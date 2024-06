CIBC Mellon obtient la première place en Amérique du Nord dans le classement annuel de Global Finance des meilleurs sous-dépositaires au monde.

TORONTO, le 17 juin 2024 /CNW/ - CIBC Mellon a été nommée meilleur sous-dépositaire en Amérique du Nord par le magazine Global Finance. CIBC Mellon s'est vu décerner ce titre, ainsi que celui du meilleur sous-dépositaire au Canada, dans le cadre du classement du magazine Global Finance, tiré de ses sélections pour le 22e gala annuel des prix des banques sous-dépositaires. Les gagnants des prix ont été annoncés par Global Finance le 6 juin 2024 et seront présentés dans les éditions imprimées et numériques de juillet et août de Global Finance ainsi qu'en ligne à GFMag.com.

« Le secteur bancaire sous-dépositaire est confronté aux défis de transformation numérique et de cybersécurité, tout en consolidant les services pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des clients », a déclaré Joseph Giarraputo, fondateur et directeur de la rédaction, Global Finance. « Les prix des banques sous-dépositaires de Global Finance récompensent les organisations qui visent à améliorer la couverture mondiale et l'efficacité opérationnelle dans le secteur. »

« Nous sommes honorés d'être à nouveau reconnus comme le meilleur sous-dépositaire en Amérique du Nord par Global Finance, a déclaré Richard Anton, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Dans le contexte financier actuel rapide et en constante évolution, il est impératif d'avoir une expertise complète du marché local et une compréhension approfondie des besoins de nos clients. Cette distinction souligne l'engagement inébranlable et le service exceptionnel des équipes de service à la clientèle de CIBC Mellon, qui font continuellement preuve de détermination, de stabilité et d'une approche constructive et dynamique. Leur engagement à tirer parti des technologies de pointe permet à nos clients d'atteindre leurs objectifs de croissance et d'innovation. »

À propos du classement des meilleurs sous-dépositaires au monde pour 2024 de Global Finance

Le comité de rédaction du magazine Global Finance a pris en compte des études de marché, des données provenant de sources expertes et des renseignements des banques pour sélectionner les institutions qui fournissent, de façon constante, les meilleurs services sur les marchés locaux et régionaux. Parmi les critères, mentionnons les relations avec la clientèle, la qualité des services, la tarification concurrentielle, le traitement fluide des cas d'exception, les plateformes technologiques, les opérations post-règlement, les plans de continuité des affaires et les connaissances de la réglementation et des pratiques locales. Global Finance a également obtenu l'apport des utilisateurs de services de sous-dépositaires. Le rendement a été évalué pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À propos de Global Finance

Le magazine Global Finance, lancé en 1987, est lu par plus de 50 000 personnes dans 193 pays, territoires et districts. Ses lecteurs comprennent des dirigeants de sociétés et des agents financiers responsables de prendre des décisions financières et stratégiques au sein de multinationales et d'institutions financières. Son site Web, GFMag.com, offre des analyses et des articles qui sont le produit de 36 ans d'expérience dans les marchés financiers internationaux. Son siège social est situé à New York et il compte des bureaux partout dans le monde. Le magazine Global Finance décerne régulièrement des prix aux banques et autres fournisseurs de services financiers les plus performants. Ces prix sont devenus un symbole d'excellence et de fiabilité au sein du secteur financier à l'échelle mondiale.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 29 mars 2024, CIBC Mellon administrait des actifs de plus de 2 800 milliards de dollars canadiens au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 29 mars 2024, avait 48 800 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site www.cibcmellon.com .

