NEWPORT, QC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - L'industrie québécoise du poisson et des fruits de mer fait face à une concurrence accrue et à la nécessité de s'adapter à un marché en constante évolution. En travaillant ensemble dans le cadre du Fonds des pêches du Québec (FPQ), le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec aident l'industrie à innover et à atteindre son plein potentiel.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé l'octroi de plus de 830 000 dollars du FPQ, pour financer cinq projets en Gaspésie et dans la région du Bas-Saint-Laurent. La contribution du gouvernement du Canada à ces projets s'élève à 583 515 dollars, alors que celle du gouvernement du Québec est de 250 077 dollars.

Lancé en 2019, le FPQ appuie des projets axés sur l'innovation dans les domaines des pêches commerciales, de l'aquaculture, de la récolte et de la transformation des fruits de mer, et des partenariats scientifiques. Le financement annoncé aujourd'hui aidera à créer des opportunités, et à améliorer la valeur marchande du poisson et des fruits de mer exploités de manière durable et de qualité supérieure au Québec.

Citations

« Les projets financés par le Fonds des pêches du Québec témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de la durabilité des ressources maritimes et du soutien aux communautés locales. Ce financement permettra d'appuyer de manière importante l'industrie de la pêche en Gaspésie et dans la région du Bas-Saint-Laurent. En investissant dans l'innovation et la préservation de notre patrimoine maritime, nous garantissons un avenir prospère à nos pêcheurs et aux régions. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je suis heureux de cet appui financier qui permettra à des entreprises de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent de moderniser leurs installations et d'adopter des technologies qui favoriseront une plus grande compétitivité. C'est une priorité pour votre gouvernement de contribuer à la vitalité des régions maritimes, notamment en soutenant le secteur des pêches et de l'aquaculture. Je souhaite le meilleur des succès à l'ensemble des projets! »

André Lamontagne

Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits en bref

À ce jour, 175 projets ont reçu un total de 26,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds des pêches du Québec.

L'annonce d'aujourd'hui visant à octroyer plus de 830 000 $, appuiera trois projets de la Gaspésie (638 414 $) et deux projets de la région du Bas-Saint-Laurent (195 178 $).

Produit connexe

Document d'information

Liens associés

Personnes-ressources : Andrew Richardson, Directeur par intérim des communications Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne [email protected]; Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, , ell. : 581 993-5016, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région du Québec, 418-648-5474, [email protected]