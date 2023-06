Robert Half présente les principaux points à retenir pour les gestionnaires d'équipes multigénérationnelles

TORONTO, le 26 juin 2023 /CNW/ - Les bouleversements sociaux et économiques des dernières années ont transformé les priorités et les points de vue des professionnels en ce qui concerne le travail, et bien comprendre ce qui motive les employés de différentes générations peut aider les gestionnaires à recruter, diriger et maintenir en poste des équipes solides. Étude de la main-d'œuvre multigénérationnelle, le nouveau rapport portant sur la main-d'œuvre multigénérationnelle de Robert Half, cabinet mondial de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, présente ce que vous devez savoir au sujet des priorités et préoccupations de la main-d'œuvre multigénérationnelle d'aujourd'hui. Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

L'argent est ce qui compte le plus pour la plupart des travailleurs. Un salaire concurrentiel assorti d'augmentations de salaire régulières au mérite a la plus grande incidence sur la satisfaction au travail et le maintien en poste des membres de la génération X et de la génération Z. De plus, dans une moindre mesure, les travailleurs de la génération X (35 %) sont les plus susceptibles d'avoir l'impression d'être sous-payés. Les baby-boomers sont la seule génération qui a souligné qu'une dynamique d'équipe positive est le facteur le plus important de satisfaction au travail ; 49 % d'entre eux citant ce facteur comme celui ayant la plus grande incidence.



À RETENIR : Consultez des sources comme le Guide salarial de Robert Half pour comparer les niveaux de rémunération et veiller à ce que les employés soient rémunérés de façon équitable et concurrentielle.



Les membres de la génération Z veulent le beurre et l'argent du beurre. Plus de 4 professionnels de la génération Z sur 10 (44 %) préfèrent avoir la liberté totale de choisir où et quand travailler. En même temps, près d'un employé sur quatre (23 %) souhaite que plus de gens travaillent au bureau au cours des prochaines années. La génération Z a aussi besoin de plus de conseils, de réseautage et de mentorat que les employés des autres générations et pour eux, le fait de ne pas avoir accès à ces expériences est le plus grand inconvénient du télétravail.



À RETENIR : Envisager la mise en place d'une politique de travail flexible qui permet de travailler à distance et au bureau afin d'optimiser les possibilités de formation et de renforcement d'équipe.



L'IA préoccupe les travailleurs. Bien qu'ils soient à l'aise avec le numérique, 73 % des professionnels de la génération Z s'inquiètent des répercussions de l'IA sur leur emploi, comparativement à 68 % des millénariaux, à 44 % des membres de la génération X et à seulement 33 % des baby-boomers. Cela dit, au moins la moitié des membres de la génération Z, de la génération X et des baby-boomers seraient prêts à se requalifier afin de jouer un nouveau rôle auprès de leur employeur actuel si leur emploi était menacé. Les millénariaux, quant à eux, préféreraient se trouver un nouvel emploi ailleurs.



À RETENIR : Offrez aux employés de tous les niveaux des occasions d'acquérir de nouvelles compétences, de se tenir au courant des nouvelles technologies et de suivre différents cheminements de carrière au sein de leur entreprise.



Le travail contractuel est intéressant pour les jeunes professionnels. Parmi les personnes à la recherche d'un nouvel emploi en 2023, les membres de la génération Z sont les plus susceptibles de passer d'un emploi à temps plein à un emploi contractuel (43 %) et les baby-boomers sont les moins susceptibles de la faire (8 %). Les emplois contractuels attirent les jeunes travailleurs, en partie parce que ceux-ci ont la possibilité d'accepter différents mandats et de travailler dans différentes entreprises pour acquérir des compétences et établir des liens plus rapidement.



À RETENIR : Offrez à votre personnel des affectations enrichies et la possibilité de travailler avec d'autres unités opérationnelles et dirigeants pour élargir leurs compétences et leur visibilité.



Les conditions essentielles sont semblables d'une génération à l'autre. Bien qu'elles ne se retrouvent pas dans le même ordre, toutes les générations classent le manque de transparence sur le plan salarial, les responsabilités professionnelles imprécises ou déraisonnables et la mauvaise communication avec un recruteur parmi les principales raisons de ne pas envisager un poste vacant.



À RETENIR : Dévoilez dès le départ le salaire auquel les candidats peuvent s'attendre et précisez clairement leurs responsabilités. Lorsque vous travaillez avec une entreprise spécialisée en matière de gestion des talents, communiquez clairement vos besoins et restez en contact étroit avec le recruteur.

« Bien comprendre les priorités des équipes multigénérationnelles aidera les entreprises à attirer et à maintenir en poste des travailleurs de toutes les générations », a déclaré David King, premier directeur général chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. « Reconnaître où il faut apporter des changements peut aider les entreprises à créer des politiques et cultures de travail à plus grande échelle qui satisfont les travailleurs de tous les groupes démographiques. Il est également essentiel de cibler les différences afin de vous assurer d'offrir des plans de perfectionnement appropriés aux personnes à diverses étapes de leur carrière et de mettre en évidence les avantages les plus importants pour chacun des groupes. »

