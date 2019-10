CIBC Mellon lance une solution de fonds négociés sur NEO et permet une nouvelle distribution de fonds d'investissement canadiens à faible coût

« L'industrie canadienne des placements continue d'innover pour répondre à la demande des investisseurs en matière de solutions à moindre coût. Les fonds négociés sur plateforme constituent une étape clé dans l'amélioration de l'efficacité de l'administration et de la distribution », a déclaré Ronald C. Landry, chef des produits et des services des FNB canadiens, CIBC Mellon. « Nous sommes heureux de soutenir nos clients en les aidant à simplifier le processus d'administration avant le financement et en offrant de nouvelles solutions de fonds rentables aux investisseurs canadiens. »

« Nous sommes heureux de travailler avec CIBC Mellon et un certain nombre de ses clients de fonds d'investissement pour offrir une solution novatrice et efficace, qui permet aux investisseurs d'avoir accès à un large éventail de stratégies de gestion », a déclaré Jos Schmitt, président et chef de la direction, NEO. « Avec notre récente expansion dans la communauté des courtiers de fonds communs de placement, les PTF deviennent de plus en plus populaires auprès des conseillers et des investisseurs. »

Des représentants de CIBC Mellon et de NEO ont ouvert le marché le vendredi 4 octobre, accompagnés de représentants des commanditaires canadiens de PTF, Invesco, NinePoint Partners et Stone Asset Management

Avantages de PTF

Les fonds négociés sur la plateforme se négocient à la valeur liquidative par action ou par part sur un marché et sont conçus pour les investisseurs qui ont des comptes à frais fixes et qui recherchent des portefeuilles gérés à faible coût. Les principaux avantages de la solution de services d'actifs de CIBC Mellon comprennent :

CIBC Mellon agit à titre d'agent de compensation et de règlement, tirant parti de la connectivité avec NEO pour permettre aux fournisseurs de fonds d'investissement de créer des catégories de leurs fonds négociées sur une plateforme.





L'utilisation d'une valeur liquidative élimine l'incidence des écarts acheteur-vendeur et réduit le travail administratif associé à l'établissement d'un prix unique pour chaque opération.





Les courtiers et leurs conseillers peuvent négocier en gros, ce qui leur permet de passer des ordres d'achat et de rachat de PTF simultanément sur plusieurs comptes clients.





Un processus de règlement des opérations plus efficace permet de réduire le ratio des frais de gestion (RFG) par rapport aux autres catégories de fonds et aux autres types de transactions.





Les frais ne sont pas fondés sur des seuils, ce qui signifie que les mêmes frais s'appliquent à toutes les transactions, quelque soit leur taille.





La solution rationalisée permet également de réduire les frais d'administration, puisqu'il n'y a pas de liquidité intrajournalière et qu'il n'y a pas de souscriptions ou de rachats de titres en nature.

À propos de NEO

NEO Connect est une plateforme qui rationalise la distribution des actifs financiers aux investisseurs. Lancé en mai 2016, NEO Connect est accessible aux investisseurs, aux gestionnaires d'actifs et aux courtiers qui souhaitent une distribution plus efficace et à moindre coût des actifs non cotés en bourse. Une première transaction d'essai peut être organisée et exécutée dans les 24 heures. Pour organiser un test ou pour en savoir plus, communiquez sans frais avec le service d'aide aux investisseurs de NEO au 1 844-567-6424 ou visitez le site Web de NEO.: https://www.aequitasneo.com/en/connect/neo-connect

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec ses sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en devises étrangères et de trésorerie. En date du 30 juin 2019, CIBC Mellon détenait plus de 1,9 trillion $CAD d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2019, avait 35,5 trillions $US d'actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir plus de renseignements, notamment au sujet des connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, consultez le site suivant : cibcmellon.com.

Personnes-ressources pour les médias :

Brent Merriman, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-5065, brent.merriman@cibcmellon.com

Adam Bornstein, NEO

adam.bornstein@neostockexchange.com

905 505-2540

SOURCE CIBC Mellon

