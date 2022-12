Une nouvelle ère pour le divertissement s'amorce avec l'ouverture du centre Cineplex Junxion Kildonan le vendredi 9 décembre à Winnipeg.

Billets pour Avatar : La voie de l'eau en vente dès maintenant sur Cineplex.com ou dans l'appli Cineplex

TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - (TSX: CGX) - Cineplex, la plus importante entreprise de divertissement et de médias au Canada, propose un tout nouveau genre de destination de divertissement avec l'inauguration du premier établissement Junxion à Winnipeg, au Manitoba. À compter de vendredi, le centre Cineplex Junxion Kildonan réinventera l'expérience supérieure offerte par Cineplex aux visiteurs grâce à une combinaison de films, de jeux, de restauration et de spectacles pour tous les goûts. L'établissement ouvre ses portes juste à temps pour la sortie d'un des films les plus attendus de l'année, Avatar : La voie de l'eau.

« Nous avons toujours cherché à offrir des options de divertissement innovatrices aux Canadiens et Canadiennes de tous âges. Le concept de Junxion poursuit justement cette tradition. Nous savons que nos visiteurs souhaitent partager une expérience collective qui dépasse le simple visionnement d'un film en salle, déclare Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. En proposant les succès cinématographiques de l'heure, un vaste choix de jeux d'arcade, un menu alléchant et des spectacles d'artistes locaux, Junxion regroupe sous un même toit tout ce que Cineplex fait de mieux. Nous sommes impatients d'accueillir les gens de Winnipeg au centre Cineplex Junxion Kildonan. »

Premier établissement du genre au monde, le centre Cineplex Junxion Kildonan occupe une superficie de 35 000 pieds carrés (3300 mètres carrés) et comprend six salles dotées d'un équipement de pointe et de fauteuils inclinables, dont une salle UltraAVX avec sièges D-BOX. Il comporte également une aire de jeu de 4100 pieds carrés (380 mètres carrés) avec plus de 50 jeux d'arcade, une salle de fête privée et une scène de spectacle. Les visiteurs pourront savourer divers mets populaires et déguster un large éventail de boissons, dont du vin et des bières haut de gamme. Située dans le très fréquenté centre commercial Kildonan Place, cette nouvelle destination de divertissement remplace le cinéma Famous Players Kildonan Place.

Le centre Cineplex Junxion Kildonan est le premier emplacement Junxion au Canada. D'autres ouvriront prochainement, dont le centre Cineplex Junxion Erin Mills (Mississauga, Ontario) à l'été 2023. Cineplex exploite plus de 170 cinémas et complexes de divertissement au Canada. Outre le centre Cineplex Junxion Kildonan, Cineplex compte quatre cinémas et un établissement The Rec Room au Manitoba.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et établissements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire en coentreprise de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

