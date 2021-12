Cindy Dumais reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay─Lac-Saint-Jean

« L'artiste visuelle Cindy Dumais a connu une année foisonnante, marquée par la création et la diffusion d'œuvres d'une qualité exceptionnelle. Dévouée envers le développement artistique de sa région, elle initie et participe à de nombreux projets porteurs. Soulignons notamment son implication dans la fondation Art Mobilité Visibilité qu'elle a cofondée, un levier formidable pour faire connaître les artistes d'ici », ont mentionné les membres du jury réuni(e)s par le Conseil.

Biographie de l'artiste

Cindy Dumais est une artiste établie à Saguenay. Ses recherches rendent compte de la transformation de notre relation à la matérialité en explorant les liens entre le texte et la matière. Inspirée par les écrits d'auteur(-trice)s, elle se positionne comme collectionneuse, colligeant les identités et interrogeant l'identité. Elle a présenté une quinzaine d'expositions individuelles et près d'une cinquantaine d'expositions collectives au Canada et à l'étranger. Ses œuvres ont été acquises dans de prestigieuses collections privées et des collections publiques, dont le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée national des beaux-arts du Québec, la Collection Loto-Québec et la Collection de l'Université du Québec à Chicoutimi

Elle tient le double rôle d'autrice et d'éditrice depuis 2005 avec LaClignotante et elle a cofondé AMV/Art-Mobilité-Visibilité. Elle partage son temps entre l'atelier au Centre de production en art actuel TouTTouT et l'enseignement au Cégep de Chicoutimi. Cherchant les possibilités de dialogue, l'univers tentaculaire et énigmatique de Cindy Dumais met en lumière ce qu'il y a de plus obscur chez l'humain, mais toujours sublime.

Une vidéo portant sur la lauréate sera diffusée prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Saguenay─Lac-Saint-Jean

Culture SLSJ représente l'ensemble du secteur culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean et agit comme locomotive de son développement depuis plus de 40 ans. À travers ses actions de concertation, de communication, de formation et de représentation, il mobilise plus de 250 membres artistes, travailleur.se.s culturel.le.s et autonomes, organismes et partenaires du secteur et positionne la culture comme un vecteur majeur de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Marie-Luc Raby, Agente de communications, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, [email protected], 418 662-8743; Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication et à la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]

Liens connexes

http://www.calq.gouv.qc.ca