Cineplex annonce l'arrivée du premier complexe Playdium du Québec ouverture prochaine à Brossard

« Le nouveau Playdium de Brossard sera une bonne représentation de la diversité de notre portefeuille qui n'a de cesse de faire évoluer ses offres de divertissement », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Des jeux d'arcade classiques au jeu de quilles, en passant par les dernières nouveautés en matière de réalité virtuelle, ce Playdium sera la destination de choix pour les familles et les amis qui cherchent à se détendre, s'amuser et passer du temps ensemble. »

« Les expériences de divertissement et de loisirs changent la façon dont les gens interagissent avec les environnements de vente au détail », a déclaré Brad Jones, directeur de la vente au détail d'Oxford Properties. « Nous sommes ravis de développer la relation d'Oxford et de Cineplex sur de nouveaux marchés en introduisant ce type d'offre de divertissement enrichi qui combine une technologie de pointe et des expériences sociales. Avec son statut de plaque tournante de Brossard et de destination de choix pour les visiteurs de toute la région de Montréal, le Quartier DIX30 est un endroit idéal pour le concept Playdium en pleine croissance. »

S'étendant sur près de 30 000 pieds carrés, environ les deux tiers du complexe seront dédiés aux jeux et aux attractions, comme les jeux de divertissement de pointe, les mini-golfs, les jeux de quilles et les espaces de réalité virtuelle, l'autre tiers offrant une gamme de savoureuses bouchées sur le pouce et de délicieux plats artisanaux. Qu'il s'agisse de remporter de superbes cadeaux, de partager un repas frais et délicieux, d'organiser des fêtes ou des sorties d'équipe, ou simplement de passer du temps avec ses amis, Playdium est un espace communautaire d'interaction, d'engagement et de jeux.

Cineplex a ouvert son premier complexe Playdium réinventé à Brampton (ON) en juillet 2019, et son deuxième emplacement à Whitby (ON) en août 2019. L'entreprise prévoit d'ouvrir 10 à 15 emplacements dans des collectivités de taille moyenne à travers le pays, y compris un nouvel emplacement à Dartmouth (N.-É.) en 2020. Cineplex exploite également sept emplacements The Rec Room - la nouvelle destination épique des millénariaux du Canada pour déguster de bons plats et se divertir avec leurs amis et leurs familles - à South Edmonton (AB), West Edmonton Mall (AB), Calgary (AB), Toronto (ON), London (ON), Mississauga (ON) et St. John's (T.-N.-L.). Playdium et The Rec Room tirent profit du divertissement, des jeux d'amusement, des services alimentaires, de la création de contenu, des médias numériques et des capacités opérationnelles de pointe de Cineplex, ainsi que de sa relation avec SCÈNE, le plus important programme de récompenses de divertissement au Canada. Cineplex a également annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir de nouvelles salles VIP au cinéma Cineplex Forum de Montréal, avec une ouverture prévue en avril 2020.

À propos de Cineplex

Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. En tant qu'exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus innovateur au Canada, Cineplex accueille plus de 70 millions d'invités dans son réseau de 165 cinémas répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique), des solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu'une plateforme de sports électronique destinée aux joueurs passionnés dotés d'un esprit de compétition (WorldGaming.com). L'entreprise exploite aussi la toute nouvelle destination de restauration et de divertissement de choix au pays (The Rec Playdium), et ouvrira en outre de nouveaux complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), de même que des nouveaux complexes de sport et de divertissement (Topgolf) au Canada. Cineplex est partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme possédant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cinepex.

SOURCE Cineplex

Renseignements: Personnes-ressources pour les relations avec les médias, Katie Rankin, Associée, Communications, Katie.Rankin@Cineplex.com, 416 323-6684 ; Sarah Van Lange, Directrice exécutive, Communications, Sarah.VanLange@Cineplex.com, 416 323-6728

Related Links

www.cineplex.com