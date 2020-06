Le Public Employees Benefits Agency tirera parti des services de CIBC Mellon pour la garde mondiale et nationale, la comptabilité institutionnelle et les prêts de titres

TORONTO, le 22 juin 2020 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie pour fournir la garde mondiale et nationale, la comptabilité institutionnelle et les prêts de titres pour le Public Employees Benefits Agency (PEBA). En outre, le PEBA exploitera les solutions de données et d'analyse, y compris les rapports de performance et de conformité par le biais de BNY Mellon Solutions de gestion du risque mondial pour deux régimes que le PEBA administre : le Régime de retraite des fonctionnaires, un régime de retraite à cotisations définies, et le Régime de retraite des fonctionnaires municipaux, un régime de retraite à prestations définies. Le PEBA est un organisme gouvernemental relevant du ministère des Finances de la Saskatchewan qui administre un large éventail de régimes de retraite et d'avantages sociaux pour les employés du secteur public, y compris le gouvernement exécutif, les sociétés d'État et les organismes financés par le gouvernement.

« En tant qu'organisme gouvernemental, le PEBA a pour mission de favoriser le bien-être financier et de fournir de précieux services en matière de retraite et d'avantages sociaux aux membres de notre régime », a déclaré Gary Hutch, directeur général, Services d'investissement du PEBA. « Les solutions de données de CIBC Mellon et son approche de partenariat avec nous dès le début ont été des facteurs clés pour nous pour les recommander comme gardiens des régimes que nous soutenons. Nous pensons que c'est leur personnel qui distingue vraiment l'entreprise. Dans nos interactions avec CIBC Mellon, nous avons été impressionnés non seulement par l'expertise de leurs employés, mais aussi par l'engagement dont chaque personne a fait preuve dans la compréhension de nos exigences opérationnelles uniques ».

« Nous sommes heureux d'accueillir PEBA en tant que client et nous sommes impatients de répondre aux besoins opérationnels de leurs régimes de retraite », a déclaré Catherine Thrasher, Solutions stratégiques à la clientèle et Solutions de gestion du risque mondial, CIBC Mellon et BNY Mellon. « Les investisseurs institutionnels sophistiqués comme le PEBA sont confrontés à des pressions complexes en matière de risques, comme le respect des nouvelles réglementations, la gestion des problèmes de transparence et l'atténuation des risques d'investissement dans diverses catégories d'actifs, et notre équipe se réjouit de leur donner les moyens de servir leurs parties prenantes ».

À propos de Public Employees Benefits Agency



Public Employees Benefits Agency (PEBA) administre des programmes qui couvrent un large éventail d'employés, y compris le gouvernement de la Saskatchewan, certaines sociétés d'État provinciales et des organes directeurs municipaux. Ces organes directeurs comprennent les villes, les villages, les municipalités rurales, les divisions scolaires, les bibliothèques régionales, les collèges et autres organisations et organismes désignés de la Saskatchewan. Les actifs combinés des régimes administrés par le PEBA s'élèvent à environ 13 milliards de dollars. Le PEBA fonctionne sur la base d'un fonds renouvelable et alloue les frais de fonctionnement aux régimes qui encourent les dépenses. Le PEBA sert plus de 100 000 membres actifs, inactifs et différés, retraités, conjoints survivants et personnes à charge qui sont membres/bénéficiaires de ses régimes de retraite et de ses programmes d'avantages sociaux. www.peba.gov.sk.ca

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 31 mars 2020, CIBC Mellon comptait plus de 1,8 billion de dollars canadiens d'actifs sous garde ou administrés. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon qui, en date du 31 mars 2020, comptait 35,2 billions USD d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez cibcmellon.com.

CIBC Mellon : Jennifer Israel, communications de l'entreprise, 647 823-8417, [email protected]

PEBA : Tasha Lupanko, directrice, Formation et engagement, 306 787-5001, [email protected]

