Cineplex annonce la venue prochaine de nouvelles salles VIP au cinéma Cineplex Forum à Montréal

Le deuxième cinéma VIP du Québec comprendra cinq salles de luxe et un bar-salon avec permis de vente d'alcool

TORONTO, le 12 déc. 2019 /CNW/ - (TSX : CGX) - Cineplex, l'une des plus importantes entreprises de divertissement et de médias au Canada, a annoncé aujourd'hui son intention de construire de nouvelles salles VIP au cinéma Cineplex Forum à Montréal, Québec. Ces nouvelles salles VIP, dont l'ouverture est prévue pour avril 2020, seront situées à l'étage inférieur du cinéma actuel, et proposeront une expérience cinématographique de luxe exclusive à Cineplex, avec permis de vente d'alcool aux cinéphiles de 18 ans et plus. Une fois la construction terminée, le cinéma sera renommé cinéma Cineplex Forum et VIP.

« Alors que le paysage du divertissement au Canada continue à évoluer, nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos invités de Montréal de nouvelles expériences intéressantes qui ne peuvent être reproduites à domicile », a déclaré Daniel Séguin, vice-président à l'exploitation, Est du Canada et directeur général pour le Québec de Cineplex. « Lieu de partage d'expériences entre amis, le nouveau cinéma VIP enrichira notre offre actuelle et proposera aux cinéphiles âgés de 18 ans et plus des soirées divertissantes et relaxantes dans un cadre conçu spécialement pour eux. »

Les cinq salles VIP seront équipées de sièges inclinables et confortables, où les cinéphiles pourront se faire livrer leurs commandes de nourriture et de boissons directement à leur siège. Les invités pourront commander des aliments de nos comptoirs alimentaires traditionnels, y compris le célèbre maïs éclaté de Cineplex, ou choisir parmi un menu élargi d'aliments et de boissons qui comprend des salades et des plats frais, des hamburgers, des pizzas artisanales, de délicieux desserts et une vaste sélection de cocktails artisanaux, de vins et de bières de qualité. Pour un maximum de commodité, les clients pourront commander des plats du menu VIP à partir de leur téléphone, en utilisant l'application Cineplex. Le cinéma VIP disposera également d'un bar-salon avec permis de vente d'alcool, où les invités pourront se détendre avant et après leur film.

Cineplex exploite maintenant 165 cinémas dans tout le Canada, dont 20 cinémas et un cinéma VIP au Québec. Le cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP, premier cinéma VIP de la province, a en effet ouvert ses portes en 2012. Plus tôt cet automne, nous avons annoncé la construction prochaine d'un nouveau cinéma VIP et d'un emplacement The Rec Room Royalmount, qui débutera en 2021, et dont l'ouverture est prévue pour 2022. Cineplex a également annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir un nouveau complexe de divertissement Playdium à Brossard, dont l'ouverture est prévue fin 2020.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex accueille plus de 70 millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de restauration et de divertissement répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique), des solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu'une plateforme de sports électronique destinée aux joueurs passionnés dotés d'un esprit de compétition (WorldGaming.com). L'entreprise exploite aussi les nouveaux complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room et ouvrira en outre des complexes de sport et de divertissement (Topgolf) dans tout le Canada. Cineplex est également partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de fidélité axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

SOURCE Cineplex

Renseignements: Personnes-ressources pour les relations avec les médias : Katie Rankin, Attachée, Communications, Katie.Rankin@cineplex.com, 416 323-6684; Sarah Van Lange, Directrice exécutive, Communications, Sarah.VanLange@cineplex.com, 416 323-6728

Related Links

www.cineplex.com