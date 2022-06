CIBC Mellon s'assure la première position pour l'Amérique du Nord dans le classement annuel de Global Finance des meilleurs fournisseurs de sous-garde de valeurs au monde.

TORONTO, le 7 juin 2022 /CNW/ - CIBC Mellon a été nommée « meilleur sous-gardien de valeurs en Amérique du Nord » par le magazine Global Finance. CIBC Mellon a également reçu le titre de « meilleur sous-gardien de valeurs au Canada », dans le cadre du classement « Meilleures banques de sous-gardiens de valeurs au monde en 2022 » du magazine Global Finance qui a annoncé les résultats de ces distinctions le 1er juin 2022 qui seront publiés dans le numéro de juillet/août 2022 en ligne à l'adresse GFMag.com, puis célébrés lors de la conférence Sibos 2022, à Amsterdam.

« La pandémie a accéléré le rythme de la numérisation pour les sous-gardiens de valeurs et ces organisations continuent de s'adapter afin d'offrir des services de titres de haut niveau à leurs clients internationaux », a affirmé Joseph D. Giarraputo, éditeur et directeur de la rédaction du Global Finance. « CIBC Mellon demeure un excellent exemple de service à la clientèle exceptionnel et de gestion solide des risques grâce à sa compréhension approfondie des conditions du marché. La plateforme opérationnelle et technologique fournie par BNY Mellon, assortie des capacités nationales de CIBC, permettent à CIBC Mellon de profiter d'économies d'échelle. »

« Nous sommes honorés d'être reconnus par le prestigieux prix du magazine Global Finance », a déclaré Richard Anton, chef des opérations, CIBC Mellon. Dans le contexte de marchés difficiles et d'un environnement opérationnel en constante évolution, nos équipes ont mis l'accent sur la solidité et la stabilité, tout en offrant des capacités technologiques innovantes à nos clients. C'est l'engagement de notre personnel à faire les choses correctement chaque jour qui permet à notre entreprise de se démarquer. Les clients qui cherchent à participer aux opportunités du marché canadien comptent sur CIBC Mellon pour l'expertise de nos employés à naviguer dans les subtilités constantes du marché canadien.

À propos du classement « Meilleures banques de sous-gardiens de valeurs au monde de 2022 » de Global Finance

Le comité éditorial de Global Finance a tenu compte d'études du marché, de contributions de sources expertes, de commentaires d'utilisateurs des services de sous-garde et d'informations saisies par les banques pour sélectionner les institutions offrant la meilleure fiabilité de services sur le plan local et régional. Les critères de sélection comprennent les relations avec la clientèle, la qualité du service, les prix concurrentiels, le traitement sans heurt des exceptions, les plateformes technologiques, les opérations après règlement, les plans de continuité des opérations et la maîtrise des réglementations et pratiques locales.

À propos du magazine Global Finance

Fondée en 1987, Global Finance a un tirage de 50 000 exemplaires et des lecteurs dans 193 pays. Le lectorat de Global Finance comprend des hauts dirigeants d'entreprise, responsables des finances, chargés de prendre des décisions en matière d'investissements stratégiques dans des sociétés multinationales et des institutions financières. Son site Web, GFMag.com, offre des analyses et des articles qui sont le fruit de 35 ans d'expérience dans les marchés financiers internationaux. Global Finance est basée à New York, et compte des bureaux à travers le monde. Global Finance sélectionne régulièrement les établissements les plus performants parmi les banques et autres fournisseurs de services financiers. Ces prix sont devenus une norme d'excellence incontournable pour la communauté financière internationale.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec ses sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en devises étrangères et de trésorerie. En date du 31 mars 2022, CIBC Mellon détenait plus de 2,5 billions $ CA d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds d'investissement, de sociétés, de gouvernements, de sociétés d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon qui, en date du 31 mars 2022, comptait 45,5 billions $ US d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com.

