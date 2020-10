Cinq collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de meilleures infrastructures récréatives

GRAND FALLS-WINDSOR, NL, le 22 oct. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans la création d'espaces de loisirs inclusifs joueront un rôle clé pour veiller à ce que les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador disposent d'installations modernes pour soutenir une collectivité saine.

Aujourd'hui, Scott Simms, député de Coast of Bays-Central-Notre Dame, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé l'octroi de plus de 1,6 milliard de dollars de financement pour l'amélioration et la rénovation d'installations récréatives et culturelles dans cinq collectivités à Terre-Neuve-et-Labrador.

Au terrain de balle de l'avenue Goodyear, dans la ville de Grand Falls-Windsor, on réasphaltera les aires de stationnement, on améliorera la surface de la piste de marche et on installera de nouveaux écrans-arrières et de nouveaux tableaux d'affichage sur deux terrains de baseball. Ce projet, ainsi que les autres projets qui seront réalisés à Stephenville, King's Point, Twillingate et Change Islands, et qui visent à améliorer des infrastructures récréatives aux quatre coins de la province, permettront aux résidents et aux visiteurs de pratiquer leurs sports et de se mettre en forme grâce à des terrains de jeux, des centres culturels et des arénas modernes et accessibles.

Le gouvernement du Canada investit plus de 509 000 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador consacre plus de 508 000 $ aux projets, tandis que les municipalités fourniront le reste du financement.

« Il est important d'investir dans les infrastructures culturelles et récréatives pour créer des collectivités fortes et saines. Grâce aux améliorations apportées à ces installations, les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador pourront passer plus de temps à développer des liens, à rester actifs et à s'amuser dans des installations modernes et accessibles. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires pour réaliser ces importants projets, qui sont des exemples de la façon dont le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de renforcer les collectivités. »

Scott Simms, député de Coast of Bays-Central-Notre Dame, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Rénover des installations récréatives pour les rendre modernes et accessibles est une priorité pour notre gouvernement. Ces installations permettent aux gens de tous âges ayant toutes sortes de capacités de participer à des activités qui favorisent un mode de vie sain et actif. »

L'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre‑Neuve‑et‑Labrador

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 495 millions de dollars dans plus de 576 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique .

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années .

Cinq collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de meilleures infrastructures récréatives

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à cinq projets d'infrastructures récréatives qui seront réalisés dans des collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces projets visent entre autres à rénover des centres culturels, ainsi qu'à améliorer des terrains de jeu et des installations sportives.

Le gouvernement du Canada investit 509 114 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador alloue 508 961 $ aux projets, tandis que les municipalités assumeront 664 424 $ au titre du total des coûts admissibles de ces projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Amélioration du stationne-ment et du terrain de balle de l'avenue Goodyear Grand Falls-Windsor Amélioration du terrain de balle et des infrastructures récréatives de l'avenue Goodyear, ce qui comprend le nivellement et l'asphaltage de l'aire de stationnement, l'amélioration du drainage, l'asphaltage de la piste de marche autour du terrain de jeu et des jeux d'eau, l'installation de nouveaux écrans-arrières sur deux terrains de baseball, l'amélioration des abris et l'installation de nouveaux tableaux d'affichage sur deux terrains. Le projet permettra d'améliorer l'accès à des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de qualité. 266 058 $ 265 978 $ 347 964 $ Terrain de jeu du parc Blanch Brook Stephenville Construction d'un nouveau terrain de jeu qui remplacera la structure actuelle, afin de créer un terrain de jeu central, moderne et inclusif qui sera facilement accessible pour tous les résidents. 152 580 $ 152 534 $ 199 551 $ Nouveau dôme en acier King's Point Installation d'un nouveau toit en acier préfabriqué au-dessus de la patinoire extérieure, ce qui permettra à un plus grand nombre de résidents de participer à davantage d'activités et d'événements se déroulant sur la patinoire. 50 725 $ 50 710 $ 66 341 $ Nouveau système de refroidisse-ment pour le stade de Twillingate [1] Twillingate Remplacement du système de refroidissement dans le stade, afin qu'on puisse continuer à offrir des possibilités de loisirs, de divertissement et de culture aux résidents de la région. 24 353 $ 24 345 $ 30 430 $ Amélioration du centre récréatif et culturel Change Islands Rénovation du centre récréatif et culturel, ce qui comprend l'installation de nouvelles portes et fenêtres, ainsi que la pose d'un nouveau revêtement, la réparation du pourtour de la base du bâtiment, ainsi que l'amélioration de son état, afin de garantir de son bon fonctionnement pour les années à venir. 15 398 $ 15 394 $ 20 138 $

____________________________

1 Une somme de 4 872,00 $ sera également fournie dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral.

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures àTerre-Neuve-et-Labrador :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nl-fra.html

