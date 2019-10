CIBC Mellon est le nº 1 au Canada selon le sondage de 2019 des agents bancaires sur les principaux marchés du magazine Global Custodian

CIBC Mellon a encore une fois obtenu la note la plus élevée pour le Canada dans le cadre d'un prestigieux sondage mené auprès d'investisseurs institutionnels mondiaux, obtenant les désignations « Superformant mondial », « Superformant sur le marché » et « Superformant de sa catégorie » pour souligner sa solide performance alors que le sondage du Global Custodian célébrait sa 30e année.

TORONTO, le 2 oct. 2019 /CNW/ - CIBC Mellon a encore une fois obtenu la note la plus élevée pour le Canada dans le cadre du sondage des agents bancaires sur les principaux marchés du magazine Global Custodian, obtenant les désignations « Superformant mondial », « Superformant sur le marché » et « Superformant de sa catégorie » selon les commentaires clients. Ce prestigieux sondage auprès d'investisseurs institutionnels mondiaux a révélé que CIBC Mellon s'est surclassé dans des domaines comme la gestion des relations, la gestion de comptes, la sécurité des actifs, l'innovation, la gestion des risques et la technologie. Les résultats du sondage ont été publiés dans le numéro de l'automne 2019 du magazine Global Custodian.

« D'après notre analyse des commentaires des clients, CIBC Mellon a encore une fois relevé la barre en obtenant les évaluations les plus généreuses parmi les répondants pour le marché canadien », a déclaré Richard Schwartz, le directeur des sondages et des recherches de Global Custodian. «CIBC Mellon mérite d'être félicité tout particulièrement pour ses points forts mis en évidence par ses clients, notamment la gestion des relations, la sécurité des actifs, la réglementation et la conformité, ainsi que la gestion des risques. »

« Les investisseurs institutionnels mondiaux savent qu'ils peuvent se fier à CIBC Mellon pour un service exceptionnel, une exécution fiable et des informations locales pour les aider à naviguer dans les subtilités du marché canadien. », a déclaré Richard Anton, chef de l'exploitation chez CIBC Mellon. « Nous sommes heureux d'être une fois de plus reconnus par le sondage de Global Custodian comme le chef de file canadien de la gestion d'actifs. »

CIBC Mellon a également été qualifiée de surperformant du marché canadien dans l'édition de 2018 du sondage de Global Custodian, et d'entreprise « de premier ordre » par le même sondage, au cours de plusieurs années précédents.

À propos du magazine Global Custodian et du sondage des agents bancaires sur les principaux marchés

Le sondage des agents bancaires sur les principaux marchés du magazine Global Custodian en est maintenant à sa 30e année d'existence. Pour la deuxième année consécutive, Global Custodian s'est associé à AON McLagan investment Services (McLagan) pour la collecte et l'analyse des données. Le sondage s'est déroulé du mois de mai au mois d'août 2019, il comprenait 95 questions sur 12 secteurs de services : Le service à la clientèle, la gestion de comptes, la sécurité des actifs, la gestion des risques, la gestion des liquidités, la réglementation et la conformité, l'innovation, les services d'actifs, la tarification, la technologie, la gestion de la trésorerie et les opérations de change, et les relations futures.

Fondé en 1989, le magazine Global Custodian s'intéressait principalement aux opérations de traitement des titres : les articles qui explorent la façon dont les actions se négocient, s'établissent et sont détenues. Sa portée éditoriale s'est depuis élargie pour inclure l'administration de fonds, le prêt et le financement de titres, le courtage privilégié et l'infrastructure du secteur mondial des valeurs mobilières (dépositaires centraux de titres, dépositaires centraux internationaux, systèmes de paiement, et autres organismes et initiatives du secteur). Le contenu éditorial du magazine est désormais étayé par des sondages conformes aux normes de l'industrie qui comparent la performance des banques dépositaires, des administrateurs de fonds, des courtiers principaux et des fournisseurs de financement tripartites de titres entre eux et au sein des marchés individuels.

Visitez le site www.globalcustodian.com pour en apprendre davantage.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec ses sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en devises étrangères et de trésorerie. En date du 30 juin 2019, CIBC Mellon détenait plus de 1,9 trillion $CAD d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2019, avait 35,5 trillions $US d'actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon, et elle peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou à l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias :

Brent Merriman, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-5065, brent.merriman@cibcmellon.com

