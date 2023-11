CIBC Mellon, fournisseur de services d'administration des actifs de premier plan au Canada, a été choisie par l'Université de la Saskatchewan comme principal fournisseur de services de garde et d'administration pour son fonds de dotation, ce qui vient enrichir la relation existante entre la société et l'université.

TORONTO and SASKATOON, SK, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, CIBC Mellon a annoncé qu'elle avait été choisie pour fournir des services d'administration d'actifs au fonds de dotation de l'Université de la Saskatchewan (l'« université »), y compris des services de garde, de comptabilité institutionnelle, de traitement et de règlement des opérations de change ainsi que des solutions numériques, notamment des outils automatisés. Ces capacités permettront à l'université de réaliser des gains d'efficience immédiats, au chapitre de l'administration des liquidités entre autres, en fournissant un accès aux données sur les placements et leur transmission par l'intermédiaire de la plateforme de données sur les placements NEXENMD. La supervision de la transition a été assurée par Aon Consulting.

Cette annonce vient renforcer la relation axée sur l'administration des actifs qu'entretient CIBC Mellon avec l'université.

La vaste expérience de CIBC Mellon dans le domaine de l'enseignement supérieur s'étend sur un quart de siècle, ce qui en fait le fournisseur idéal pour les principaux établissements postsecondaires au Canada.

« Comme CIBC Mellon est un partenaire de confiance, c'est avec assurance que nous envisageons l'avenir de nos fonds de dotation, sachant que ceux-ci iront croissant et soutiendront les étudiants de l'université et sa mission de découverte », a indiqué Greg Fowler, vice-président, Administration et chef de l'exploitation, Université de la Saskatchewan. « Nous sommes convaincus que la réputation de longue date de CIBC Mellon dans le secteur et son engagement indéfectible à soutenir les établissements d'enseignement cadrent parfaitement avec notre mission. »

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis par l'Université de la Saskatchewan pour servir son fonds de dotation, a déclaré Darlene Claes-McKinnon, vice-présidente, Gestion des relations et chef, Segment des propriétaires d'actifs. « Notre équipe s'est engagée à offrir à l'université des solutions novatrices qui l'aideront à harmoniser ses stratégies financières avec ses objectifs à long terme. »

« À CIBC Mellon, nous portons tous nos efforts à l'élaboration du cadre qui saura favoriser la croissance future. Au Canada, les collèges, les universités et le secteur de l'enseignement supérieur sont à la base du bassin de talents futurs. Nous sommes très fiers de renforcer leurs fondations », a souligné Ash Tahbazian, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « L'Université de la Saskatchewan est une pierre angulaire de cette entreprise, jouant un rôle essentiel dans le façonnement de notre paysage éducatif, et nous sommes fiers d'offrir nos services à son fonds de dotation et de consolider notre engagement plus large de servir les propriétaires d'actifs canadiens. »

À propos de l'Université de la Saskatchewan :

L'Université de la Saskatchewan, située dans la ville dynamique de Saskatoon sur le territoire visé par le Traité no 6 et sur les terres traditionnelles des Métis, est un chef de file dans la résolution de problèmes pressants comme la sécurité hydrique et alimentaire. La recherche, l'enseignement et l'apprentissage à l'université sont favorisés par notre gamme de centres et d'installations de calibre mondial.

L'éventail d'excellents programmes, allant des affaires, du droit et des politiques publiques à l'ingénierie, à la médecine et à la médecine vétérinaire, nous permet de franchir les frontières des disciplines traditionnelles et de travailler ensemble pour apporter une perspective unique aux grands défis mondiaux. Notre riche communauté et nos experts reconnus continueront de pousser l'Université de la Saskatchewan à devenir l'université dont la planète a besoin.

Comptant plus de 26 000 étudiants de partout dans le monde, dont près de 3 300 étudiants autochtones autodéclarés et plus de 3 400 étudiants internationaux, notre riche communauté et nos experts reconnus continueront de pousser l'Université de la Saskatchewan à devenir l'université dont la planète a besoin.

À propos de CIBC Mellon :

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 30 septembre 2023, CIBC Mellon détenait plus de 2 400 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 septembre 2023, avait 45 700 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. www.cibcmellon.com

SOURCE CIBC Mellon

Renseignements: Les demandes de renseignements des médias doivent être adressées à : Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]; Daniel Hallen, Relations avec les médias, Université de la Saskatchewan, 306 966-6922, [email protected]