PREMIÈRE NATION DE GOD'S LAKE NARROWS, MB, le 31 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et député de Saint-Boniface--Saint-Vital, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et l'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba, ont annoncé un financement conjoint fédéral et provincial de 13 millions de dollars pour des infrastructures récréatives dans cinq collectivités du Manitoba.

Parmi ces projets, la Première Nation de God's Lake Narrows construira une nouvelle aréna de hockey économe en énergie, comprenant un espace polyvalent qui répondra aux besoins récréatifs et sociaux de la communauté.

La municipalité rurale de Headingley bénéficiera d'un ajout de 12 000 pieds carrés au centre communautaire existant. L'agrandissement permettra d'ajouter un gymnase et un espace de réunion pour soutenir les sports communautaires, les rassemblements et les réunions des groupes locaux.

La municipalité rurale de Rosedale bénéficiera de l'achèvement du projet de patinoire communautaire de Kelwood. Ce projet permettra de compléter l'intérieur avec de nouvelles installations de plomberie, d'électricité, de revêtement de sol et de système de chauffage, ainsi qu'une cuisine et des toilettes. Les finitions extérieur comprendront l'aménagement paysager et le resurfaçage du stationnement.

Un financement conjoint aidera également à mettre en place un nouveau Centre d'activités dans la municipalité rurale de St. Clements. Les travaux prévoient entre autres la construction d'un bâtiment polyvalent et l'amélioration du parc adjacent ce qui permettra aux gens de la collectivité d'avoir accès à plus d'options pour être actifs et se retrouver les uns avec les autres.

De plus, le projet d'accès à la rivière Rouge de Sainte-Agathe permettra l'ajout d'un quai communautaire et d'une rampe de mise à l'eau à un passage historique de la rivière dans la municipalité rurale de Ritchot. Ce projet permettra d'accroître l'accès à la rivière Rouge et permettra aux résidents et aux visiteurs d'explorer et de pratiquer leurs activités nautiques préférées.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Manitoba investit plus de 3,1 millions de dollars. Les contributions des Premières Nations, des municipalités et d'autres intervenants totalisent plus de 4,6 millions de dollars en vue de couvrir les coûts admissibles des projets. Le financement de l'aréna de la Première Nation de God's Lake Narrows est conditionnel au fait que toutes les exigences environnementales soient satisfaites.

« Les infrastructures récréatives sont au cœur des petites villes et des communautés de tout le Canada. C'est là que les gens apprennent à patiner, organisent des tournois de hockey, se réunissent pour rester actifs et créent des souvenirs inoubliables avec leur famille et leurs amis. L'annonce d'aujourd'hui n'est qu'un exemple de l'engagement continu de notre gouvernement à créer des communautés résilientes et dynamiques partout au Canada, y compris ici même au Manitoba. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre pour PrairiesCan, ministre pour CanNor et député de Saint-Boniface--Saint-Vital, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Manitoba comprend la nécessité d'investir dans l'amélioration des infrastructures essentielles et est heureux d'accorder la priorité au projet d'aréna et de multiplex de la Première Nation de God's Lake Narrows, en partenariat avec le gouvernement du Canada. Cette nouvelle installation servira d'espace de rassemblement pour les loisirs et les célébrations, ce qui sera essentiel à la culture de cette communauté en rassemblant les gens pour qu'ils se rencontrent et se développent. De même, les nouvelles installations et les améliorations apportées aux infrastructures récréatives de Headingley, Rosedale, St. Clements et Ritchot permettront d'améliorer considérablement les possibilités de loisirs et de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté dans ces municipalités. »

L'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba

« C'est avec un grand plaisir que nous partageons ces nouvelles positives dont notre communauté a tant besoin concernant une infrastructure essentielle qui contribuera à la soutenir. Le projet d'aréna-multiplex sera un élément essentiel de l'infrastructure sociale, culturelle et récréative de notre communauté, encourageant la participation de nos jeunes, de nos aînés et de tous les membres de la communauté à être actifs, à établir des liens et à se développer. Aujourd'hui, nous célébrons les membres de la Première Nation de God's Lake et notre engagement collectif à faire en sorte que cette communauté ait accès aux services et aux réseaux nécessaires pour partager des expériences et continuer à bâtir une collectivité dynamique. Nous remercions nos partenaires du gouvernement du Canada et de la province du Manitoba pour le soutien qu'ils nous ont apporté afin de mettre en place cette infrastructure nécessaire à notre communauté, ce qui nous permet d'avoir des endroits où nous pouvons nous unir et célébrer nos objectifs communs. »

Chef Hubert Watt, Première Nation de God's Lake

Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada pour l'approbation du financement.

prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada pour l'approbation du financement. À ce jour, le programme d'infrastructure Investir dans le Canada a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités à travers le pays.

a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités à travers le pays. Un financement fédéral de plus de 765 millions de dollars a été approuvé pour 99 projets dans le cadre du PIIC au Manitoba .

