeur de la province. Cette initiative propulsée par le Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec (URLS) permet notamment d'avoir accès à des milliers d'équipements dans près de 480 points de services à travers les différentes régions du Québec.

circonflexe.ca (Groupe CNW/Réseau des URLS)

Réduire les barrières à l'activité physique

Alors que les activités sportives et récréatives deviennent un luxe pour certaines personnes, circonflexe - Prêt-pour-bouger s'est donné pour mission de faire bouger les Québécoises et les Québécois en offrant une solution concrète : l'accès aux équipements sportifs, récréatifs et adaptés gratuits - pour tous, et partout au Québec.

Une initiative qui a fait ses preuves

Depuis ses débuts, circonflexe - Prêt-pour-bouger a généré plus de 160 000 prêts d'équipements. Au total, l'inventaire des points de service rassemble plus de 20 000 équipements, totalisant une valeur équivalente à 2,8 M$. Cette initiative permet de réaliser une mise en commun collective des équipements sportifs et récréatifs gratuits, transformant la pratique en un simple geste.

Présence accrue partout au Québec

Avec 236 points de services supplémentaires en développement, circonflexe - Prêt-pour-bouger est en pleine croissance dans les régions du Québec grâce au travail fédérateur des unités régionales de loisir et de sport et des partenaires locaux.

Au cours de l'été 2025, l'initiative sera mise de l'avant à travers plusieurs rendez-vous mettant le sport et l'activité physique à l'honneur. Le coup d'envoi sera donné lors du Grand défi Pierre-Lavoie à Québec les 14 et 15 juin 2025.

« Nous sommes fiers de porter une initiative unique au Canada qui révolutionne notre rapport à l'activité physique. circonflexe - Prêt-pour-bouger vient changer notre rapport à nos milieux de vie en tirant profit d'une mutualisation des équipements sportifs partout sur le territoire, tout en étant gratuite. C'est grâce à la force des 17 unités régionales de loisirs et de sports (URLS) et le soutien du gouvernement du Québec que l'initiative connait un si grand succès. » déclare Steeve Ager, directeur général du Réseau des URLS.

À propos de circonflexe - Prêt-pour-bouger

circonflexe - Prêt-pour-bouger - est un projet québécois qui vise à rendre disponible - gratuitement - du prêt d'équipement sportif et récréatif, pour tous, partout au Québec. circonflexe veut augmenter les occasions de bouger pour tous les Québécois⸱es tout en réduisant les freins à la pratique d'activité physique.

Pour tout renseignement: Marie-Eve Fleury, Gestionnaire du projet, 581-459-4032, [email protected],