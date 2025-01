La Petite Expé et circonflexe - prêt-pour-bouger : un partenariat pour faire bouger les jeunes du Québec!

Déjà 26 centres partenaires et 1129 raquettes distribuées dans la province

MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - La Petite Expé, un volet du Grand défi Pierre Lavoie, et circonflexe - prêt-pour-bouger, collaborent pour offrir aux jeunes de moins de 14 ans un accès gratuit à plusieurs milliers de paires de raquettes à neige. Ce partenariat qui vise à faire bouger les jeunes en hiver et à promouvoir l'inclusion sociale a été inauguré au Centre de plein air Dansereau de Pont-Rouge. Il s'agit d'un des 26 centres partenaires à offrir le prêt de raquettes et l'accès aux pistes gratuitement pour la saison hivernale 2025.

3870 paires de raquettes pour les jeunes du Québec

C'est dans un décor féérique, en présence d'un groupe scolaire et d'acteurs du milieu, que cette initiative a été lancée par Pierre Lavoie - cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie et Steeve Ager, directeur général du Réseau des URLS, coordonnateur provincial de circonflexe - prêt-pour-bouger.

La Petite Expé, reconnue pour son engagement à promouvoir l'activité physique hivernale, notamment par le ski de fond, a pour mission d'encourager les jeunes à découvrir le plaisir de bouger en hiver. Grâce à son partenariat avec circonflexe - prêt-pour-bouger - un projet de société rassemblant de nombreux partenaires locaux, régionaux et provinciaux et ayant pour objectif de faciliter l'accès à de l'équipement sportif, récréatif et adapté, c'est 3870 paires de raquettes qui seront mises à la disposition des jeunes dans plusieurs centres de plein air partout au Québec. Ces équipements permettront aux enfants d'explorer les sentiers et de vivre des expériences mémorables en plein air, et ce, tout à fait gratuitement.

En cette année d'inauguration, 26 centres se sont déjà engagés à devenir partenaire du projet et 1129 paires de raquettes ont été distribuées. Le Grand défi Pierre Lavoie et circonflexe prêt-pour-bouger continuent de développer le réseau de centres partenaires afin de rejoindre le plus grand nombre de jeunes Québécois⸱es.

« Ce partenariat avec circonflexe nous permet de rejoindre encore plus de jeunes et d'élargir la portée de notre programme La Petite Expé. En ajoutant le prêt gratuit de raquettes à l'offre existante de ski de fond, nous continuons de rendre l'activité physique encore plus accessible pour les enfants et les classes, et ce, à longueur d'année », souligne fièrement Pierre Lavoie.

« Chaque paire de raquettes partagée est un levier qui permettra à un enfant de découvrir un sport d'hiver et de vivre le plaisir de bouger en plein air. Nous sommes fiers d'accentuer les occasions de bouger! » ajoute Steeve Ager.

Les raquettes sont fabriquées par le groupe TAQ, une entreprise de chez nous qui emploie des personnes ayant des limitations fonctionnelles, créant ainsi des occasions d'insertion socioprofessionnelle. Cette initiative représente bien plus qu'un équipement sportif : chaque paire de raquettes est un symbole de solidarité et d'inclusion.

Pour en connaître davantage sur La Petite Expé et découvrir la liste des centres partenaires, visitez lapetiteexpé.com

Pour en connaître davantage sur circonflexe - prêt-pour-bouger, visitez circonflexe.ca .

Téléchargez le dossier de presse

Visionnez la vidéo de présentation du programme

À propos de La Petite Expé

La Petite Expé est le volet hivernal du Grand défi Pierre Lavoie qui a pour objectif d'initier les jeunes de tous les milieux aux plaisirs des sports d'hiver et de les encourager à être plus actifs toute l'année. Que ce soit par le biais du ski de fond ou de la raquette, les centres partenaires de La Petite Expé accueillent les écoles primaires du Québec ainsi que les enfants de 14 ans et moins en offrant gratuitement l'accès aux pistes ainsi que le prêt d'équipement complet.

À propos de circonflexe - Prêt-pour-bouger

circonflexe - prêt-pour-bouger - est un projet québécois qui vise à rendre disponible - gratuitement - du prêt d'équipement sportif et récréatif, pour tous, partout au Québec. circonflexe veut augmenter les occasions de bouger pour tous les Québécois⸱es tout en réduisant les freins à la pratique d'activité physique.

SOURCE Réseau des URLS

Personnes-ressources : La Petite Expé Jessica d'Anjou - Directrice des communications, [email protected], 438 389-2937; circonflexe prêt-pour-bouger, Marie-Eve Fleury - Gestionnaire du projet, [email protected], 581 459-4032