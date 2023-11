Cibles d'immigration : les centrales syndicales décrient l'omission de l'immigration temporaire

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Les quatre grandes centrales syndicales dénoncent le manque de considération du gouvernement du Québec envers les travailleuses et les travailleurs migrants temporaires, alors qu'il a décidé de maintenir sa cible d'immigration à 50 000 personnes. Pour la CSD, la CSN, la CSQ et la FTQ, cette décision rend quasiment impossible l'accès à la résidence permanente pour ces gens qui contribuent pleinement à la vitalité économique et sociale du Québec.

« En maintenant ses cibles, le gouvernement emprisonne dans la précarité la grande majorité des personnes immigrantes temporaires qui habitent et travaillent déjà dans nos milieux, partout au Québec », a décrié la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Au cœur de l'enjeu, la grande proportion des travailleuses et travailleurs temporaires aux prises avec des permis fermés qui les rendent captifs d'un seul employeur avec, pour conséquence, la crainte de représailles s'ils tentent de faire valoir leurs droits. Rappelons que le rapporteur spécial de l'ONU a dénoncé cette situation qui s'apparente à de l'esclavage moderne.

« Dans un contexte de recours débridé à la main-d'œuvre temporaire pour combler des besoins permanents, le gouvernement ne pouvait omettre d'inclure cette proportion importante des personnes immigrantes dans ses cibles d'immigration. En les ignorant, il pave la voie à ce que les abus se poursuivent et se généralisent à l'égard des travailleuses et travailleurs étrangers captifs de leur permis de travail fermé », explique Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ.

Les nombreux obstacles à la résidence permanente contribuent d'ailleurs à la croissance, au sein du marché du travail, d'une population immigrante sans statut, dont plusieurs travailleuses et travailleurs ne détiennent que des permis temporaires. Leur accueil permanent est donc considéré comme un enjeu crucial, tout comme la régularisation de leur statut.

« Nous saluons le désir de mieux soutenir l'accès à la francisation des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et d'encourager les employeurs à prendre leurs responsabilités en la matière. Cependant, nous demandons des moyens pour les inclure et les franciser, et non de nouvelles mesures d'exclusion. L'apprentissage effectif du français ne pourra se faire dans les conditions proposées », explique Mario Beauchemin, vice-président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Pour les centrales, les travailleuses et les travailleurs migrants ne doivent pas se voir imposer de nouvelles exigences au renouvellement de leur permis de travail, tel qu'un niveau de français, et à l'obtention de la résidence permanente. Ils devraient plutôt avoir un accès réel à la francisation, à de meilleurs salaires et des conditions de travail décentes, à des protections sociales et à une meilleure protection contre l'exploitation et les abus.

« L'immigration est un sujet à la fois crucial pour l'avenir de la société québécoise, et malheureusement polarisé à outrance. La planification et les niveaux d'immigration doivent refléter nos réels besoins et être plus humains. Il nous incombe de développer les capacités d'accueil, incluant la francisation en milieu de travail et la régionalisation de l'immigration, afin d'inclure convenablement toutes les personnes immigrantes », explique Luc Vachon, président de la CSD.

L'immigration temporaire est composée des travailleurs étrangers, des demandeurs d'asile et des étudiants étrangers. Au Canada, cette immigration a augmenté de 68 % en deux ans et représente désormais plus de 470 976 personnes au Québec, selon Statistique Canada.

SOURCE CSN

