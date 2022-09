L'entreprise transformera le bâtiment et le terrain existants sur le port en une installation ultramoderne pour l'industrie du cinéma et de la télévision

Le bail a été conclu à l'issue d'un processus de demande de propositions qui a duré plusieurs années

TORONTO, le 27 sept. 2022 /CNW/ - PortsToronto a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec Cinespace Studios (Cinespace) une entente en vertu de laquelle cette dernière prendra à bail pour 30 ans le terminal maritime 52, où elle installera des studios pour les besoins de l'activité de production audiovisuelle, en plein développement à Toronto. En plus de rénover le bâtiment existant, Cinespace aménagera un stationnement pour les locataires de l'édifice, et apportera également des améliorations au domaine public, notamment en embellissant le paysage de rue et en mettant en œuvre des initiatives de développement durable - il est par exemple question d'améliorer le système de gestion des eaux pluviales.

Image gracieuseté de Gensler. (Groupe CNW/PortsToronto)

Ce bail fait suite à une analyse réalisée en 2018 afin de déterminer comment faire de la propriété des terminaux maritimes de PortsToronto un bassin d'emplois plus diversifiés, tout en y maintenant les installations essentielles au bon fonctionnement de l'unique port maritime de Toronto. Dans le même ordre d'idées, Cinespace avait rénové le terminal 51 il y a quatre ans, et a depuis transformé le bâtiment en un centre de production canadien pour Netflix. Le nouvel aménagement prévu par Cinespace profitera à ce secteur en expansion rapide, car il attirera de grosses productions, permettra de créer plus de 300 nouveaux emplois sur le site, et servira les intérêts d'une industrie qui génère des retombées de 2,88 milliards de dollars et emploie chaque année plus de 48 000 personnes en Ontario.

La conclusion de ce bail est le point culminant d'un cheminement qui a commencé par un processus public de demande de déclarations d'intérêt. Ce dernier a été mené à bien en 2020, et suivi en 2020/2021 d'un processus de demande de propositions auprès des répondants retenus. Un conseiller externe en équité a été chargé de superviser les deux processus.

Les travaux de construction sur la propriété du terminal maritime 52 s'effectueront dans le cadre d'un chantier à faible impact environnemental visant à transformer le bâtiment de stockage de marchandises existant en un espace ultramoderne destiné à accueillir des studios de cinéma et de télévision. Une fois réaménagé, l'entrepôt de 130 000 pieds abritera trois scènes de tournage et des espaces auxiliaires. Ce projet vient répondre aux priorités établies par la Ville de Toronto dans son Strategic Action Plan for the Film, Television and Digital Media Industry (que l'on pourrait traduire par « Plan d'action stratégique pour l'industrie du film, de la télévision et des médias numériques ») ainsi que par l'industrie elle-même, qui continue d'attirer un nombre non négligeable de productions de grande envergure et a besoin d'espace pour des studios, mais aussi pour les corps de métier connexes (charpente, conception, etc.).

Le terminal maritime 52 et le terrain avoisinant sont inscrits à l'Annexe « C » des lettres patentes de PortsToronto. Il ne s'agit donc pas de biens fédéraux, mais de biens privés appartenant à PortsToronto, qui peut décider de les louer ou de les vendre à des fins commerciales.

Dans le cadre de la convention de bail, Cinespace s'engage non seulement à rénover le bâtiment du terminal, mais aussi à apporter des améliorations - notamment environnementales - au domaine public. Il s'agira par exemple d'embellir le paysage de rue, de réaliser des travaux d'aménagement paysager, ou encore d'explorer les concepts susceptibles d'être appliqués à l'avenir dans l'espace environnant à l'usage et au profit de la communauté.

Citations

Citation de PortsToronto

« En 2018, dans le cadre d'une stratégie visant à assurer la pleine utilisation de l'ensemble des propriétés de PortsToronto, nous avons passé en revue toutes celles que nous détenons au port. Notre objectif était de trouver des solutions pour faire en sorte que la région tire un maximum d'avantages de l'exploitation des terrains et bâtiments existants. Il s'agissait notamment de mieux accompagner le développement du nouveau bassin d'emplois des terrains portuaires, mais aussi d'offrir davantage de commodités aux personnes fréquentant les lieux à des fins récréatives. Ouverture de cafés, ou encore amélioration de l'environnement et du domaine public par la réalisation de travaux d'aménagement paysager, la création d'espaces où s'asseoir et d'espaces de stationnement faisaient partie des pistes explorées.

Le projet d'exploitation annoncé aujourd'hui a vu le jour grâce à un processus public mis en œuvre pour s'assurer que le projet retenu présenterait un intérêt à la fois pour l'organisation et pour le domaine public. Il était également essentiel que tout projet d'aménagement ou d'exploitation soit cohérent avec les activités d'un port opérationnel et prospère. Pour PortsToronto, cela reste en effet une priorité dans la région compte tenu de l'importance économique du rôle du port pour la navigation commerciale et l'activité des navires de croisière. Nous nous réjouissons d'avoir la possibilité de soutenir l'industrie torontoise de la production, de faciliter son développement et de contribuer à concrétiser dans la région une vision qui génèrera emplois et retombées économiques et favorisera la création de contenus médiatiques novateurs, fruits du travail d'artistes et artisans canadiens. »

RJ Steenstra, président et chef de la direction

PortsToronto

Citation de Cinespace Studios

« Nous avons commencé à investir à Toronto il y a plus de 30 ans, et sommes fiers de continuer sur notre lancée. C'est un privilège que de conclure de nouveau un partenariat avec PortsToronto, et d'avoir été choisis pour ce projet de transformation du terminal 52, dans lequel nous prévoyons aménager une deuxième installation afin de répondre au surcroît de demandes d'infrastructures de production. Le centre de studios du terminal maritime fait partie intégrante du processus de revitalisation des terrains portuaires et de l'avenir de cette zone en tant que pôle de créativité pour la ville et la province. »

Ashley Rice, présidente et cogestionnaire associée

Cinespace Studios

Citation du premier ministre de l'Ontario

« L'Ontario est ouvert au monde des affaires, et c'est grâce à l'engagement soutenu d'acteurs clés comme Cinespace Studios que notre économie continuera de croître. L'an passé, 2,88 milliards de dollars ont été consacrés à des activités de production cinématographique et télévisuelle dans la province, ce qui est pour nous un record! À l'avenir, nous continuerons de soutenir avec une détermination inébranlable le développement de l'industrie, et d'offrir des conditions favorables à la création de milliers d'emplois supplémentaires dans la production pour la main-d'œuvre qualifiée de l'Ontario. »

L'honorable Doug Ford

Premier ministre de l'Ontario

Citation du maire de Toronto

« L'industrie torontoise de la production cinématographique et télévisuelle joue un rôle important dans l'économie locale, la création d'emplois et la vie culturelle de notre ville. Je suis ravi que PortsToronto et Cinespace aient décidé de développer leur infrastructure déjà performante des terrains portuaires en aménageant dans cette zone un deuxième espace destiné à accueillir des studios de production. Ces dix dernières années à Toronto, les industries du petit et du grand écran ont connu une période de forte croissance et de hausse des investissements, et nous savons qu'il devenait vraiment nécessaire de consacrer encore plus d'espace à l'installation de studios. Ce projet nous permettra non seulement d'attirer à Toronto davantage de gens et de projets, mais aussi de créer des emplois, ce qui s'avèrera bénéfique pour notre ville comme pour l'économie. »

Le maire John Tory

Ville de Toronto

Citation de la conseillère municipale Paula Fletcher

« Je souligne depuis longtemps l'importance de cette industrie et l'intérêt que présente pour la Ville de Toronto un dynamique secteur des médias et de la culture. Le partenariat entre PortsToronto et Cinespace a déjà donné lieu à la création de studios prospères dans l'ancien terminal maritime 51, qui est depuis devenu un centre de production pour Netflix. Je me réjouis à la perspective de voir le terminal 52 transformé en un deuxième espace dédié à l'installation de studios, et j'attends également avec intérêt les améliorations du paysage de rue, les retombées économiques et les créations d'emplois qui résulteront de cet investissement dans cette importante industrie. »

La conseillère municipale Paula Fletcher

Quartier 14 - Danforth

Citation de l'Alliance internationale des employés de la scène et des projectionnistes des États-Unis et du Canada (IATSE) - organisation syndicale des travailleurs de ce secteur

« Nous félicitons Cinespace Studios pour son projet d'agrandissement mené en partenariat avec PortsToronto dans le quartier des studios. Ces nouveaux studios seront un ajout bienvenu pour la ville, car ils permettront d'attirer davantage de productions, et donc d'élargir les perspectives d'emploi pour nos techniciennes et techniciens spécialisés dans les métiers du cinéma. »

Angela Mastronardi

Présidente de la section locale 873 de l'IATSE

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que port maritime de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels la navigation maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi depuis 2009 plus de 12 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

À propos de Cinespace Studios

Cinespace Studios est une plateforme mondiale de premier plan spécialisée dans la gestion d'installations de production pour des fournisseurs de contenu et leurs créations. Cette plateforme compte parmi les plus gros exploitants de studios d'enregistrement au monde. Elle est implantée à Chicago et à Toronto, et exploite également le Studio Babelsberg en Allemagne. Cinespace Studios offre un niveau de service exceptionnel, rehausse la qualité globale de l'expérience de production, et prend soin des communautés locales afin de favoriser le développement de la main-d'œuvre et la diversité au sein des équipes.

Cinespace Toronto accueille actuellement le tournage de plusieurs productions : Beacon 23 d'AMC Networks, Titans de WBTV, The Handmaid's Tale de MGM TV/Hulu, Accused de Sony Pictures TV, Flint Strong de MGM, The Umbrella Academy d'UCP et la prochaine collection d'histoires sinistres Cabinet of Curiosities de Netflix.

