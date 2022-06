Avec l'expansion des chemins de fer et, plus tard, l'avènement de l'automobile, la popularité du Canada à titre de destination touristique bondit au début du XXe siècle. Les compagnies de chemins de fer et de navires à vapeur encouragent l'essor de cette industrie florissante en retenant les services d'illustrateurs et de designers de talent en vue de cibler les touristes d'ici et d'ailleurs. Les campagnes publicitaires invitent les gens à découvrir la beauté naturelle du Canada et ses attraits urbains, vantant ses paysages, sa richesse et ses expériences de calibre mondial.