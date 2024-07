CIBC Mellon nommée meilleur sous-dépositaire au monde pour 2024 par le magazine Global Finance

Pour une troisième année consécutive, CIBC Mellon s'est classée au premier rang à titre de meilleur sous-dépositaire au monde selon le magazine Global Finance.

TORONTO, le 25 juill. 2024 /CNW/ - CIBC Mellon a été nommée « meilleur sous-dépositaire au monde » par le magazine Global Finance. Ce titre lui a été décerné pour une troisième année consécutive dans le cadre du classement du magazine Global Finance des meilleures banques du monde en 2024. Global Finance honorera les lauréats de cette année le 26 octobre 2024 à l'occasion de la cérémonie annuelle de remise des prix World Best Bank au National Press Club à Washington. Les gagnants seront aussi présentés dans les éditions imprimées et numériques d'octobre de Global Finance ainsi qu'en ligne à GFMag.com.

« CIBC Mellon continue de dominer le secteur de la sous-conservation grâce à ses capacités post-négociation exceptionnelles, ses ressources approfondies et sa technologie de pointe. En s'appuyant sur les plateformes et les services de ses sociétés mères, elle propose un large nombre d'offres qui s'adaptent aux demandes des clients », a déclaré Joseph Giarraputo, fondateur et directeur éditorial de Global Finance. « Depuis plus de trente ans, les dirigeants d'entreprises et du secteur bancaire se tournent vers les Best Bank Awards de Global Finance pour identifier des partenaires financiers qui non seulement excellent dans leurs offres, mais qui s'adaptent et innovent également dans un marché en constante évolution.

« Le Canada demeure un marché dynamique et résilient, et cette marque de reconnaissance souligne notre rôle dans le soutien de l'écosystème financier du pays. Notre engagement envers l'excellence en matière de services d'actifs a toujours été notre force motrice, et cette reconnaissance souligne nos efforts visant à favoriser la confiance et la stabilité dans le secteur financier canadien, a déclaré Mal Cullen, chef de la direction de CIBC Mellon. Nous continuerons d'innover et d'investir dans notre personnel et nos technologies afin de garder une longueur d'avance dans ce secteur en constante évolution, en nous assurant non seulement de répondre aux attentes de nos clients et du marché en général, mais de les dépasser. »

« Recevoir le titre de meilleur sous-dépositaire au monde est une réalisation remarquable qui témoigne de notre engagement indéfectible envers nos clients, a déclaré Richard Anton, chef des services aux clients, CIBC Mellon. À CIBC Mellon, nous accordons la priorité à la compréhension et à la satisfaction des besoins uniques de chaque client, en veillant à offrir des solutions personnalisées qui favorisent leur succès. Cette reconnaissance du magazine Global Finance reflète non seulement l'expertise et le dévouement de notre équipe, mais aussi la confiance que nous accordent nos clients et les liens que nous avons bâtis avec eux. Nous sommes reconnaissants de cet honneur et restons déterminés à offrir un service et un soutien de premier ordre à nos précieux clients partout dans le monde. »

Les meilleures banques du monde 2024 - Les lauréats mondiaux

Les gagnants ont été choisis en fonction du rendement de la dernière année et d'autres critères, dont la réputation et l'excellence en matière de gestion. Le comité de rédaction de Global Finance a procédé aux sélections en s'appuyant sur les commentaires de dirigeants financiers d'entreprises, d'analystes et de banquiers du monde entier. Les rédacteurs ont également tenu compte des candidatures soumises par les banques pour les prix décernés par Global Finance en 2024 ainsi que des recherches indépendantes pour évaluer une série de facteurs objectifs et subjectifs.

À propos de Global Finance

Le magazine Global Finance, lancé en 1987, est lu par plus de 50 000 personnes dans 193 pays, territoires et districts. Ses lecteurs comprennent des dirigeants de sociétés et des agents financiers responsables de prendre des décisions financières et stratégiques au sein de multinationales et d'institutions financières. Son site Web, GFMag.com, offre des analyses et des articles qui sont le produit de 37 ans d'expérience dans les marchés financiers internationaux. Son siège social est situé à New York et elle compte des bureaux partout dans le monde. Le magazine Global Finance décerne régulièrement des prix aux banques et autres fournisseurs de services financiers les plus performants. Ces prix sont devenus un symbole d'excellence et de fiabilité au sein du secteur financier à l'échelle mondiale.

À propos de CIBC Mellon

Au 30 juin 2024, CIBC Mellon administrait des actifs de plus de 2 800 milliards de dollars canadiens au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2024, avait 49 500 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, 416 643-6126, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon