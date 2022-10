TORONTO , le 13 oct. 2022 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui avoir été choisie pour fournir des services d'actifs au Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations (FLMPN), y compris la comptabilité institutionnelle, les services de garde et l'accès aux données de renseignements sur les placements par l'intermédiaire de la plateforme d'entreprise NEXEN®.

Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations a été mis au point avec la participation des collectivités et des organisations des Premières Nations de partout au Canada pour soutenir des ententes de financement de l'habitation dans les réserves et sur les terres visées par un règlement, selon le cas, tout en permettant de respecter le principe de propriété collective des terres.

« L'autonomie et la création de richesse sont au cœur de la réconciliation. Les fondements du logement reposant sur des prêts sont en pleine croissance pour les Premières Nations du Canada, ce qui représente une occasion de transformation pour servir nos communautés et nos parties prenantes », a déclaré Travis Seymour, directeur exécutif intérimaire, FLMPN. « À ce jour, nous avons établi des partenariats avec plus de 41 % des Premières Nations du Canada, ce qui nous a permis de mobiliser 1 milliard $ de crédit disponible pour financer des prêts immobiliers, et de remplir notre mission consistant à améliorer les possibilités d'accession à la propriété. »

« Nous sommes fiers de soutenir le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations dans la réalisation de ses objectifs clés et dans l'établissement de relations solides avec les partenaires communautaires, les prêteurs et les autres parties prenantes », a déclaré Darlene Claes-Mckinnon, directrice exécutive, Gestion des relations et coresponsable du segment des propriétaires d'actifs, CIBC Mellon. « CIBC Mellon est heureuse d'apporter ses solutions d'opérations d'investissement pour aider le Fonds pour les logements du marché des Premières Nations à accéder efficacement à des solutions financières avancées avec une résilience, une efficacité et une transparence accrues. »

À propos du Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations

Le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations est une fiducie à but non lucratif enregistrée, établie par le gouvernement du Canada en 2008. Le Fonds est dirigé par un conseil d'administration composé de neuf administrateurs autochtones provenant de partout au Canada. Ce dernier a pour mandat de faciliter l'accès aux logements financés par des prêts dans les communautés des Premières Nations et de créer la capacité dans les communautés des Premières Nations de soutenir et de maintenir les programmes de logements financés par des prêts.

Le Fonds aide les familles des Premières Nations à surmonter les obstacles à l'accession à la propriété et à combler le manque de logements. L'investissement ponctuel de 300 millions $ du gouvernement fédéral dans le Fonds a le potentiel de susciter des investissements de 3 milliards $ dans des logements situés dans les réserves, sur les terres visées par un règlement et sur les terres mises de côté pour les Premières Nations partout au Canada.

Le Fonds est un élément important de l'ensemble des solutions de logement nécessaires pour fournir des habitations, renforcer les communautés et autonomiser les Premières Nations du Canada. Au cours des 14 dernières années, l'objectif du Fonds a été de fournir aux Premières Nations un soutien dans les domaines du développement de la capacité de logement et de l'amélioration du crédit. Plus récemment, le Fonds a amorcé une série de projets de recherche et de réformes qui lui permettront de mieux répondre aux besoins en matière de logement des propriétaires autochtones.

Pour en savoir plus sur le Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations, visitez www.fnmhf.ca .

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon pour les institutions et les sociétés sont fournies en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent la garde de titres, la comptabilité multidevise, l'administration de fonds, la tenue de dossiers, les services de retraite, les services de fonds négociés en bourse, les services de prêt de titres, le traitement et le règlement des opérations de change et les services de trésorerie. Au 30 juin 2022, CIBC Mellon détenait plus de 2,3 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau de BNY Mellon qui, au 30 juin 2022, détenait 43,0 billions de dollars américains d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et de la Compagnie Trust CIBC Mellon, et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com .

