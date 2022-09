CIBC Mellon s'est vu attribuer la première place en tant que meilleur sous-gardien au monde par le magazine Global Finance.

TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - CIBC Mellon a été nommé « Meilleur sous-gardien au monde » par le magazine Global Finance. CIBC Mellon a reçu ce titre nouvellement créé dans le cadre du classement du magazine Global Finance intitulé « Les meilleures banques du monde 2022 - Les lauréats mondiaux ». Les résultats des prix ont été annoncés par Global Finance le 10 août 2022 et seront présentés dans les éditions imprimées et numériques d'octobre de Global Finance, ainsi qu'en ligne sur GFMag.com.

« Avec les perturbations politiques, les sanctions économiques croissantes et les chaînes d'approvisionnement qui luttent pour retrouver la stabilité d'avant la pandémie, le système financier mondial continue d'évoluer », a déclaré Joseph D. Giarraputo, éditeur et directeur éditorial de Global Finance. « C'est avec grand plaisir que nous reconnaissons CIBC Mellon comme un lauréat mondial, et nous la félicitons de son rendement exceptionnel en ce qui a trait au soutien offert aux investisseurs mondiaux dans leur navigation du marché canadien. »

« Nous sommes fiers de détenir le titre inaugural de meilleur sous-gardien au monde décerné par Global Finance », a déclaré Richard Anton, chef des opérations, CIBC Mellon. « Cette reconnaissance témoigne du travail de nos équipes très dévouées qui restent engagées à fournir un excellent service aux clients. Depuis plus de 25 ans, les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs mondiaux au Canada font confiance à l'expertise sur le terrain de CIBC Mellon et à sa connaissance approfondie du marché canadien pour les aider à réussir dans l'environnement complexe d'aujourd'hui. »

À propos des meilleures banques du monde 2022 - lauréats mondiaux

Les lauréats ont été sélectionnés sur la base de leurs performances au cours de l'année écoulée et d'autres critères, dont la réputation et l'excellence de la gestion. Le comité éditorial de Global Finance a procédé aux sélections en tenant compte de l'avis de responsables financiers, d'analystes et de banquiers de sociétés du monde entier. Les rédacteurs ont également utilisé les contributions transmises par les banques, ainsi que des recherches indépendantes pour évaluer une série de facteurs objectifs et subjectifs.

À propos du magazine Global Finance

Global Finance, fondée en 1987, a un tirage de 50 000 exemplaires et des lecteurs de 193 pays, territoires et districts. L'audience de Global Finance compte des dirigeants d'entreprise et des agents financiers chargés de prendre des décisions d'investissement et stratégiques au sein de sociétés multinationales et d'institutions financières. Son site Web, GFMag.com, propose des analyses et des articles qui sont l'héritage de 35 années d'expérience au sein des marchés financiers. Le siège social de Global Finance se trouve à New York, et possède des bureaux dans le monde entier. Global Finance sélectionne régulièrement les banques et autres fournisseurs de services financiers affichant les meilleurs rendements. Ces prix sont devenus une norme d'excellence de confiance pour la communauté financière mondiale.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 30 juin 2022, CIBC Mellon comptait plus de 2,3 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2022, avait 43 billions de dollars américains d'actifs sous garde et/ou administrés. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias Alexandra DeCata, Communications de l'entreprise, 416 643-6126

