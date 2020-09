Programme de modernisation technologique visant à accroître la capacité et l'efficacité des opérations de fonds alors que iA Groupe financier est en période de croissance et d'expansion

TORONTO, le 1er sept. 2020 /CNW/ - La Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que iA Groupe financier a choisi CIBC Mellon et ses partenaires d'entreprise mondiaux BNY Mellon et CIBC pour fournir une gamme de services de fonds, de gestion d'actifs et de solutions de données dans le cadre des efforts de modernisation des opérations, de la technologie d'entreprise et des services de fonds de iA Groupe financier. Ce programme est conçu pour aider à la croissance accrue de iA Groupe financier par le biais d'une efficacité et d'une résilience accrues à l'échelle des opérations de post-marché, de suivi de marché et de salle de marché, et il permet d'intégrer plus facilement des données à son cycle de vie d'investissement.

CIBC Mellon fournira des services de fonds à iA Groupe financier, y compris la comptabilité et l'administration des fonds, la garde, l'administration des prêts de valeurs mobilières et le traitement et le règlement des devises étrangères. Le mandat de transformation opérationnelle et de la technologie de iA Groupe financier englobe également l'intégration des capacités de gestion des données, de la technologie et des actifs mondiaux du réseau mondial de BNY Mellon, y compris une gamme complète de solutions de données et d'analyses englobant un coffre-fort de données et un studio de données, des services de mesure de la performance et de production de rapports, des services de suivi de marché, ainsi que la garde et la comptabilité pour les opérations américaines croissantes de iA Groupe financier. Ce mandat s'appuie sur la gestion des actifs que CIBC Mellon offre déjà à l'entité de gestion des actifs iA Clarington de iA Groupe financier et prolonge davantage la relation d'affaires, bancaire et de services de longue date entre iA Groupe financier et CIBC.

iA Groupe financier est l'un des plus importants groupes d'assurance et de gestion du patrimoine au Canada avec des actifs de 175,7 milliards de dollars canadiens sous gestion. L'entreprise est fondée et basée au Québec et prévoit une forte croissance dans ses activités diversifiées en Amérique du Nord.

« Nous avons choisi l'équipe de CIBC Mellon après une vaste analyse du marché axée sur l'amélioration de nos activités, l'optimisation de notre approche en matière d'administration des fonds d'investissement et le renforcement de notre harmonisation avec notre principal objectif organisationnel », a déclaré Pierre Miron, vice-président exécutif, Technologies de l'information et opérations d'investissement, iA Groupe financier. « Nous avons des plans de croissance très solides, et en faisant appel aux capacités évoluées qui nous sont offertes par l'entremise de CIBC Mellon, nous serons en mesure de bâtir une plateforme d'exploitation supérieure, d'intégrer des technologies de pointe, de normaliser nos pratiques et d'accroître l'efficacité de nos activités d'investissement, ce qui nous aidera à obtenir de meilleurs résultats pour nos clients, nos actionnaires et notre équipe. »

« Nous sommes ravis d'élargir considérablement notre relation avec iA Groupe financier, car cette relation nous permet de construire des opérations plus évolutives et de mieux gérer les données en tant que classe d'actifs », a déclaré Steve Wolff, chef de la direction, CIBC Mellon. « Ce mandat renforce davantage la position de CIBC Mellon en tant que premier fournisseur canadien pour les investisseurs institutionnels cherchant à favoriser la transformation opérationnelle, et notre équipe engagée a hâte de travailler en collaboration avec nos collègues de iA Groupe financier pour les aider à accroître leur capacité, à gagner en efficacité et à concrétiser leur vision en tant que chef de file dans leur segment au Québec, au Canada et aux États-Unis. »

Ce mandat marque l'extension des solutions de services éprouvées de CIBC Mellon pour les gestionnaires d'actifs et l'externalisation des opérations d'investissement afin de soutenir les exigences opérationnelles et de production de rapports particulières du secteur de l'assurance.

CIBC Mellon est déterminée à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels internationaux qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie d'investissement. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services d'investissement éclairés pour les fonds de placement, les régimes de retraite, les compagnies d'assurance, les banques, les fondations, les dotations, les sociétés et les institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 30 juin 2020, CIBC Mellon avait plus de 2 billions de dollars canadiens en actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon fait partie du réseau de BNY Mellon, qui, au 30 juin 2020, avait 37,3 billions de dollars US en actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce BNY Mellon, est la marque corporative de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et de Compagnie Trust CIBC Mellon, et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour de plus amples renseignements, dont le plus récent leadership en matière de connaissances de CIBC Mellon sur les enjeux pertinents aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site www.cibcmellon.com.

